Ще одна московитська прихильниця побудови нової версії комунізму.
Вже забула, як НквД розстрілювало навіть ортодоксальних комуністів.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 15 лип, 2019 07:20
Ще одна московитська прихильниця побудови нової версії комунізму.
Вже забула, як НквД розстрілювало навіть ортодоксальних комуністів.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 15 лип, 2019 07:25, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 15 лип, 2019 07:24
В свій час НКВД з великим задоволенням дірявило голови любителям комунізму і руССкого міра. За рознарядкою!
Шкода, що вони про це забули.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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