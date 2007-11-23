Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав: Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов. ....
Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались. Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина. Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей. И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.
Теория опиралась на необходимость диктатуры пролетариата. На практике эта необходимость вылилась в то, о чем я написал выше. И я писал именно о практике.
Starikan написав:............. Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов. ....
Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались. Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина. Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей. И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.
"Коммунизм - самый гуманный строй в мире". Около 100 млн. перемолотых коммунистическими режимами в разных странах, всего за 50 лет, людей - яркая иллюстрация этого тезиса. Жаль, что коммунизм не восторжествовал в мире - возможно проблема перенаселения волновала бы всех в последнюю очередь. В первую - думали бы чего поесть и во что одеться.
Starikan написав:............. Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов. ....
Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались. Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина. Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей. И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.
"Коммунизм - самый гуманный строй в мире". Около 100 млн. перемолотых коммунистическими режимами в разных странах, всего за 50 лет, людей - яркая иллюстрация этого тезиса. Жаль, что коммунизм не восторжествовал в мире - возможно проблема перенаселения волновала бы всех в последнюю очередь. В первую - думали бы чего поесть и во что одеться.
Росіяни, типу ЛАДа - сцять крутим окропом від комунізму.
Звісно, московіти трактують комунізм всяк по-своєму. Лєнін і Сталін неправильно читали твори Маркса і Енгельса. Догори ногами читали))) Тому й наслідки такі сумні.
До речі, пора московітам будувати "новий комунізм". Забагато жиру накопичили, давно НКВД не дірявило їм бошки. Усяким Ладам, Шапо та іншим любителям русского міра.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Starikan написав:............. Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов. ....
Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались. Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина. Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей. И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.
"Коммунизм - самый гуманный строй в мире". Около 100 млн. перемолотых коммунистическими режимами в разных странах, всего за 50 лет, людей - яркая иллюстрация этого тезиса. Жаль, что коммунизм не восторжествовал в мире - возможно проблема перенаселения волновала бы всех в последнюю очередь. В первую - думали бы чего поесть и во что одеться.
По Шумпетеру, колониализм - первичная форма капитализма. Вот тебе и 150 млн жертв за 2 века - 18-й и 19-й. В доле от общего населения, проживавшего в те времена, это существенно выше, чем 100 млн от населения 20-го века.
Я не защищаю коммунизм образца 20-го века, но твое понимание этого широкого явления сведено к банальной антисоветской пропаганде.
Все цивилизованные страны сегодня движутся по т.н. "третьему пути", идеологами которого, среди прочих, являются Клинтон (Билл) и Блэр - не капитализму, не коммунизму, а центризму, отверждающему и правые, и левые крайности. Причина предельно проста - и там, и там сотни миллионов скелетов в шкафах!
tea написав:.В перший раз Свят пробув у ВР 3 місяці.
23 листопада 2007 року набув депутатських повноважень. 1 вересня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження. 16 грудня 2008 року Верховна Рада України прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука С. І.
ЛАД написав:Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались. Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина. Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей. И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.
"Коммунизм - самый гуманный строй в мире". Около 100 млн. перемолотых коммунистическими режимами в разных странах, всего за 50 лет, людей - яркая иллюстрация этого тезиса. Жаль, что коммунизм не восторжествовал в мире - возможно проблема перенаселения волновала бы всех в последнюю очередь. В первую - думали бы чего поесть и во что одеться.
По Шумпетеру, колониализм - первичная форма капитализма. Вот тебе и 150 млн жертв за 2 века - 18-й и 19-й. В доле от общего населения, проживавшего в те времена, это существенно выше, чем 100 млн от населения 20-го века.
Капитализм вы оцениваете по базе всего мира, но по коммунякам это совершенно некорректно, нужно брать за базу именно то население, которое подверглись "реализации идеологии на практике". Причём чистая ванильный коммунизм из идеологии на практике в принципе не реализуем. А на практике получили режимы типа Пол Пота, и геноцид на уровне средневековья. Причём своего же, осчастливленного комуняцкой идеологией, населения. Так что, действительно, лучше оставить эту тему в покое, ни одного положительного примера реализации история не знает
tea написав:.В перший раз Свят пробув у ВР 3 місяці.
23 листопада 2007 року набув депутатських повноважень. 1 вересня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження. 16 грудня 2008 року Верховна Рада України прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука С. І.
Уточню.
23 листопада 2007 року набув депутатських повноважень. 11 вересня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження. 16 грудня 2008 року Верховна Рада України прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука С.
в т.ч. с 03.09.2008 по 16.12.2008 (48 регистраций) зарегистрировался 1 раз - 28.10.2008 (вечером, утром - "Відсутній"), 28.10.2008 на пленарном заседании никаких законопроектов не рассматривалось, была только информация Яценюка (https://iportal.rada.gov.ua/news/Plenar ... 16407.html).