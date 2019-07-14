Ще одна московитська прихильниця побудови нової версії комунізму.
Вже забула, як НквД розстрілювало навіть ортодоксальних комуністів.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 15 лип, 2019 07:20
Ще одна московитська прихильниця побудови нової версії комунізму.
Вже забула, як НквД розстрілювало навіть ортодоксальних комуністів.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 15 лип, 2019 07:25, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 15 лип, 2019 07:24
В свій час НКВД з великим задоволенням дірявило голови любителям комунізму і руССкого міра. За рознарядкою!
Шкода, що вони про це забули.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 15 лип, 2019 08:06
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 15 лип, 2019 08:11
Ватанам!!!
Ну що, панове руССкомірці!
Дайош американські ракетні бази під Харковом і Сумами!!!
Це вельми вигідно для місцевого населення!
"Любая американская база за рубежом, это фактически огромный стимул для местного населения. Объясняю почему.
1. Солдат надо накормить – значит все фермеры вокруг свозят грузовиками жрачку к воротам. Причём часто доходит до драк и выяснений отношений, кому дадут подряд. Последнее время тендер организовали. Это огромный бизнес, так как если серьёзная база с персоналом и дополнительными людьми, значит это под 10,000 человек кормить 3 раза в день минимум.
2. Поставки воды. Местная вода, если не сертифицирована как чистая, значит солдаты пьют из бутылок. А это огромные бабки.
3. Стирка белья. У каждого солдата по 3-4 униформы полевые. плюс парадные. плюс нижнее бельё. всё это они сами не стирают. плюс постели. плюс полотенца. на одном этом можно обогатится.
4. уборка помещений, готовка еды, уборка территории. нанимаются местные жители.
5. поддержание помещений – как правило местные жители.
6. американские солдаты посещают местные кабаки и бары. магазины и кинотеатры. это тоже деньги в местные карманы.
И так далее – вы поняли картину.
Потому это только в глазах левых, проклятые янки, сидят на базах и пожирают детей. А в глазах местного населения, в 99% случаев – американцы, это выгоднейшие заказчики и если они уйдут то целый город остаётся без работы. Потому столько проблем свернуть базы в той же Германии. Местное население просто лоббирует оставить базы. "
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 15 лип, 2019 08:12
Уже не знают из чего зраду высосать.
Утром зашёл в ленту новостей - эта новость на первом месте, следом новость про 13 отдохнувших до смерти в Турции, следом новость про слова премьерки Молдовы о том, что "зняття українських санкцій із заводу в Придністров’ї було частиною корупційних схем".
Впрочем, ничего нового.
Забыл ещё: была новость про обвал склона в Одессе.
Кто порохоботам доктор, если они читают только друг друга?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 15 лип, 2019 08:18
Ещё в порохоботских темах обратили внимание, что грунт в Одессе обвалился сразу после купания Зеленского!
Совпадение???
А что будет дальше?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 15 лип, 2019 08:35
Відомо, що.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 15 лип, 2019 08:39
Додано: Пон 15 лип, 2019 08:56
Не скажите. Всегда всё было чинно-благородно, а вот пришёл Зе - и начался беспредел
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 15 лип, 2019 09:11
в Париже собор сгорел.
Совпадение???
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