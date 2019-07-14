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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.3 5 200
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
14
Опозиційний блок
3%
6
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:20

  Cler написав:Faceless, то что вы называете коммунистическими режимами ничего общего не имеет с коммунизмом который описывал Карл Маркс...

Ще одна московитська прихильниця побудови нової версії комунізму.

Вже забула, як НквД розстрілювало навіть ортодоксальних комуністів.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 15 лип, 2019 07:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:24

  zРадио написав:
  Faceless написав:Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах.


Отвечая и на этот комментарий, и тот ваш контр-аргумент - вы сравниваете 2 явления разного возраста, а следовательно, и зрелости.

Это примерно как сравнить протокольное лечение со слепым клиническим исследованием экспериментального.

Вы не можете утверждать, что окажется лучше. Знание релятивистично!


В свій час НКВД з великим задоволенням дірявило голови любителям комунізму і руССкого міра. За рознарядкою!

Шкода, що вони про це забули.
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