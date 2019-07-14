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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3552355335543555>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.3 5 200
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
34
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
28%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
14
Опозиційний блок
3%
6
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
2%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:20

  Cler написав:Faceless, то что вы называете коммунистическими режимами ничего общего не имеет с коммунизмом который описывал Карл Маркс...

Ще одна московитська прихильниця побудови нової версії комунізму.

Вже забула, як НквД розстрілювало навіть ортодоксальних комуністів.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 15 лип, 2019 07:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:24

  zРадио написав:
  Faceless написав:Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах.


Отвечая и на этот комментарий, и тот ваш контр-аргумент - вы сравниваете 2 явления разного возраста, а следовательно, и зрелости.

Это примерно как сравнить протокольное лечение со слепым клиническим исследованием экспериментального.

Вы не можете утверждать, что окажется лучше. Знание релятивистично!


В свій час НКВД з великим задоволенням дірявило голови любителям комунізму і руССкого міра. За рознарядкою!

Шкода, що вони про це забули.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:06

Re: Політичні дискусії

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0678634331
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:11

Ватанам!!!

Ну що, панове руССкомірці!
Дайош американські ракетні бази під Харковом і Сумами!!!

Це вельми вигідно для місцевого населення!


"Любая американская база за рубежом, это фактически огромный стимул для местного населения. Объясняю почему.

1. Солдат надо накормить – значит все фермеры вокруг свозят грузовиками жрачку к воротам. Причём часто доходит до драк и выяснений отношений, кому дадут подряд. Последнее время тендер организовали. Это огромный бизнес, так как если серьёзная база с персоналом и дополнительными людьми, значит это под 10,000 человек кормить 3 раза в день минимум.

2. Поставки воды. Местная вода, если не сертифицирована как чистая, значит солдаты пьют из бутылок. А это огромные бабки.

3. Стирка белья. У каждого солдата по 3-4 униформы полевые. плюс парадные. плюс нижнее бельё. всё это они сами не стирают. плюс постели. плюс полотенца. на одном этом можно обогатится.

4. уборка помещений, готовка еды, уборка территории. нанимаются местные жители.

5. поддержание помещений – как правило местные жители.

6. американские солдаты посещают местные кабаки и бары. магазины и кинотеатры. это тоже деньги в местные карманы.

И так далее – вы поняли картину.

Потому это только в глазах левых, проклятые янки, сидят на базах и пожирают детей. А в глазах местного населения, в 99% случаев – американцы, это выгоднейшие заказчики и если они уйдут то целый город остаётся без работы. Потому столько проблем свернуть базы в той же Германии. Местное население просто лоббирует оставить базы. "

https://uainfo.org/blognews/1563155463- ... omnyy.html
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:12

  Faceless написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2639041022795160&id=100000678634331


Уже не знают из чего зраду высосать.

Утром зашёл в ленту новостей - эта новость на первом месте, следом новость про 13 отдохнувших до смерти в Турции, следом новость про слова премьерки Молдовы о том, что "зняття українських санкцій із заводу в Придністров’ї було частиною корупційних схем".

Впрочем, ничего нового.

Забыл ещё: была новость про обвал склона в Одессе.

Кто порохоботам доктор, если они читают только друг друга?
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:18

Ещё в порохоботских темах обратили внимание, что грунт в Одессе обвалился сразу после купания Зеленского!
Совпадение???

А что будет дальше?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:35

  Вкладчик1234 написав:Ещё в порохоботских темах обратили внимание, что грунт в Одессе обвалился сразу после купания Зеленского!
Совпадение???

А что будет дальше?

Відомо, що.

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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:39

  Faceless написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2639041022795160&id=100000678634331

Вообщем да, УГО как было самодовольным овном, так им и осталось при типа новом демократичном Зе
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:56

  antey1969 написав:
  Faceless написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2639041022795160&id=100000678634331

Вообщем да, УГО как было самодовольным овном, так им и осталось при типа новом демократичном Зе

Не скажите. Всегда всё было чинно-благородно, а вот пришёл Зе - и начался беспредел :)
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:11

  Вкладчик1234 написав:Ещё в порохоботских темах обратили внимание, что грунт в Одессе обвалился сразу после купания Зеленского!
Совпадение???

А что будет дальше?


в Париже собор сгорел.
Совпадение???
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