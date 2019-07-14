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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 лип, 2019 18:58
ЛАД написав:
И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура.
Відео "голосуй не по приколу" з"явилось перед першим туром голосування,коли було більше 30 кандидатів.Це меседж - "Голосувати відповідально",тобто усвідомлено.Багато хто сприйняв це як меседж голосувати проти Зеленського.Хоча більшого клоуна,ніж Ляшко,в політиці немає.
Якби Святослав вирішив агітувати "за" або "проти" когось - він би чітко це сказав,як в 2004 році відкрито підтримав Ющенка.
Станом на зараз "Голос" розглядає коаліцію виключно зі "Слугою народу".Якщо не складеться - йтиме в конструктивну опозицію.
У "Слуги народа" більший вибір - вони розглядають коаліцію або з "Батьківщиною" або з "Голосом".
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:59
tea написав: ЛАД написав: tea написав:
..........
Свят спокійно міг би давати концерти,навіть переїхати жити за кордон.У людини все в житті склалось,є сім"я,улюблена робота,яка приносить дохід.
Мог бы. Но доход "за кордоном" был бы существенно ниже.
Помиляєтесь.В останньому турі в 2016-2017 рока ОЕ в Україні провів приблизно 25 концертів.А ще більше 100 концертів він провів в різних куточках планети.Тому сумарний дохід закордонних концертів набагато більший,аніж сумарний дохід концертів в Україні.
Можливо i помиляюсь, не буду сперечатись. Але сумнiви є. Один тур це не показник.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 14 лип, 2019 19:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 19:06
ЛАД написав: tea написав: ЛАД написав:
Противоречия не видите?
Т.е. объединение не вокруг идеи
, а, как обычно у нас, вокруг лидера
?
Об"єднались за ідеї навколо Святослава.Протиріч немає.
Назвiть, будь ласка, головну iдею.
I "за iдею" можно об'єднатися навколо майже будь-якого лiдера, який цю iдею пропагує.
Я кидав посилання на програму.В нас по різним напрямкам відповідають різні люди.Реформа освіти - Інна Совсун,наука - інша людина,медицина - третя людина тощо.
Святослав в партії має однаковий голос,як і кожен партієць.Для порівняння - у Юлі в партії як Юля скаже,так і буде.
Тому хоча в нас програми на 80% однакові,у Юлі в партії диктатура,в нас - демократія.
Були деякі рішення,коли Святослав був проти,більшість "за" і приймали рішення так,як вважала більшість.
Задача Свята - запустити процес створення партії,потім,через 10 років,він знову повернесться в музику,а партія житиме окремо з іншим лідером.
Святослав казав,що рано чи пізно нас вже не буде в живих,а партія "Голос" залишиться.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 19:08
tea написав: ЛАД написав:
И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура.
Відео "голосуй не по приколу" з"явилось перед першим туром голосування,коли було більше 30 кандидатів.Це меседж - "Голосувати відповідально",тобто усвідомлено.Багато хто сприйняв це як меседж голосувати проти Зеленського.Хоча більшого клоуна,ніж Ляшко,в політиці немає.
Якби Святослав вирішив агітувати "за" або "проти" когось - він би чітко це сказав,як в 2004 році відкрито підтримав Ющенка.
Станом на зараз "Голос" розглядає коаліцію виключно зі "Слугою народу".Якщо не складеться - йтиме в конструктивну опозицію.
У "Слуги народа" більший вибір - вони розглядають коаліцію або з "Батьківщиною" або з "Голосом".
Подивимось, як воно буде,
але тодi це сприймалося саме як виступ проти Зе.
Та й вихiд з Ради минулого разу пройшов якось надто тихенько, без будь-яких коментарiв. Шевчук i Макаревич в "клятiй Московii" дозволяли собi часом вельми рiзкi коментарi.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 19:16
ЛАД написав: tea написав:
Відео "голосуй не по приколу" з"явилось перед першим туром голосування,коли було більше 30 кандидатів.Це меседж - "Голосувати відповідально",тобто усвідомлено.Багато хто сприйняв це як меседж голосувати проти Зеленського.Хоча більшого клоуна,ніж Ляшко,в політиці немає.
Якби Святослав вирішив агітувати "за" або "проти" когось - він би чітко це сказав,як в 2004 році відкрито підтримав Ющенка.
Станом на зараз "Голос" розглядає коаліцію виключно зі "Слугою народу".Якщо не складеться - йтиме в конструктивну опозицію.
У "Слуги народа" більший вибір - вони розглядають коаліцію або з "Батьківщиною" або з "Голосом".
Подивимось, як воно буде,
але тодi це сприймалося саме як виступ проти Зе.
Та й вихiд з Ради минулого разу пройшов якось надто тихенько, без будь-яких коментарiв.
Те,що Ви не знайшли коментарів,не означає,що їх не було.Тоді майже всі телеканали просили Свята прокоментувати вихід з ВР.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 19:18
Cler написав: tea написав: ЛАД написав:
Один только вопрос - почему он никак не проявил себя в прошлый раз в Раде и ушёл оттуда досрочно?
И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура.
1.В перший раз Свят пробув у ВР 3 місяці.Коли після Майдану йшов у складі "Нашої України",думав,що разом з командою буде змінювати Україну.натомість,виявилось,що багато хто прийшов туди заробляти гроші.Святославу деякі представники олігархів за деякі законопроекти пропонували і по 100 тис.дол..і по 200 тис.доларів.Він не взяв не копійки,написав заяву і пішов.А що може одна людина зробити в ВР?Більш того,в цьому складі таких порядних людей вже більше,десь 30-50,за словами мустафи Найема,але й ці 30-50 нічого не змогли зробити,бо потрібно 226.
а что принципиально изменилось? все идут в раду по прежднему зарабатывать деньги...
Українцям настільки обридли депутати за 28 років,що в них дійсно склалось враження,що туди йдуть тільки красти.
"Голос" точно йде з новими принципами в політику.
Я вірю в цю команду,особисто спілкувався з багатьма.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 19:20
Cler написав: tea написав:
Святослав казав,що рано чи пізно нас вже не буде в живих,а партія "Голос" залишиться.
вы это серьёзно? насмешили...
Життя покаже.
Все,що робить в житті Святослав,все збувається.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 19:40
Libo написав: asti написав:
Если Зеля допустит Жульку в место спикера ВР - он подпишет себе смертный приговор как политику. Лучшего места для поливания грязью власти просто не найти! Уже слышу: вони обіцяли, вони обдурили, Зєлю - геть!, перевибори... Проходили ж уже//))
Ты не шаришь в политике.
Как раз перед Зеленым стоит задача привлечь нашу Юлю на свою сторону и впрячь ее в свою телегу.
Юля непревзойденная оппозиционерка. В оппозиции сожрет любого. А Зеленскому очень и очень нужны союзники по антиолигархическому фронту. Взгляды их очень близки. Фронт должен быть широким. В одиночку с олигархами не справиться. Зеленому надо договариваться со всеми кроме олигархов, ваты и русни. А Юля чтоб всегда была по правую руку. Тем более у нее сейчас наверно самая сильная и опытная команда.
Зел- не збирається боротись з олігархами!
Тільки наївні або турні можуть так думати!
Зел- - то побічна продукція діяльності пана Коломой...
Тому собака не буде гавкати на свого хазяїна!
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 14 лип, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:21
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
В прошлый раз после лёгкого скандала с попаданием постов в топ "+" каким-то образом убрали.
Сейчас получится так же?
И редактирование постов модераторами постепенно превращается в норму?
Редактирование постов всегда было нормой, и прописано в правилах.
А оффтоп и постоянное обсуждение вопросов модерации нормой не было и не является, если вы все ещё не в курсе.
В курсе.
Но с редактированием постов раньше не сталкивался. Обычно просто удаляли.
P.s. Кстати, писать, что мы уже обогнали Гондурас тоже нельзя?
мы не обогнали Гондурас ещё
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:48
zРадио написав: Starikan написав: zРадио написав:
Зомбирование - это армовир круглосуточно во всех новостях всех телеканалов, плюс армия порохоботов во всех интернет-медиа.
Как в этой неравной борьбе победила более слабая риторика - вероятно, потому что имела больше общего с реальностью. Телевизор проиграл холодильнику и гардеробу, потому что показывал абсолютнейший сюр!
У каждого свои приоритеты.
Лично у меня была именно армия, ибо много пережил, когда боевики приближались к Харькову и захватывали Северодонецк, где живут родители старшей невестки. Помогал и помогаю армии материально по мере возможностей.
Проблем с холодильником и гардеробом у меня давно нет. Как и нет привычки пересчитывать деньги в чужих карманах.
Я вам тоже в том комментарии не о своих проблемах рассказал, если что.
Поэтому рассуждая о личных приоритетах, вам придется признать, что их сумма по тем, кого тревожит пустой холодильник превышает сумму по тем, кого тревожит томос и язык.
А это вопрос спорный. Я думаю, что не всё в 73% определялось пустым холодильником.
И повторю сотый раз - я не политик, поэтому состояние чужих холодильников меня абсолютно не интересует.
PS: спускаю вам явную манипуляцию с армией - Порошенко не сделал для нее ничего такого, что не сделал бы любой другой президент в условиях внешней агрессии
Тоже спорное мнение. И не хамите.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
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