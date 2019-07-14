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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3554355535563557 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.3 5 201 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 27% 55 Опозиційна платформа - За життя 7% 14 Опозиційний блок 3% 6 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 4% 9 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 22% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 16 Всього голосів : 201 Додано: Пон 15 лип, 2019 12:06 Волгарь написав: Как сказать. Маркс в своем наследии не оставил ни строчки о том, КАК построить реальный коммунизм/социализм. Но в своих писаниях он явно опирался не на русский возможный опыт (учитывая, что такого русофоба еще поискать), а на торжество своих идей среди немецких рабочих. И, учитывая результаты социализма в DDR за 40 лет (о которых нынешние осси старшего поколениях до сих пор вспоминают с благоговением) У НИХ получиться, видимо, могло.

Лет 15 назад был в Чехии и общался с коллективом завода в небольшом городке. И рабочие и инженеры, не смотря на в целом негативное отношение к СССР и России, открыто говорили, что во времена ЧССР МАТЕРИАЛЬНО они жили лучше, чем в нынешней ЧР.

Ну конечно, когда им было 30-40 лет, и они работали - они жили лучше, чем сейчас, когда они на пенсии. Странно было бы, если бы было по-другому.

Плюс был у государств Варшавского договора еще один источник из которого затыкали дыры и делали жизнь лучше: дешевая советская нефть, которую перепродавали на Запад за реальные деньги.

Вы не дали себе труда прочитать мой пост - в ЧССР лучше жили именно РАБОТАЮЩИЕ во времена ЧР люди (по их сравнениям). А в ГДР 80-х ведь никого 20-ю сортами колбасы было удивить нельзя (в отличии от СССР). А вот 100% занятость, квартира от государства, которую получали молодожены, отсутствие преступности, мигрантов, чистота на улицах, ЧАСТНЫЕ МАГАЗИНЫ - неотъемлемые черты тех лет. Да, ездили на Трабантах и Жигулях, было всевластие Штази, но, видимо, не только это осталось в памяти людей.

А Карл Маркс был просто КРУПНЫМ экономистом 3-ей четверти 19-го века, эпохи золотого монометаллизма эпохи ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО капитала, показавший (весьма тяжеловесно и вульгарно) механизм производства и присвоения прибавочной (добавленной) стоимости. Не более того. И в своих труда он ни строчки не написал о том, что социальная революция должна осуществляться руками ПОДОНКОВ ОБЩЕСТВА, методами уничтожения буржуазия (т.е. значительной доли горожан), сгона крестьян в колхозы, отъема у них даже семенного зерна, а главное - НЕПРЕРЫВНОГО ТЕРРОРА против собственного населения на протяжении минимум 36 лет нахождения у власти самозванной партийной номенклатуры и вновь организованной тайной полиции. Вы не дали себе труда прочитать мой пост - в ЧССР лучше жили именно РАБОТАЮЩИЕ во времена ЧР люди (по их сравнениям). А в ГДР 80-х ведь никого 20-ю сортами колбасы было удивить нельзя (в отличии от СССР). А вот 100% занятость, квартира от государства, которую получали молодожены, отсутствие преступности, мигрантов, чистота на улицах, ЧАСТНЫЕ МАГАЗИНЫ - неотъемлемые черты тех лет. Да, ездили на Трабантах и Жигулях, было всевластие Штази, но, видимо, не только это осталось в памяти людей.А Карл Маркс был просто КРУПНЫМ экономистом 3-ей четверти 19-го века, эпохи золотого монометаллизма эпохи ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО капитала, показавший (весьма тяжеловесно и вульгарно) механизм производства и присвоения прибавочной (добавленной) стоимости. Не более того. И в своих труда он ни строчки не написал о том, что социальная революция должна осуществляться руками ПОДОНКОВ ОБЩЕСТВА, методами уничтожения буржуазия (т.е. значительной доли горожан), сгона крестьян в колхозы, отъема у них даже семенного зерна, а главное - НЕПРЕРЫВНОГО ТЕРРОРА против собственного населения на протяжении минимум 36 лет нахождения у власти самозванной партийной номенклатуры и вновь организованной тайной полиции.

Тобто керівництво СРСР і нинішньої власовської Росії - то все покидьки суспільства і тавровані негідники??? І недарма нинішній російський вождь отримав кличку Ху.ло??? Тобто керівництво СРСР і нинішньої власовської Росії - то все покидьки суспільства і тавровані негідники??? І недарма нинішній російський вождь отримав кличку Ху.ло??? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20305 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 12:16 Re: Політичні дискусії Микола Княжицький

Немає ніякого самостійного Зеленського. Це російський проект білорусизації України



Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час “керівництва на місцях” очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п‘ять років на морі. У Крижанівці. V2 4 Повідомлень: 6145 З нами з: 03.07.09 Подякував: 232 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3554355535563557 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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