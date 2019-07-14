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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3548354935503551 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.3 5 200 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 17% 34 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 28% 55 Опозиційна платформа - За життя 7% 14 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 2% 3 Слуга народу 22% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 15 Всього голосів : 200 Додано: Нед 14 лип, 2019 18:58 ЛАД написав: И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура. И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура.

Відео "голосуй не по приколу" з"явилось перед першим туром голосування,коли було більше 30 кандидатів.Це меседж - "Голосувати відповідально",тобто усвідомлено.Багато хто сприйняв це як меседж голосувати проти Зеленського.Хоча більшого клоуна,ніж Ляшко,в політиці немає.

Якби Святослав вирішив агітувати "за" або "проти" когось - він би чітко це сказав,як в 2004 році відкрито підтримав Ющенка.

Станом на зараз "Голос" розглядає коаліцію виключно зі "Слугою народу".Якщо не складеться - йтиме в конструктивну опозицію.

У "Слуги народа" більший вибір - вони розглядають коаліцію або з "Батьківщиною" або з "Голосом". Відео "голосуй не по приколу" з"явилось перед першим туром голосування,коли було більше 30 кандидатів.Це меседж - "Голосувати відповідально",тобто усвідомлено.Багато хто сприйняв це як меседж голосувати проти Зеленського.Хоча більшого клоуна,ніж Ляшко,в політиці немає.Якби Святослав вирішив агітувати "за" або "проти" когось - він би чітко це сказав,як в 2004 році відкрито підтримав Ющенка.Станом на зараз "Голос" розглядає коаліцію виключно зі "Слугою народу".Якщо не складеться - йтиме в конструктивну опозицію.У "Слуги народа" більший вибір - вони розглядають коаліцію або з "Батьківщиною" або з "Голосом". tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17207 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 18:59 tea написав: ЛАД написав: tea написав: ..........

Свят спокійно міг би давати концерти,навіть переїхати жити за кордон.У людини все в житті склалось,є сім"я,улюблена робота,яка приносить дохід. ..........Свят спокійно міг би давати концерти,навіть переїхати жити за кордон.У людини все в житті склалось,є сім"я,улюблена робота,яка приносить дохід.

Мог бы. Но доход "за кордоном" был бы существенно ниже.

Мог бы. Но доход "за кордоном" был бы существенно ниже.

Помиляєтесь.В останньому турі в 2016-2017 рока ОЕ в Україні провів приблизно 25 концертів.А ще більше 100 концертів він провів в різних куточках планети.Тому сумарний дохід закордонних концертів набагато більший,аніж сумарний дохід концертів в Україні. Помиляєтесь.В останньому турі в 2016-2017 рока ОЕ в Україні провів приблизно 25 концертів.А ще більше 100 концертів він провів в різних куточках планети.Тому сумарний дохід закордонних концертів набагато більший,аніж сумарний дохід концертів в Україні.

Можливо i помиляюсь, не буду сперечатись. Але сумнiви є. Один тур це не показник. Можливо i помиляюсь, не буду сперечатись. Але сумнiви є. Один тур це не показник. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 лип, 2019 19:09, всього редагувалось 2 разів. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13598 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3880 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 19:06 ЛАД написав: tea написав: ЛАД написав: Противоречия не видите?

Т.е. объединение не вокруг идеи , а, как обычно у нас, вокруг лидера ? Противоречия не видите?Т.е. объединение не вокруг, а, как обычно у нас, вокруг

Об"єднались за ідеї навколо Святослава.Протиріч немає. Об"єднались за ідеї навколо Святослава.Протиріч немає.

Назвiть, будь ласка, головну iдею.

I "за iдею" можно об'єднатися навколо майже будь-якого лiдера, який цю iдею пропагує. Назвiть, будь ласка, головну iдею.I "за iдею" можно об'єднатися навколо майже будь-якого лiдера, який цю iдею пропагує.

Я кидав посилання на програму.В нас по різним напрямкам відповідають різні люди.Реформа освіти - Інна Совсун,наука - інша людина,медицина - третя людина тощо.

Святослав в партії має однаковий голос,як і кожен партієць.Для порівняння - у Юлі в партії як Юля скаже,так і буде.

Тому хоча в нас програми на 80% однакові,у Юлі в партії диктатура,в нас - демократія.

Були деякі рішення,коли Святослав був проти,більшість "за" і приймали рішення так,як вважала більшість.

Задача Свята - запустити процес створення партії,потім,через 10 років,він знову повернесться в музику,а партія житиме окремо з іншим лідером.

Святослав казав,що рано чи пізно нас вже не буде в живих,а партія "Голос" залишиться. Я кидав посилання на програму.В нас по різним напрямкам відповідають різні люди.Реформа освіти - Інна Совсун,наука - інша людина,медицина - третя людина тощо.Святослав в партії має однаковий голос,як і кожен партієць.Для порівняння - у Юлі в партії як Юля скаже,так і буде.Тому хоча в нас програми на 80% однакові,у Юлі в партії диктатура,в нас - демократія.Були деякі рішення,коли Святослав був проти,більшість "за" і приймали рішення так,як вважала більшість.Задача Свята - запустити процес створення партії,потім,через 10 років,він знову повернесться в музику,а партія житиме окремо з іншим лідером.Святослав казав,що рано чи пізно нас вже не буде в живих,а партія "Голос" залишиться. tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17207 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 19:08 tea написав: ЛАД написав: И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура. И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура.

Відео "голосуй не по приколу" з"явилось перед першим туром голосування,коли було більше 30 кандидатів.Це меседж - "Голосувати відповідально",тобто усвідомлено.Багато хто сприйняв це як меседж голосувати проти Зеленського.Хоча більшого клоуна,ніж Ляшко,в політиці немає.

Якби Святослав вирішив агітувати "за" або "проти" когось - він би чітко це сказав,як в 2004 році відкрито підтримав Ющенка.

Станом на зараз "Голос" розглядає коаліцію виключно зі "Слугою народу".Якщо не складеться - йтиме в конструктивну опозицію.

У "Слуги народа" більший вибір - вони розглядають коаліцію або з "Батьківщиною" або з "Голосом". Відео "голосуй не по приколу" з"явилось перед першим туром голосування,коли було більше 30 кандидатів.Це меседж - "Голосувати відповідально",тобто усвідомлено.Багато хто сприйняв це як меседж голосувати проти Зеленського.Хоча більшого клоуна,ніж Ляшко,в політиці немає.Якби Святослав вирішив агітувати "за" або "проти" когось - він би чітко це сказав,як в 2004 році відкрито підтримав Ющенка.Станом на зараз "Голос" розглядає коаліцію виключно зі "Слугою народу".Якщо не складеться - йтиме в конструктивну опозицію.У "Слуги народа" більший вибір - вони розглядають коаліцію або з "Батьківщиною" або з "Голосом".

Подивимось, як воно буде,

але тодi це сприймалося саме як виступ проти Зе.



Та й вихiд з Ради минулого разу пройшов якось надто тихенько, без будь-яких коментарiв. Шевчук i Макаревич в "клятiй Московii" дозволяли собi часом вельми рiзкi коментарi. Подивимось, як воно буде,але тодi це сприймалося саме як виступ проти Зе.Та й вихiд з Ради минулого разу пройшов якось надто тихенько, без будь-яких коментарiв. Шевчук i Макаревич в "клятiй Московii" дозволяли собi часом вельми рiзкi коментарi. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13598 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3880 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 19:16 ЛАД написав: tea написав: Відео "голосуй не по приколу" з"явилось перед першим туром голосування,коли було більше 30 кандидатів.Це меседж - "Голосувати відповідально",тобто усвідомлено.Багато хто сприйняв це як меседж голосувати проти Зеленського.Хоча більшого клоуна,ніж Ляшко,в політиці немає.

Якби Святослав вирішив агітувати "за" або "проти" когось - він би чітко це сказав,як в 2004 році відкрито підтримав Ющенка.

Станом на зараз "Голос" розглядає коаліцію виключно зі "Слугою народу".Якщо не складеться - йтиме в конструктивну опозицію.

У "Слуги народа" більший вибір - вони розглядають коаліцію або з "Батьківщиною" або з "Голосом". Відео "голосуй не по приколу" з"явилось перед першим туром голосування,коли було більше 30 кандидатів.Це меседж - "Голосувати відповідально",тобто усвідомлено.Багато хто сприйняв це як меседж голосувати проти Зеленського.Хоча більшого клоуна,ніж Ляшко,в політиці немає.Якби Святослав вирішив агітувати "за" або "проти" когось - він би чітко це сказав,як в 2004 році відкрито підтримав Ющенка.Станом на зараз "Голос" розглядає коаліцію виключно зі "Слугою народу".Якщо не складеться - йтиме в конструктивну опозицію.У "Слуги народа" більший вибір - вони розглядають коаліцію або з "Батьківщиною" або з "Голосом".

Подивимось, як воно буде,

але тодi це сприймалося саме як виступ проти Зе.



Та й вихiд з Ради минулого разу пройшов якось надто тихенько, без будь-яких коментарiв. Подивимось, як воно буде,але тодi це сприймалося саме як виступ проти Зе.Та й вихiд з Ради минулого разу пройшов якось надто тихенько, без будь-яких коментарiв.

Те,що Ви не знайшли коментарів,не означає,що їх не було.Тоді майже всі телеканали просили Свята прокоментувати вихід з ВР. Те,що Ви не знайшли коментарів,не означає,що їх не було.Тоді майже всі телеканали просили Свята прокоментувати вихід з ВР. tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17207 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 19:18 Cler написав: tea написав: ЛАД написав: Один только вопрос - почему он никак не проявил себя в прошлый раз в Раде и ушёл оттуда досрочно?

И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура. Один только вопрос - почему он никак не проявил себя в прошлый раз в Раде и ушёл оттуда досрочно?И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура.

1.В перший раз Свят пробув у ВР 3 місяці.Коли після Майдану йшов у складі "Нашої України",думав,що разом з командою буде змінювати Україну.натомість,виявилось,що багато хто прийшов туди заробляти гроші.Святославу деякі представники олігархів за деякі законопроекти пропонували і по 100 тис.дол..і по 200 тис.доларів.Він не взяв не копійки,написав заяву і пішов.А що може одна людина зробити в ВР?Більш того,в цьому складі таких порядних людей вже більше,десь 30-50,за словами мустафи Найема,але й ці 30-50 нічого не змогли зробити,бо потрібно 226. 1.В перший раз Свят пробув у ВР 3 місяці.Коли після Майдану йшов у складі "Нашої України",думав,що разом з командою буде змінювати Україну.натомість,виявилось,що багато хто прийшов туди заробляти гроші.Святославу деякі представники олігархів за деякі законопроекти пропонували і по 100 тис.дол..і по 200 тис.доларів.Він не взяв не копійки,написав заяву і пішов.А що може одна людина зробити в ВР?Більш того,в цьому складі таких порядних людей вже більше,десь 30-50,за словами мустафи Найема,але й ці 30-50 нічого не змогли зробити,бо потрібно 226.

а что принципиально изменилось? все идут в раду по прежднему зарабатывать деньги... а что принципиально изменилось? все идут в раду по прежднему зарабатывать деньги...

Українцям настільки обридли депутати за 28 років,що в них дійсно склалось враження,що туди йдуть тільки красти.

"Голос" точно йде з новими принципами в політику.

Я вірю в цю команду,особисто спілкувався з багатьма. Українцям настільки обридли депутати за 28 років,що в них дійсно склалось враження,що туди йдуть тільки красти."Голос" точно йде з новими принципами в політику.Я вірю в цю команду,особисто спілкувався з багатьма. tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17207 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 19:20 Cler написав: tea написав: Святослав казав,що рано чи пізно нас вже не буде в живих,а партія "Голос" залишиться. Святослав казав,що рано чи пізно нас вже не буде в живих,а партія "Голос" залишиться.

вы это серьёзно? насмешили... вы это серьёзно? насмешили...

Життя покаже.

Все,що робить в житті Святослав,все збувається. Життя покаже.Все,що робить в житті Святослав,все збувається. tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17207 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 19:40 Libo написав: asti написав: Если Зеля допустит Жульку в место спикера ВР - он подпишет себе смертный приговор как политику. Лучшего места для поливания грязью власти просто не найти! Уже слышу: вони обіцяли, вони обдурили, Зєлю - геть!, перевибори... Проходили ж уже//)) Если Зеля допустит Жульку в место спикера ВР - он подпишет себе смертный приговор как политику. Лучшего места для поливания грязью власти просто не найти! Уже слышу: вони обіцяли, вони обдурили, Зєлю - геть!, перевибори... Проходили ж уже//))



Ты не шаришь в политике.

Как раз перед Зеленым стоит задача привлечь нашу Юлю на свою сторону и впрячь ее в свою телегу.

Юля непревзойденная оппозиционерка. В оппозиции сожрет любого. А Зеленскому очень и очень нужны союзники по антиолигархическому фронту. Взгляды их очень близки. Фронт должен быть широким. В одиночку с олигархами не справиться. Зеленому надо договариваться со всеми кроме олигархов, ваты и русни. А Юля чтоб всегда была по правую руку. Тем более у нее сейчас наверно самая сильная и опытная команда.

Ты не шаришь в политике.Как раз перед Зеленым стоит задача привлечь нашу Юлю на свою сторону и впрячь ее в свою телегу.Юля непревзойденная оппозиционерка. В оппозиции сожрет любого. А Зеленскому очень и очень нужны союзники по антиолигархическому фронту. Взгляды их очень близки. Фронт должен быть широким. В одиночку с олигархами не справиться. Зеленому надо договариваться со всеми кроме олигархов, ваты и русни. А Юля чтоб всегда была по правую руку. Тем более у нее сейчас наверно самая сильная и опытная команда.



Зел- не збирається боротись з олігархами!

Тільки наївні або турні можуть так думати!

Зел- - то побічна продукція діяльності пана Коломой...

Тому собака не буде гавкати на свого хазяїна! Зел- не збирається боротись з олігархами!Тільки наївні або турні можуть так думати!Зел- - то побічна продукція діяльності пана Коломой...Тому собака не буде гавкати на свого хазяїна! Востаннє редагувалось Frant в Нед 14 лип, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20295 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 20:21 ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: Faceless

В прошлый раз после лёгкого скандала с попаданием постов в топ "+" каким-то образом убрали.

Сейчас получится так же?



И редактирование постов модераторами постепенно превращается в норму? Редактирование постов всегда было нормой, и прописано в правилах.

А оффтоп и постоянное обсуждение вопросов модерации нормой не было и не является, если вы все ещё не в курсе. Редактирование постов всегда было нормой, и прописано в правилах.А оффтоп и постоянное обсуждение вопросов модерации нормой не было и не является, если вы все ещё не в курсе.

В курсе.

Но с редактированием постов раньше не сталкивался. Обычно просто удаляли.



P.s. Кстати, писать, что мы уже обогнали Гондурас тоже нельзя? В курсе.Но с редактированием постов раньше не сталкивался. Обычно просто удаляли.P.s. Кстати, писать, что мы уже обогнали Гондурас тоже нельзя?

мы не обогнали Гондурас ещё мы не обогнали Гондурас ещё Оранжевый-хит сезона

Повідомлень: 19884 З нами з: 20.04.08 Подякував: 362 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 20:48 zРадио написав: Starikan написав: zРадио написав: Зомбирование - это армовир круглосуточно во всех новостях всех телеканалов, плюс армия порохоботов во всех интернет-медиа.

Как в этой неравной борьбе победила более слабая риторика - вероятно, потому что имела больше общего с реальностью. Телевизор проиграл холодильнику и гардеробу, потому что показывал абсолютнейший сюр! Зомбирование - это армовир круглосуточно во всех новостях всех телеканалов, плюс армия порохоботов во всех интернет-медиа.Как в этой неравной борьбе победила более слабая риторика - вероятно, потому что имела больше общего с реальностью. Телевизор проиграл холодильнику и гардеробу, потому что показывал абсолютнейший сюр!

У каждого свои приоритеты.

Лично у меня была именно армия, ибо много пережил, когда боевики приближались к Харькову и захватывали Северодонецк, где живут родители старшей невестки. Помогал и помогаю армии материально по мере возможностей.

Проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет. Как и нет привычки пересчитывать деньги в чужих карманах. У каждого свои приоритеты.Лично у меня была именно армия, ибо много пережил, когда боевики приближались к Харькову и захватывали Северодонецк, где живут родители старшей невестки. Помогал и помогаю армии материально по мере возможностей.Проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет. Как и нет привычки пересчитывать деньги в чужих карманах.

Я вам тоже в том комментарии не о своих проблемах рассказал, если что.

Поэтому рассуждая о личных приоритетах, вам придется признать, что их сумма по тем, кого тревожит пустой холодильник превышает сумму по тем, кого тревожит томос и язык. Я вам тоже в том комментарии не о своих проблемах рассказал, если что.Поэтому рассуждая о личных приоритетах, вам придется признать, что их сумма по тем, кого тревожит пустой холодильник превышает сумму по тем, кого тревожит томос и язык.

А это вопрос спорный. Я думаю, что не всё в 73% определялось пустым холодильником.

И повторю сотый раз - я не политик, поэтому состояние чужих холодильников меня абсолютно не интересует.



PS: спускаю вам явную манипуляцию с армией - Порошенко не сделал для нее ничего такого, что не сделал бы любой другой президент в условиях внешней агрессии

Тоже спорное мнение. И не хамите. А это вопрос спорный. Я думаю, что не всё в 73% определялось пустым холодильником.И повторю сотый раз - я не политик, поэтому состояние чужих холодильников меня абсолютно не интересует.Тоже спорное мнение. И не хамите. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin Starikan 2 Повідомлень: 16072 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1517 раз. Подякували: 2481 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3548354935503551 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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