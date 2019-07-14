Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта. Мне надо закончить с этим человеком", Ещё зимой, во время предвыборной кампании, когда ЗЕ! убирал снег. Я писал, что уборка снега - не уровень Президента и если Президент убирает снег, значит он, как управленец - ничто. Теперь мы видим, мелочного, недалекого человека, в качестве президента. Который собирается звонить и.о. СБУ Баканову ради кого ? ради секретаря рай.совета. Оцените уровень, глава всея СБУ и секретарь рай.совета. ЗЕ!филам пишу, да, тот секретарь получил срок за разбой. Но дело было в 2002 году. Но в каких кичах чалился наш президент, что знает сленговое слово "чёрт". И ещё, про уровень президента, что по любому замечанию в адрес президента оно звонит сразу в СБУ. При этом само путает статьи УПК, которые получил секретарь рай.совета.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Но в каких кичах чалился наш президент, что знает сленговое слово "чёрт". И ещё, про уровень президента, что по любому замечанию в адрес президента оно звонит сразу в СБУ. При этом само путает статьи УПК, которые получил секретарь рай.совета.
А теперь осудите перлы и маты порошенко на митингах к простым людям.
А на что Гройсмэн надеется? Палаток его хоть и не очень много, но хватает. Зачем их оплачивать? Деньги на воздух. Или это не его деньги? Он же и 2% может не набрать. Шарий и то больше наберёт, и без единой палатки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
freeze написав:На Бене клейма негде ставить, то что он в 2014 году реально много сделал, так это он как самец защищал свою территорию. И так удачно совпало, что его защищаемая территория оказалась территорией Украины. Но это никак не умаляет заслуг Бени в 2014 году. Ведь в наградном листе не пишется какая внутренняя мотивация была у награждаемого.
Ну олигархи в принципе никого на свою территорию стараются не пускать и не делиться. Это всего лишь временное совпадение интересов, если олигарх сделал что-то общественно полезное. Поэтому я бы не использовал слово "заслуга". Но это лично мое мнение, я не навязываю.
Другое дело, что граждане-порохоботы всячески пытаются отгородить объект своего почитания от титула "олигарх". Мол, не был им даже до президентства, а затем и подавно...
Вот это ложь! Такой же олигарх, как Коломойский и как Ахметов. С разницей лишь в том, что предпринял (оказавшуюся безуспешной) попытку объявить своей личной территорией всю Украину, чем и подстегнул Коломойского ответить "Слугой народа".
Жадность сгубила... Собственно, как и Януковича, также пытавшегося доминировать над остальными...
pesikot написав:Опять, совпадение. Вы так Беню защищаете И ненавидите всех, кто Бене дорогу перешел - SkyUP, Рожкова и это только то, что вылезло наружу. А сколько было скрытых решений в пользу Бени. Но вот вам и претит, что вылезло наружу. Вам бы, как обычно, втихаря всё порешать. Но не вышло втихаря. Тогда все ваши разговоры о честности - ложь, трындёж и провокация
Рожкову у каждого здравомыслящего человека, зарабатывающего в гривнах, есть и личная причина ненавидеть. Просто распила ради она, по предварительному сговору с Гонтаревой, Яресько и Порошенко, вдвое обесценила каждую гривну каждого украинца в кармане, на карточке и на депозитном счету.
Теперь вот уже 6-й год продает подставным коллекторам "проблемку" по 1,5-5% от номинала. Интересно, хоть одному заемщику была предложена такая любезность - вопрос риторический, разумеется...
tea написав:....... Даремно Ви "Голос" асоціюєте тільки з лідером.Знаю,що це вже в нашій країні звичка,але будемо ламати стереотипи.Люди,які зараз зібрались в "Голосі",навколо іншого лідера не об"єднались би.
Противоречия не видите? Т.е. объединение не вокруг идеи, а, как обычно у нас, вокруг лидера?
Об"єднались за ідеї навколо Святослава.Протиріч немає.
tea написав:.......... Свят спокійно міг би давати концерти,навіть переїхати жити за кордон.У людини все в житті склалось,є сім"я,улюблена робота,яка приносить дохід.
Мог бы. Но доход "за кордоном" был бы существенно ниже.
Помиляєтесь.В останньому турі в 2016-2017 рока ОЕ в Україні провів приблизно 25 концертів.А ще більше 100 концертів він провів в різних куточках планети.Тому сумарний дохід закордонних концертів набагато більший,аніж сумарний дохід концертів в Україні.
ЛАД написав:Один только вопрос - почему он никак не проявил себя в прошлый раз в Раде и ушёл оттуда досрочно? И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура.
1.В перший раз Свят пробув у ВР 3 місяці.Коли після Майдану йшов у складі "Нашої України",думав,що разом з командою буде змінювати Україну.натомість,виявилось,що багато хто прийшов туди заробляти гроші.Святославу деякі представники олігархів за деякі законопроекти пропонували і по 100 тис.дол..і по 200 тис.доларів.Він не взяв не копійки,написав заяву і пішов.А що може одна людина зробити в ВР?Більш того,в цьому складі таких порядних людей вже більше,десь 30-50,за словами мустафи Найема,але й ці 30-50 нічого не змогли зробити,бо потрібно 226.
tea написав:....... Даремно Ви "Голос" асоціюєте тільки з лідером.Знаю,що це вже в нашій країні звичка,але будемо ламати стереотипи.Люди,які зараз зібрались в "Голосі",навколо іншого лідера не об"єднались би.
Противоречия не видите? Т.е. объединение не вокруг идеи, а, как обычно у нас, вокруг лидера?
Об"єднались за ідеї навколо Святослава.Протиріч немає.
Назвiть, будь ласка, головну iдею. I "за iдею" можно об'єднатися навколо майже будь-якого лiдера, який цю iдею пропагує.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.