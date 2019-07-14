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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3550355135523553 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.3 5 200 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 17% 34 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 28% 55 Опозиційна платформа - За життя 7% 14 Опозиційний блок 3% 6 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 2% 3 Слуга народу 22% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 16 Всього голосів : 200 Додано: Нед 14 лип, 2019 23:53 Re: Політичні дискусії Cler написав: Faceless написав: Cler написав: Faceless, то что вы называете коммунистическими режимами ничего общего не имеет с коммунизмом который описывал Карл Маркс... Потому, что то, что описывал Маркс - ванильная утопия Потому, что то, что описывал Маркс - ванильная утопия

не более чем другие утопии - демократия, права человека и т.д. не более чем другие утопии - демократия, права человека и т.д. Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах. Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах. Faceless

Модератор Повідомлень: 25081 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5915 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 00:05 Starikan написав: ЛАД написав: ---------------------

Starikan

Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.

....

---------------------

Вы сильно упростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.

Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.

Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.

И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов. ---------------------Идея революции в комм. идеологии - всеобщее материальное равенство и физическое уничтожение враждебных классов.....---------------------Выупростили. Это весьма примитивное изложение марксизма для люмпенов. Идеи Маркса сильно отличались.Физического уничтожения враждебных классов не было ни у Маркса, ни у Ленина.Всеобщее материальное равенство - тоже не совсем верно. Речь шла о достижении высочайшей производительности труда и обеспечении материальных потребностей всех членов общества. При этом вряд ли классики предусматривали сегодняшнее возникновение и пропаганду зачастую не нужных и неоправданных потребностей.И кроме того, ни Маркс-Энгельс, ни Ленин не претендовали на звание нострадамусов.

Теория опиралась на необходимость диктатуры пролетариата.

На практике эта необходимость вылилась в то, о чем я написал выше.

И я писал именно о практике. Теория опиралась на необходимость диктатуры пролетариата.На практике эта необходимость вылилась в то, о чем я написал выше.И я писал именно о практике.

У Маркса-Энгельса-Ленина (да и у др. марксистов) и капитализм - диктатура буржуазии. Так что диктатура пролетариата не равно "физическому уничтожению враждебных классов". Вы же не воспринимаете диктатуру буржуазии как физич. уничтожение рабочего класса.



Faceless

Капитализм вы оцениваете по базе всего мира, но по коммунякам это совершенно некорректно, нужно брать за базу именно то население, которое подверглись "реализации идеологии на практике". Причём чистая ванильный коммунизм из идеологии на практике в принципе не реализуем.

Эту часть просто не понял. Вы, видимо, слишком торопились.

А на практике получили режимы типа Пол Пота, и геноцид на уровне средневековья.

Ну, чтобы назвать режим Пол Пота коммунистическим надо быть уж слишком ярым антикоммунистом. Несмотря на то, что они использовали коммунистическую терминологию.

Так же, впрочем, как времена хунвэйбинов в Китае нельзя объяснить коммунистич. идеологией. У Маркса-Энгельса-Ленина (да и у др. марксистов) иТак что диктатура пролетариата не равно "физическому уничтожению враждебных классов". Вы же не воспринимаете диктатуру буржуазии как физич. уничтожение рабочего класса.Эту часть просто не понял. Вы, видимо, слишком торопились.Ну, чтобы назвать режим Пол Пота коммунистическим надо быть уж слишком ярым антикоммунистом.Несмотря на то, что они использовали коммунистическую терминологию.Так же, впрочем, как времена хунвэйбинов в Китае нельзя объяснить коммунистич. идеологией. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13601 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3880 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 00:13 Faceless написав: Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах. Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах.



Отвечая и на этот комментарий, и тот ваш контр-аргумент - вы сравниваете 2 явления разного возраста, а следовательно, и зрелости.



Это примерно как сравнить протокольное лечение со слепым клиническим исследованием экспериментального.



Вы не можете утверждать, что окажется лучше. Знание релятивистично! Отвечая и на этот комментарий, и тот ваш контр-аргумент - вы сравниваете 2 явления разного возраста, а следовательно, и зрелости.Это примерно как сравнить протокольное лечение со слепым клиническим исследованием экспериментального.Вы не можете утверждать, что окажется лучше. Знание релятивистично! zРадио

Повідомлень: 2937 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 00:17 Faceless написав: Cler написав: Faceless написав: ---------------------------

Cler

Faceless, то что вы называете коммунистическими режимами ничего общего не имеет с коммунизмом который описывал Карл Маркс...

--------------------------

Потому, что то, что описывал Маркс - ванильная утопия ---------------------------, то что вы называете коммунистическими режимами ничего общего не имеет с коммунизмом который описывал Карл Маркс...--------------------------Потому, что то, что описывал Маркс - ванильная утопия

не более чем другие утопии - демократия, права человека и т.д. не более чем другие утопии - демократия, права человека и т.д. Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах. Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах.

Именно что худо-бедно.

И, кстати, Маркс в отличие от социалистов-утопистов, вроде, нигде не описывал грядущее коммунистическое общество. Он говорил только о необходимости обобществления средств производства в экономическом плане и диктатуры пролетариата в политическом плане. Первое в какой-то мере, пусть не полностью и не в таких формах постепенно происходит. Да и ограничение всевластия капитала тоже имеет место быть.



Но, действительно, здесь нет смысла обсуждать теоретические (философские) вопросы. Именно что худо-бедно.И, кстати, Маркс в отличие от социалистов-утопистов, вроде, нигде не описывал грядущее коммунистическое общество. Он говорил только о необходимости обобществления средств производства в экономическом плане и диктатуры пролетариата в политическом плане. Первое в какой-то мере, пусть не полностью и не в таких формах постепенно происходит. Да и ограничение всевластия капитала тоже имеет место быть.Но, действительно, здесь нет смысла обсуждать теоретические (философские) вопросы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13601 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3880 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 00:20 ЛАД написав: У Маркса-Энгельса-Ленина (да и у др. марксистов) и капитализм - диктатура буржуазии. У Маркса-Энгельса-Ленина (да и у др. марксистов) и



А я бы не объединял Ленина с Марксом+Энгельсом (не уверен, что это сделали вы, а не оппоненты, но я в принципе). Первый трактовал коммунизм через призму захвата власти. Примерно как спустя столетие лидеры майдана использовали демократию и проевропейскую риторику в тех же целях.



К постулированию коммунизма (и социализма) Ленин не имеет отношения. От слов "вообще никакого" А я бы не объединял Ленина с Марксом+Энгельсом (не уверен, что это сделали вы, а не оппоненты, но я в принципе). Первый трактовал коммунизм через призму захвата власти. Примерно как спустя столетие лидеры майдана использовали демократию и проевропейскую риторику в тех же целях.К постулированию коммунизма (и социализма) Ленин не имеет отношения. От слов "вообще никакого" zРадио

Повідомлень: 2937 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 00:42 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Faceless

Капитализм вы оцениваете по базе всего мира, но по коммунякам это совершенно некорректно, нужно брать за базу именно то население, которое подверглись "реализации идеологии на практике". Причём чистая ванильный коммунизм из идеологии на практике в принципе не реализуем.

Эту часть просто не понял. Вы, видимо, слишком торопились. Эту часть просто не понял. Вы, видимо, слишком торопились.

Если сравнивать % жертв капитализма/колониализма (их, вне сомнения, огромное количество, это нельзя отрицать) с % жертв коммунистических режимов, то нужно учитывать, что первый - фактически мировое явление, и число жертв нужно соотносить фактически с числом мирового населения. В случае же второго - число жертв соотносится с числом населения, где эти режимы были установлены, а это даже не в разы, а на порядки меньше. Потому % жертв коммунистических режимов, соотносительно населения, попавшего под эти режимы, крайне высок, особенно учитывая то, что это XX век, а не средневековье какое-нибудь Если сравнивать % жертв капитализма/колониализма (их, вне сомнения, огромное количество, это нельзя отрицать) с % жертв коммунистических режимов, то нужно учитывать, что первый - фактически мировое явление, и число жертв нужно соотносить фактически с числом мирового населения. В случае же второго - число жертв соотносится с числом населения, где эти режимы были установлены, а это даже не в разы, а на порядки меньше. Потому % жертв коммунистических режимов, соотносительно населения, попавшего под эти режимы, крайне высок, особенно учитывая то, что это XX век, а не средневековье какое-нибудь Faceless

Модератор Повідомлень: 25081 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5915 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 01:02 Faceless

Средневековье в разных странах наступало в разные времена.

И Камбоджа времён Пол Пота, и Китай периода "культурной революции" вполне себе средневековые страны.

Кстати, и Союз 30-х годов тоже недалеко ушёл от средневековья, учитывая, что с отмены крепостного права прошло всего каких-то 70 лет. И большевики (в т.ч. Ленин) были в явной растерянности, когда увидели, что революция победила только в отсталой России, а не в передовых странах Запада. Но что было делать, не отдавать же власть просто так.

Так что говорить об "опыте коммунизма" достаточно сложно.



Сравнивать число жертв капитализма и коммунизма в % населения не берусь. Особенно, учитывая, что это происходило в разные времена. В 20 веке и в войнах, наверное, погибло значительно больше людей, чем в предыдущие века, но Вы же не станете утверждать, что это говорит о большей жестокости людей в 20 веке.



zРадио

Насчёт Ленина Вы, в общем, правы. Но я упомянул его, потому что, во-первых, у нас такая цепочка исторически сложилась.

А, во-вторых, под его руководством произошла первая практическая реализация теории пролетарской революции (если не брать во внимание Парижскую Коммуну). И у нас именно его рассматривают как основателя советского государства и зачинателя террора, умалчивая о том, что именно по его инициативе произошёл отказ от военного коммунизма и переход к НЭПу. Тогда это многими большевиками рассматривалось как "измена идеалам" ("зрада" по-нынешнему ). Он был реальный политик (в смысле учёта реальности , а не "идейной чистоты") и в этом, пожалуй, был действительно гений. Возможно, проживи он дольше, история СССР сложилась бы иначе. И не только СССР - личности такого масштаба влияют и на мировую историю. Хотя на мировую историю он и так повлиял. Средневековье в разных странах наступало в разные времена.И Камбоджа времён Пол Пота, и Китай периода "культурной революции" вполне себе средневековые страны.Кстати, и Союз 30-х годов тоже недалеко ушёл от средневековья, учитывая, что с отмены крепостного права прошло всего каких-то 70 лет. И большевики (в т.ч. Ленин) были в явной растерянности, когда увидели, что революция победила только в отсталой России, а не в передовых странах Запада. Но что было делать, не отдавать же власть просто так.Так что говорить об "опыте коммунизма" достаточно сложно.Сравнивать число жертв капитализма и коммунизма в % населения не берусь. Особенно, учитывая, что это происходило в разные времена. В 20 веке и в войнах, наверное, погибло значительно больше людей, чем в предыдущие века, но Вы же не станете утверждать, что это говорит о большей жестокости людей в 20 веке.Насчёт Ленина Вы, в общем, правы. Но я упомянул его, потому что, во-первых, у нас такая цепочка исторически сложилась.А, во-вторых, под его руководством произошла перваяреализация теории пролетарской революции (если не брать во внимание Парижскую Коммуну). И у нас именно его рассматривают как основателя советского государства и зачинателя террора, умалчивая о том, что именно по его инициативе произошёл отказ от военного коммунизма и переход к НЭПу. Тогда это многими большевиками рассматривалось как "измена идеалам" ("зрада" по-нынешнему). Он былполитик (в смысле учёта, а не "идейной чистоты") и в этом, пожалуй, был действительно гений. Возможно, проживи он дольше, история СССР сложилась бы иначе. И не только СССР - личности такого масштаба влияют и на мировую историю. Хотя на мировую историю он и так повлиял. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13601 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3880 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3550355135523553 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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