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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3549355035513552 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.3 5 200 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 17% 34 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 28% 55 Опозиційна платформа - За життя 7% 14 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 2% 3 Слуга народу 22% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 15 Всього голосів : 200 Додано: Нед 14 лип, 2019 21:40 ЛАД написав: Starikan написав: Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.

.... Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов..... Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.

Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.

Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.

И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов. Выупростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.

Теория опиралась на необходимость диктатуры пролетариата.

На практике эта необходимость вылилась в то, о чем я написал выше.

И я писал именно о практике. Теория опиралась на необходимость диктатуры пролетариата.На практике эта необходимость вылилась в то, о чем я написал выше.И я писал именно о практике. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin Starikan 2 Повідомлень: 16073 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1517 раз. Подякували: 2481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 21:47 ЛАД написав: Starikan написав: .............

Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.

.... .............Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.....

Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.

Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.

Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.

И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов. Выупростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.

"Коммунизм - самый гуманный строй в мире". Около 100 млн. перемолотых коммунистическими режимами в разных странах, всего за 50 лет, людей - яркая иллюстрация этого тезиса. Жаль, что коммунизм не восторжествовал в мире - возможно проблема перенаселения волновала бы всех в последнюю очередь. В первую - думали бы чего поесть и во что одеться. "Коммунизм - самый гуманный строй в мире". Около 100 млн. перемолотых коммунистическими режимами в разных странах, всего за 50 лет, людей - яркая иллюстрация этого тезиса. Жаль, что коммунизм не восторжествовал в мире - возможно проблема перенаселения волновала бы всех в последнюю очередь. В первую - думали бы чего поесть и во что одеться. airmax78 Повідомлень: 30788 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 22:05 airmax78 написав: ЛАД написав: Starikan написав: .............

Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.

.... .............Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.....

Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.

Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.

Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.

И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов. Выупростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.

"Коммунизм - самый гуманный строй в мире". Около 100 млн. перемолотых коммунистическими режимами в разных странах, всего за 50 лет, людей - яркая иллюстрация этого тезиса. Жаль, что коммунизм не восторжествовал в мире - возможно проблема перенаселения волновала бы всех в последнюю очередь. В первую - думали бы чего поесть и во что одеться. "Коммунизм - самый гуманный строй в мире". Около 100 млн. перемолотых коммунистическими режимами в разных странах, всего за 50 лет, людей - яркая иллюстрация этого тезиса. Жаль, что коммунизм не восторжествовал в мире - возможно проблема перенаселения волновала бы всех в последнюю очередь. В первую - думали бы чего поесть и во что одеться.



Росіяни, типу ЛАДа - сцять крутим окропом від комунізму.



Звісно, московіти трактують комунізм всяк по-своєму.

Лєнін і Сталін неправильно читали твори Маркса і Енгельса. Догори ногами читали)))

Тому й наслідки такі сумні.



До речі, пора московітам будувати "новий комунізм". Забагато жиру накопичили, давно НКВД не дірявило їм бошки. Усяким Ладам, Шапо та іншим любителям русского міра. Росіяни, типу ЛАДа - сцять крутим окропом від комунізму.Звісно, московіти трактують комунізм всяк по-своєму.Лєнін і Сталін неправильно читали твори Маркса і Енгельса. Догори ногами читали)))Тому й наслідки такі сумні.До речі, пора московітам будувати "новий комунізм". Забагато жиру накопичили, давно НКВД не дірявило їм бошки. Усяким Ладам, Шапо та іншим любителям русского міра. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20296 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 22:11 Re: Політичні дискусії Frant написав: Росіяни, типу ЛАДа - сцять крутим окропом від комунізму. Росіяни, типу ЛАДа - сцять крутим окропом від комунізму. патлиот вводит сенсол.Глит (с 6:00) не успевали ланьше ))

патлиот вводит сенсол.Глит (с 6:00) не успевали ланьше )) Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются. Хутін Пуй

Повідомлень: 3104 З нами з: 06.03.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 321 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 22:17 airmax78 написав: ЛАД написав: Starikan написав: .............

Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.

.... .............Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.....

Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.

Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.

Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.

И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов. Выупростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.

"Коммунизм - самый гуманный строй в мире". Около 100 млн. перемолотых коммунистическими режимами в разных странах, всего за 50 лет, людей - яркая иллюстрация этого тезиса. Жаль, что коммунизм не восторжествовал в мире - возможно проблема перенаселения волновала бы всех в последнюю очередь. В первую - думали бы чего поесть и во что одеться. "Коммунизм - самый гуманный строй в мире". Около 100 млн. перемолотых коммунистическими режимами в разных странах, всего за 50 лет, людей - яркая иллюстрация этого тезиса. Жаль, что коммунизм не восторжествовал в мире - возможно проблема перенаселения волновала бы всех в последнюю очередь. В первую - думали бы чего поесть и во что одеться.



По Шумпетеру, колониализм - первичная форма капитализма. Вот тебе и 150 млн жертв за 2 века - 18-й и 19-й. В доле от общего населения, проживавшего в те времена, это существенно выше, чем 100 млн от населения 20-го века.



Я не защищаю коммунизм образца 20-го века, но твое понимание этого широкого явления сведено к банальной антисоветской пропаганде.



Все цивилизованные страны сегодня движутся по т.н. "третьему пути", идеологами которого, среди прочих, являются Клинтон (Билл) и Блэр - не капитализму, не коммунизму, а центризму, отверждающему и правые, и левые крайности. Причина предельно проста - и там, и там сотни миллионов скелетов в шкафах! По Шумпетеру, колониализм - первичная форма капитализма. Вот тебе и 150 млн жертв за 2 века - 18-й и 19-й. В доле от общего населения, проживавшего в те времена, это существенно выше, чем 100 млн от населения 20-го века.Я не защищаю коммунизм образца 20-го века, но твое понимание этого широкого явления сведено к банальной антисоветской пропаганде.Все цивилизованные страны сегодня движутся по т.н. "третьему пути", идеологами которого, среди прочих, являются Клинтон (Билл) и Блэр - не капитализму, не коммунизму, а центризму, отверждающему и правые, и левые крайности. Причина предельно проста - и там, и там сотни миллионов скелетов в шкафах! zРадио

Повідомлень: 2935 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 22:29 Re: Політичні дискусії tea написав: .В перший раз Свят пробув у ВР 3 місяці. .В перший раз Свят пробув у ВР 3 місяці.



23 листопада 2007 року набув депутатських повноважень.

1 вересня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження. 16 грудня 2008 року Верховна Рада України прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука С. І. 23 листопада 2007 року набув депутатських повноважень.1 вересня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження. 16 грудня 2008 року Верховна Рада України прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука С. І. Бывалый

Повідомлень: 1399 З нами з: 10.09.11 Подякував: 424 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3549355035513552 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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