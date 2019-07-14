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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Політичні дискусії 7.3 5 200
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0
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:40

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.
....
Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.
Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.
Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.
И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.

Теория опиралась на необходимость диктатуры пролетариата.
На практике эта необходимость вылилась в то, о чем я написал выше.
И я писал именно о практике.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:47

  ЛАД написав:
  Starikan написав:.............
Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.
....

Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.
Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.
Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.
И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.

"Коммунизм - самый гуманный строй в мире". Около 100 млн. перемолотых коммунистическими режимами в разных странах, всего за 50 лет, людей - яркая иллюстрация этого тезиса. Жаль, что коммунизм не восторжествовал в мире - возможно проблема перенаселения волновала бы всех в последнюю очередь. В первую - думали бы чего поесть и во что одеться.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:05

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:.............
Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.
....

Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.
Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.
Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.
И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.

"Коммунизм - самый гуманный строй в мире". Около 100 млн. перемолотых коммунистическими режимами в разных странах, всего за 50 лет, людей - яркая иллюстрация этого тезиса. Жаль, что коммунизм не восторжествовал в мире - возможно проблема перенаселения волновала бы всех в последнюю очередь. В первую - думали бы чего поесть и во что одеться.


Росіяни, типу ЛАДа - сцять крутим окропом від комунізму. :mrgreen:

Звісно, московіти трактують комунізм всяк по-своєму. :mrgreen:
Лєнін і Сталін неправильно читали твори Маркса і Енгельса. Догори ногами читали)))
Тому й наслідки такі сумні.

До речі, пора московітам будувати "новий комунізм". Забагато жиру накопичили, давно НКВД не дірявило їм бошки. Усяким Ладам, Шапо та іншим любителям русского міра.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:11

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Росіяни, типу ЛАДа - сцять крутим окропом від комунізму.
патлиот вводит сенсол.Глит (с 6:00) не успевали ланьше ))
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:17

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:.............
Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.
....

Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.
Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.
Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.
И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.

"Коммунизм - самый гуманный строй в мире". Около 100 млн. перемолотых коммунистическими режимами в разных странах, всего за 50 лет, людей - яркая иллюстрация этого тезиса. Жаль, что коммунизм не восторжествовал в мире - возможно проблема перенаселения волновала бы всех в последнюю очередь. В первую - думали бы чего поесть и во что одеться.


По Шумпетеру, колониализм - первичная форма капитализма. Вот тебе и 150 млн жертв за 2 века - 18-й и 19-й. В доле от общего населения, проживавшего в те времена, это существенно выше, чем 100 млн от населения 20-го века.

Я не защищаю коммунизм образца 20-го века, но твое понимание этого широкого явления сведено к банальной антисоветской пропаганде.

Все цивилизованные страны сегодня движутся по т.н. "третьему пути", идеологами которого, среди прочих, являются Клинтон (Билл) и Блэр - не капитализму, не коммунизму, а центризму, отверждающему и правые, и левые крайности. Причина предельно проста - и там, и там сотни миллионов скелетов в шкафах!
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:29

Re: Політичні дискусії

  tea написав:.В перший раз Свят пробув у ВР 3 місяці.


23 листопада 2007 року набув депутатських повноважень.
1 вересня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження. 16 грудня 2008 року Верховна Рада України прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука С. І.
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