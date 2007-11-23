Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах.
Мда, если бы не коммунисты, жил бы сейчас Faceless вполне себе культурном европейском польском Лемберге
Бывалый написав: 23 листопада 2007 року набув депутатських повноважень. 1 вересня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження. 16 грудня 2008 року Верховна Рада України прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука С. І.
Уточню.
23 листопада 2007 року набув депутатських повноважень. 11 вересня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження. 16 грудня 2008 року Верховна Рада України прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука С.
в т.ч. с 03.09.2008 по 16.12.2008 (48 регистраций) зарегистрировался 1 раз - 28.10.2008 (вечером, утром - "Відсутній"), 28.10.2008 на пленарном заседании никаких законопроектов не рассматривалось, была только информация Яценюка (https://iportal.rada.gov.ua/news/Plenar ... 16407.html).
Уточню. Свят пробув у ВР 3 місяці і написав заяву на складення повноважень.Але йому майже рік не давали згоду,бо потрібна була його картка.
а кому картку дав? в Раді не працював,помічників тримав за скільки бюджетних ? гидотно якось
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Как сказать. Маркс в своем наследии не оставил ни строчки о том, КАК построить реальный коммунизм/социализм. Но в своих писаниях он явно опирался не на русский возможный опыт (учитывая, что такого русофоба еще поискать), а на торжество своих идей среди немецких рабочих. И, учитывая результаты социализма в DDR за 40 лет (о которых нынешние осси старшего поколениях до сих пор вспоминают с благоговением) У НИХ получиться, видимо, могло.
Лет 15 назад был в Чехии и общался с коллективом завода в небольшом городке. И рабочие и инженеры, не смотря на в целом негативное отношение к СССР и России, открыто говорили, что во времена ЧССР МАТЕРИАЛЬНО они жили лучше, чем в нынешней ЧР.
Ну конечно, когда им было 30-40 лет, и они работали - они жили лучше, чем сейчас, когда они на пенсии. Странно было бы, если бы было по-другому. Плюс был у государств Варшавского договора еще один источник из которого затыкали дыры и делали жизнь лучше: дешевая советская нефть, которую перепродавали на Запад за реальные деньги.
Вы не дали себе труда прочитать мой пост - в ЧССР лучше жили именно РАБОТАЮЩИЕ во времена ЧР люди (по их сравнениям). А в ГДР 80-х ведь никого 20-ю сортами колбасы было удивить нельзя (в отличии от СССР). А вот 100% занятость, квартира от государства, которую получали молодожены, отсутствие преступности, мигрантов, чистота на улицах, ЧАСТНЫЕ МАГАЗИНЫ - неотъемлемые черты тех лет. Да, ездили на Трабантах и Жигулях, было всевластие Штази, но, видимо, не только это осталось в памяти людей. А Карл Маркс был просто КРУПНЫМ экономистом 3-ей четверти 19-го века, эпохи золотого монометаллизма эпохи ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО капитала, показавший (весьма тяжеловесно и вульгарно) механизм производства и присвоения прибавочной (добавленной) стоимости. Не более того. И в своих труда он ни строчки не написал о том, что социальная революция должна осуществляться руками ПОДОНКОВ ОБЩЕСТВА, методами уничтожения буржуазия (т.е. значительной доли горожан), сгона крестьян в колхозы, отъема у них даже семенного зерна, а главное - НЕПРЕРЫВНОГО ТЕРРОРА против собственного населения на протяжении минимум 36 лет нахождения у власти самозванной партийной номенклатуры и вновь организованной тайной полиции.
Волгарь написав:Как сказать. Маркс в своем наследии не оставил ни строчки о том, КАК построить реальный коммунизм/социализм. Но в своих писаниях он явно опирался не на русский возможный опыт (учитывая, что такого русофоба еще поискать), а на торжество своих идей среди немецких рабочих. И, учитывая результаты социализма в DDR за 40 лет (о которых нынешние осси старшего поколениях до сих пор вспоминают с благоговением) У НИХ получиться, видимо, могло. Лет 15 назад был в Чехии и общался с коллективом завода в небольшом городке. И рабочие и инженеры, не смотря на в целом негативное отношение к СССР и России, открыто говорили, что во времена ЧССР МАТЕРИАЛЬНО они жили лучше, чем в нынешней ЧР.
airmax78 написав:Ну конечно, когда им было 30-40 лет, и они работали - они жили лучше, чем сейчас, когда они на пенсии. Странно было бы, если бы было по-другому.
Нет, распределение доходов было более равномерное. Любой не пьющий, работающий чех имел трехкомнатную квартиру, авто шкоду и садовый участок в 5 соток.
Волгарь написав:Плюс был у государств Варшавского договора еще один источник из которого затыкали дыры и делали жизнь лучше: дешевая советская нефть, которую перепродавали на Запад за реальные деньги.
Вы бы хоть узнали чем Варшавский договор от СЭВ отличался прежде чем строчить такую ....
yanyura за всяким аппаратом надо следить,уход нужен и беречь
shapo написав:Ну и гиганты тут собрались - от
от 6:30 до 11:30
Востаннє редагувалось Хутін Пуй в Пон 15 лип, 2019 12:06, всього редагувалось 2 разів.
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.