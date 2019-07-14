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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3550355135523553 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.3 5 200 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 17% 34 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 28% 55 Опозиційна платформа - За життя 7% 14 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 2% 3 Слуга народу 22% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 15 Всього голосів : 200 Додано: Нед 14 лип, 2019 23:53 Re: Політичні дискусії Cler написав: Faceless написав: Cler написав: Faceless, то что вы называете коммунистическими режимами ничего общего не имеет с коммунизмом который описывал Карл Маркс... Потому, что то, что описывал Маркс - ванильная утопия Потому, что то, что описывал Маркс - ванильная утопия

не более чем другие утопии - демократия, права человека и т.д. не более чем другие утопии - демократия, права человека и т.д. Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах. Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах. Faceless

Модератор Повідомлень: 25080 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5915 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 00:05 Starikan написав: ЛАД написав: ---------------------

Starikan

Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.

....

---------------------

Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.

Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.

Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.

И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов. ---------------------Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.....---------------------Выупростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.

Теория опиралась на необходимость диктатуры пролетариата.

На практике эта необходимость вылилась в то, о чем я написал выше.

И я писал именно о практике. Теория опиралась на необходимость диктатуры пролетариата.На практике эта необходимость вылилась в то, о чем я написал выше.И я писал именно о практике.

У Маркса-Энгельса-Ленина (да и у др. марксистов) и капитализм - диктатура буржуазии. Так что диктатура пролетариата не равно "физическому уничтожению враждебных классов". Вы же не воспринимаете диктатуру буржуазии как физич. уничтожение рабочего класса.



Faceless

Капитализм вы оцениваете по базе всего мира, но по коммунякам это совершенно некорректно, нужно брать за базу именно то население, которое подверглись "реализации идеологии на практике". Причём чистая ванильный коммунизм из идеологии на практике в принципе не реализуем.

Эту часть просто не понял. Вы, видимо, слишком торопились.

А на практике получили режимы типа Пол Пота, и геноцид на уровне средневековья.

Ну, чтобы назвать режим Пол Пота коммунистическим надо быть уж слишком ярым антикоммунистом. Несмотря на то, что они использовали коммунистическую терминологию.

Так же, впрочем, как времена хунвэйбинов в Китае нельзя объяснить коммунистич. идеологией. У Маркса-Энгельса-Ленина (да и у др. марксистов) иТак что диктатура пролетариата не равно "физическому уничтожению враждебных классов". Вы же не воспринимаете диктатуру буржуазии как физич. уничтожение рабочего класса.Эту часть просто не понял. Вы, видимо, слишком торопились.Ну, чтобы назвать режим Пол Пота коммунистическим надо быть уж слишком ярым антикоммунистом.Несмотря на то, что они использовали коммунистическую терминологию.Так же, впрочем, как времена хунвэйбинов в Китае нельзя объяснить коммунистич. идеологией. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13599 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3880 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 00:13 Faceless написав: Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах. Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах.



Отвечая и на этот комментарий, и тот ваш контр-аргумент - вы сравниваете 2 явления разного возраста, а следовательно, и зрелости.



Это примерно как сравнить протокольное лечение со слепым клиническим исследованием экспериментального.



Вы не можете утверждать, что окажется лучше. Знание релятивистично! Отвечая и на этот комментарий, и тот ваш контр-аргумент - вы сравниваете 2 явления разного возраста, а следовательно, и зрелости.Это примерно как сравнить протокольное лечение со слепым клиническим исследованием экспериментального.Вы не можете утверждать, что окажется лучше. Знание релятивистично! zРадио

Повідомлень: 2936 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3550355135523553 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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