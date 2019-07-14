Додано: Нед 14 лип, 2019 18:04

А на что Гройсмэн надеется? Палаток его хоть и не очень много, но хватает.

Зачем их оплачивать? Деньги на воздух. Или это не его деньги?

Он же и 2% может не набрать.

Шарий и то больше наберёт, и без единой палатки

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин