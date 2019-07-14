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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 15 лип, 2019 12:06
Волгарь написав:
Как сказать. Маркс в своем наследии не оставил ни строчки о том, КАК построить реальный коммунизм/социализм. Но в своих писаниях он явно опирался не на русский возможный опыт (учитывая, что такого русофоба еще поискать), а на торжество своих идей среди немецких рабочих. И, учитывая результаты социализма в DDR за 40 лет (о которых нынешние осси старшего поколениях до сих пор вспоминают с благоговением) У НИХ получиться, видимо, могло.
Лет 15 назад был в Чехии и общался с коллективом завода в небольшом городке. И рабочие и инженеры, не смотря на в целом негативное отношение к СССР и России, открыто говорили, что во времена ЧССР МАТЕРИАЛЬНО они жили лучше, чем в нынешней ЧР.
Ну конечно, когда им было 30-40 лет, и они работали - они жили лучше, чем сейчас, когда они на пенсии. Странно было бы, если бы было по-другому.
Плюс был у государств Варшавского договора еще один источник из которого затыкали дыры и делали жизнь лучше: дешевая советская нефть, которую перепродавали на Запад за реальные деньги.
Вы не дали себе труда прочитать мой пост - в ЧССР лучше жили именно РАБОТАЮЩИЕ во времена ЧР люди (по их сравнениям). А в ГДР 80-х ведь никого 20-ю сортами колбасы было удивить нельзя (в отличии от СССР). А вот 100% занятость, квартира от государства, которую получали молодожены, отсутствие преступности, мигрантов, чистота на улицах, ЧАСТНЫЕ МАГАЗИНЫ - неотъемлемые черты тех лет. Да, ездили на Трабантах и Жигулях, было всевластие Штази, но, видимо, не только это осталось в памяти людей.
А Карл Маркс был просто КРУПНЫМ экономистом 3-ей четверти 19-го века, эпохи золотого монометаллизма эпохи ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО капитала, показавший (весьма тяжеловесно и вульгарно) механизм производства и присвоения прибавочной (добавленной) стоимости. Не более того. И в своих труда он ни строчки не написал о том, что социальная революция должна осуществляться руками ПОДОНКОВ ОБЩЕСТВА, методами уничтожения буржуазия (т.е. значительной доли горожан), сгона крестьян в колхозы, отъема у них даже семенного зерна, а главное - НЕПРЕРЫВНОГО ТЕРРОРА против собственного населения на протяжении минимум 36 лет нахождения у власти самозванной партийной номенклатуры и вновь организованной тайной полиции.
Тобто керівництво СРСР і нинішньої власовської Росії - то все покидьки суспільства і тавровані негідники??? І недарма нинішній російський вождь отримав кличку Ху.ло???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 15 лип, 2019 12:16
Микола Княжицький
Немає ніякого самостійного Зеленського. Це російський проект білорусизації України
Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час “керівництва на місцях” очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п‘ять років на морі. У Крижанівці.
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