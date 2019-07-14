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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 лип, 2019 23:53
Cler написав: Faceless написав:
Cler написав:Faceless, то что вы называете коммунистическими режимами ничего общего не имеет с коммунизмом который описывал Карл Маркс...
Потому, что то, что описывал Маркс - ванильная утопия
не более чем другие утопии - демократия, права человека и т.д.
Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 00:05
Starikan написав: ЛАД написав:
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Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.
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Вы сильно
упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.
Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.
Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.
И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.
Теория опиралась на необходимость диктатуры пролетариата.
На практике эта необходимость вылилась в то, о чем я написал выше.
И я писал именно о практике.
У Маркса-Энгельса-Ленина (да и у др. марксистов) и капитализм - диктатура буржуазии.
Так что диктатура пролетариата не равно "физическому уничтожению враждебных классов". Вы же не воспринимаете диктатуру буржуазии как физич. уничтожение рабочего класса.Faceless
Капитализм вы оцениваете по базе всего мира, но по коммунякам это совершенно некорректно, нужно брать за базу именно то население, которое подверглись "реализации идеологии на практике". Причём чистая ванильный коммунизм из идеологии на практике в принципе не реализуем.
Эту часть просто не понял. Вы, видимо, слишком торопились.
А на практике получили режимы типа Пол Пота, и геноцид на уровне средневековья.
Ну, чтобы назвать режим Пол Пота коммунистическим надо быть уж слишком ярым антикоммунистом.
Несмотря на то, что они использовали коммунистическую терминологию.
Так же, впрочем, как времена хунвэйбинов в Китае нельзя объяснить коммунистич. идеологией.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 00:13
Faceless написав:
Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах.
Отвечая и на этот комментарий, и тот ваш контр-аргумент - вы сравниваете 2 явления разного возраста, а следовательно, и зрелости.
Это примерно как сравнить протокольное лечение со слепым клиническим исследованием экспериментального.
Вы не можете утверждать, что окажется лучше. Знание релятивистично!
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