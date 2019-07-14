Додано: Пон 15 лип, 2019 08:11

Ну що, панове руССкомірці!Дайош американські ракетні бази під Харковом і Сумами!!!Це вельми вигідно для місцевого населення!"Любая американская база за рубежом, это фактически огромный стимул для местного населения. Объясняю почему.1. Солдат надо накормить – значит все фермеры вокруг свозят грузовиками жрачку к воротам. Причём часто доходит до драк и выяснений отношений, кому дадут подряд. Последнее время тендер организовали. Это огромный бизнес, так как если серьёзная база с персоналом и дополнительными людьми, значит это под 10,000 человек кормить 3 раза в день минимум.2. Поставки воды. Местная вода, если не сертифицирована как чистая, значит солдаты пьют из бутылок. А это огромные бабки.3. Стирка белья. У каждого солдата по 3-4 униформы полевые. плюс парадные. плюс нижнее бельё. всё это они сами не стирают. плюс постели. плюс полотенца. на одном этом можно обогатится.4. уборка помещений, готовка еды, уборка территории. нанимаются местные жители.5. поддержание помещений – как правило местные жители.6. американские солдаты посещают местные кабаки и бары. магазины и кинотеатры. это тоже деньги в местные карманы.И так далее – вы поняли картину.Потому это только в глазах левых, проклятые янки, сидят на базах и пожирают детей. А в глазах местного населения, в 99% случаев – американцы, это выгоднейшие заказчики и если они уйдут то целый город остаётся без работы. Потому столько проблем свернуть базы в той же Германии. Местное население просто лоббирует оставить базы. "