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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3548354935503551

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.3 5 200
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
14
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
15
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:58

  ЛАД написав:И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура.

Відео "голосуй не по приколу" з"явилось перед першим туром голосування,коли було більше 30 кандидатів.Це меседж - "Голосувати відповідально",тобто усвідомлено.Багато хто сприйняв це як меседж голосувати проти Зеленського.Хоча більшого клоуна,ніж Ляшко,в політиці немає.
Якби Святослав вирішив агітувати "за" або "проти" когось - він би чітко це сказав,як в 2004 році відкрито підтримав Ющенка.
Станом на зараз "Голос" розглядає коаліцію виключно зі "Слугою народу".Якщо не складеться - йтиме в конструктивну опозицію.
У "Слуги народа" більший вибір - вони розглядають коаліцію або з "Батьківщиною" або з "Голосом".
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:59

:mrgreen:
  tea написав:
  ЛАД написав:
  tea написав:..........
Свят спокійно міг би давати концерти,навіть переїхати жити за кордон.У людини все в житті склалось,є сім"я,улюблена робота,яка приносить дохід.

Мог бы. Но доход "за кордоном" был бы существенно ниже.

Помиляєтесь.В останньому турі в 2016-2017 рока ОЕ в Україні провів приблизно 25 концертів.А ще більше 100 концертів він провів в різних куточках планети.Тому сумарний дохід закордонних концертів набагато більший,аніж сумарний дохід концертів в Україні.

Можливо i помиляюсь, не буду сперечатись. Але сумнiви є. Один тур це не показник.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 лип, 2019 19:09, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:06

  ЛАД написав:
  tea написав:
  ЛАД написав:Противоречия не видите?
Т.е. объединение не вокруг идеи, а, как обычно у нас, вокруг лидера?

Об"єднались за ідеї навколо Святослава.Протиріч немає.

Назвiть, будь ласка, головну iдею.
I "за iдею" можно об'єднатися навколо майже будь-якого лiдера, який цю iдею пропагує.

Я кидав посилання на програму.В нас по різним напрямкам відповідають різні люди.Реформа освіти - Інна Совсун,наука - інша людина,медицина - третя людина тощо.
Святослав в партії має однаковий голос,як і кожен партієць.Для порівняння - у Юлі в партії як Юля скаже,так і буде.
Тому хоча в нас програми на 80% однакові,у Юлі в партії диктатура,в нас - демократія.
Були деякі рішення,коли Святослав був проти,більшість "за" і приймали рішення так,як вважала більшість.
Задача Свята - запустити процес створення партії,потім,через 10 років,він знову повернесться в музику,а партія житиме окремо з іншим лідером.
Святослав казав,що рано чи пізно нас вже не буде в живих,а партія "Голос" залишиться.
tea
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:08

  tea написав:
  ЛАД написав:И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура.

Відео "голосуй не по приколу" з"явилось перед першим туром голосування,коли було більше 30 кандидатів.Це меседж - "Голосувати відповідально",тобто усвідомлено.Багато хто сприйняв це як меседж голосувати проти Зеленського.Хоча більшого клоуна,ніж Ляшко,в політиці немає.
Якби Святослав вирішив агітувати "за" або "проти" когось - він би чітко це сказав,як в 2004 році відкрито підтримав Ющенка.
Станом на зараз "Голос" розглядає коаліцію виключно зі "Слугою народу".Якщо не складеться - йтиме в конструктивну опозицію.
У "Слуги народа" більший вибір - вони розглядають коаліцію або з "Батьківщиною" або з "Голосом".

Подивимось, як воно буде,
але тодi це сприймалося саме як виступ проти Зе.

Та й вихiд з Ради минулого разу пройшов якось надто тихенько, без будь-яких коментарiв. Шевчук i Макаревич в "клятiй Московii" дозволяли собi часом вельми рiзкi коментарi.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:11

  tea написав:
  ЛАД написав:Один только вопрос - почему он никак не проявил себя в прошлый раз в Раде и ушёл оттуда досрочно?
И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура.

1.В перший раз Свят пробув у ВР 3 місяці.Коли після Майдану йшов у складі "Нашої України",думав,що разом з командою буде змінювати Україну.натомість,виявилось,що багато хто прийшов туди заробляти гроші.Святославу деякі представники олігархів за деякі законопроекти пропонували і по 100 тис.дол..і по 200 тис.доларів.Він не взяв не копійки,написав заяву і пішов.А що може одна людина зробити в ВР?Більш того,в цьому складі таких порядних людей вже більше,десь 30-50,за словами мустафи Найема,але й ці 30-50 нічого не змогли зробити,бо потрібно 226.

а что принципиально изменилось? все идут в раду по прежднему зарабатывать деньги...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:15

  tea написав:Святослав казав,що рано чи пізно нас вже не буде в живих,а партія "Голос" залишиться.

вы это серьёзно? насмешили... :)
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:16

  ЛАД написав:
  tea написав:Відео "голосуй не по приколу" з"явилось перед першим туром голосування,коли було більше 30 кандидатів.Це меседж - "Голосувати відповідально",тобто усвідомлено.Багато хто сприйняв це як меседж голосувати проти Зеленського.Хоча більшого клоуна,ніж Ляшко,в політиці немає.
Якби Святослав вирішив агітувати "за" або "проти" когось - він би чітко це сказав,як в 2004 році відкрито підтримав Ющенка.
Станом на зараз "Голос" розглядає коаліцію виключно зі "Слугою народу".Якщо не складеться - йтиме в конструктивну опозицію.
У "Слуги народа" більший вибір - вони розглядають коаліцію або з "Батьківщиною" або з "Голосом".

Подивимось, як воно буде,
але тодi це сприймалося саме як виступ проти Зе.

Та й вихiд з Ради минулого разу пройшов якось надто тихенько, без будь-яких коментарiв.

Те,що Ви не знайшли коментарів,не означає,що їх не було.Тоді майже всі телеканали просили Свята прокоментувати вихід з ВР.
tea
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:18

  Cler написав:
  tea написав:
  ЛАД написав:Один только вопрос - почему он никак не проявил себя в прошлый раз в Раде и ушёл оттуда досрочно?
И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура.

1.В перший раз Свят пробув у ВР 3 місяці.Коли після Майдану йшов у складі "Нашої України",думав,що разом з командою буде змінювати Україну.натомість,виявилось,що багато хто прийшов туди заробляти гроші.Святославу деякі представники олігархів за деякі законопроекти пропонували і по 100 тис.дол..і по 200 тис.доларів.Він не взяв не копійки,написав заяву і пішов.А що може одна людина зробити в ВР?Більш того,в цьому складі таких порядних людей вже більше,десь 30-50,за словами мустафи Найема,але й ці 30-50 нічого не змогли зробити,бо потрібно 226.

а что принципиально изменилось? все идут в раду по прежднему зарабатывать деньги...

Українцям настільки обридли депутати за 28 років,що в них дійсно склалось враження,що туди йдуть тільки красти.
"Голос" точно йде з новими принципами в політику.
Я вірю в цю команду,особисто спілкувався з багатьма.
tea
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:20

  Cler написав:
  tea написав:Святослав казав,що рано чи пізно нас вже не буде в живих,а партія "Голос" залишиться.

вы это серьёзно? насмешили... :)

Життя покаже.
Все,що робить в житті Святослав,все збувається.
tea
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