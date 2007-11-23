Додано: Пон 15 лип, 2019 11:57

Как сказать. Маркс в своем наследии не оставил ни строчки о том, КАК построить реальный коммунизм/социализм. Но в своих писаниях он явно опирался не на русский возможный опыт (учитывая, что такого русофоба еще поискать), а на торжество своих идей среди немецких рабочих. И, учитывая результаты социализма в DDR за 40 лет (о которых нынешние осси старшего поколениях до сих пор вспоминают с благоговением) У НИХ получиться, видимо, могло.

Лет 15 назад был в Чехии и общался с коллективом завода в небольшом городке. И рабочие и инженеры, не смотря на в целом негативное отношение к СССР и России, открыто говорили, что во времена ЧССР МАТЕРИАЛЬНО они жили лучше, чем в нынешней ЧР.

Ну конечно, когда им было 30-40 лет, и они работали - они жили лучше, чем сейчас, когда они на пенсии. Странно было бы, если бы было по-другому.

Плюс был у государств Варшавского договора еще один источник из которого затыкали дыры и делали жизнь лучше: дешевая советская нефть, которую перепродавали на Запад за реальные деньги.

Вы не дали себе труда прочитать мой пост - в ЧССР лучше жили именно РАБОТАЮЩИЕ во времена ЧР люди (по их сравнениям). А в ГДР 80-х ведь никого 20-ю сортами колбасы было удивить нельзя (в отличии от СССР). А вот 100% занятость, квартира от государства, которую получали молодожены, отсутствие преступности, мигрантов, чистота на улицах, ЧАСТНЫЕ МАГАЗИНЫ - неотъемлемые черты тех лет. Да, ездили на Трабантах и Жигулях, было всевластие Штази, но, видимо, не только это осталось в памяти людей.А Карл Маркс был просто КРУПНЫМ экономистом 3-ей четверти 19-го века, эпохи золотого монометаллизма эпохи ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО капитала, показавший (весьма тяжеловесно и вульгарно) механизм производства и присвоения прибавочной (добавленной) стоимости. Не более того. И в своих труда он ни строчки не написал о том, что социальная революция должна осуществляться руками ПОДОНКОВ ОБЩЕСТВА, методами уничтожения буржуазия (т.е. значительной доли горожан), сгона крестьян в колхозы, отъема у них даже семенного зерна, а главное - НЕПРЕРЫВНОГО ТЕРРОРА против собственного населения на протяжении минимум 36 лет нахождения у власти самозванной партийной номенклатуры и вновь организованной тайной полиции.