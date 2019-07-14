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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.3 5 201
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
27%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
14
Опозиційний блок
3%
6
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:22

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Вообщем да, УГО как было самодовольным овном, так им и осталось при типа новом демократичном Зе

Не скажите. Всегда всё было чинно-благородно, а вот пришёл Зе - и начался беспредел :)


Гелетей конечно остался в памяти.
Обогнал по скорости присвоения воинских званий первого космонавта планеты. Пообещал с трибуны Рады при назначении, что проведет парад в Севастополе, не успел - уволили. Был запинанный ногами Парасюка в присутствии толпы своих охранников.

По вчерашнему случаю аварии машин из охранного ведомства - виновных уволить, ущерб возместить за их счет, начальнику службы охраны - предупреждение, снять с рейтинга Зеленского полпроцента.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:34

из комментариев к кортежу

Sergey Maryan
Где из этого фото видно что это:
а) президентское сопровождение; б) аввтоколонна с детьми. У кортежа на микроавтобусе обязательно должна быть спецсвязь - неужели сложно было подвинуть фотоаппарат/телефон чуть левее и сфотографировать чёрные «ведерки» на крыше? Или их просто нет?
второе. Если это колонна с детьми, то где знак «колонна» и «перевозка детей» на лобовом стекле авто
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:58

  shapo написав:Где из этого фото видно что это:
а) президентское сопровождение;

Спереду і позаду президентської колонни повинні їхати червоні автобуси з маячком і великою буквою "Зе!!!! Небезпечно для життя, здоров,я та статків!!!" на капоті, позаду зверху, з боків і навіть знизу!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:02

  shapo написав:из комментариев к кортежу

Sergey Maryan
Где из этого фото видно что это:
а) президентское сопровождение; б) аввтоколонна с детьми. У кортежа на микроавтобусе обязательно должна быть спецсвязь - неужели сложно было подвинуть фотоаппарат/телефон чуть левее и сфотографировать чёрные «ведерки» на крыше? Или их просто нет?
второе. Если это колонна с детьми, то где знак «колонна» и «перевозка детей» на лобовом стекле авто


Но это не было президентское сопровождение, это были машины из гаража ГСО.
Президент в это время был в совсем другой области.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:16

Привіт від русскомірців! Хлорна атака на Харків. "Мыжебратья

Все таки, треба змінювати Кримінальний кодекс України.
За тероризм і сепаратизм слід давати 15-25 років з конфіскацією майна.
І саджати всіх винних, починаючи з міністрів та олігархів.

Щось наші місцеві ватани мовчать про злобу русскомірців, які ненавидять Україну і всіх,хто тут живе.
На днях росіяни (ФСБ чи ГРУ) в Харкові хотіли провести теракт.
не вдалось, слава богу.

"Слідчий експеримент переконує, що диверсія спланована на найвищому рівні. Іван Обручников з тих, кого називають "ідейними", щирий шанувальник "руського міра", працював непомітним заправником на АЗС. Ось цитати з його щоденника: "Ми творимо справи на благо російського народу та на шкоду політиці США".

Йому давно свербіло помститися Україні. Через мережу "вКонтакті" сам вийшов на бойовиків і запропонував сепаратистам співпрацю.

Далі - екологічна катастрофа, яка мала спровокувати протести проти української влади. Такий був план. Про те, що він спричинить іще й хлорну атаку після вибуху, куратори з Бєлгорода підривнику не повідомили. Як і не сказали, що Іван для них так званий однозарядний диверсант. Виставити таймер, піднести вибухівку – ось і вся його функція. На щастя, саме на етапі отримання вибухівки диверсант потрапив у поле зору української контррозвідки. На жаль, відслідкувати того, хто приготував тут для Івана смертоносний пристрій, не вдалося. Ворог використав безпрограшну схему торговців наркотиками. Тільки цього разу "закладку" зробила ворожа спецслужба

Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3137480

Любителів руССкого міра краще брати холодними, з свинцем в голові.

Ось так:

23 октября 2014 в Харькове контрразведка Службы безопасности Украины уничтожила диверсионную группу Росийской Федерации. Трое диверсантов - граждане Украины, захвачены живыми, командир группы - гражданин России, известный под именем Дмитрий Л., уничтожен при задержании.

Украинский Офицер мгновенно бросился на землю и мгновенно открыл огонь по террористу, российский диверсант также открыл огонь - пистолет с глушителем, который находится на вооружении российских спецподразделений, у него висел на шее, и он успел его выхватить. Выстрелы раздались одновременно со взрывом гранаты. Сотрудник СБУ получил множественные осколочные ранения, серьезно пострадали ноги. Российский агент получил пулю в лоб"

Источник: https://censor.net.ua/r310094
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:41

  Frant написав:
  Cler написав:Faceless, то что вы называете коммунистическими режимами ничего общего не имеет с коммунизмом который описывал Карл Маркс...

Ще одна московитська прихильниця побудови нової версії комунізму.

Вже забула, як НквД розстрілювало навіть ортодоксальних комуністів.

Как сказать. Маркс в своем наследии не оставил ни строчки о том, КАК построить реальный коммунизм/социализм. Но в своих писаниях он явно опирался не на русский возможный опыт (учитывая, что такого русофоба еще поискать), а на торжество своих идей среди немецких рабочих. И, учитывая результаты социализма в DDR за 40 лет (о которых нынешние осси старшего поколениях до сих пор вспоминают с благоговением) У НИХ получиться, видимо, могло.
Лет 15 назад был в Чехии и общался с коллективом завода в небольшом городке. И рабочие и инженеры, не смотря на в целом негативное отношение к СССР и России, открыто говорили, что во времена ЧССР МАТЕРИАЛЬНО они жили лучше, чем в нынешней ЧР.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:53

Re: Політичні дискусії

https://censor.net.ua/news/3137506/pech ... omoyiskogo
Это же просто совпадение. "Просто судьи теперь по закону судят"(с). Соскучились судьи по закону.
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