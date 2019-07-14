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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3554355535563557 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.3 5 202 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 12 Європейська Солідарність 27% 55 Опозиційна платформа - За життя 7% 15 Опозиційний блок 3% 6 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 4% 9 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 22% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 16 Всього голосів : 202 Додано: Пон 15 лип, 2019 12:16 Re: Політичні дискусії Микола Княжицький

Немає ніякого самостійного Зеленського. Це російський проект білорусизації України



Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час “керівництва на місцях” очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п‘ять років на морі. У Крижанівці. V2 4 Повідомлень: 6145 З нами з: 03.07.09 Подякував: 232 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 12:27 Олеся Медведева про современное ботоведение



"Эволюция провластных блоггеров.



У Порошенко были порохоботы. Не очень хорошо пахнущие, в основном. Любящие войну и ненавидящие все, что хоть потенциально можно приплести к России. Они отличались жестокостью и особым человеконенавистничеством. Самых отпетых было около 50ти, мы с вами их все знаем.



У Зеленского другая история. Да есть зеботы, но они не такие радикальные, что радует. Основная их аргументация - это дайте ему 100 дней, «у Зеленского нет своего большинства, нет правительства», критикуйте после выборов. Есть ещё и те, кто все ещё реально верят, что новые лица придут - порядок наведут и прочее.



Но есть и VIP блоггеры-агитаторы-отбеливатели. О них и пойдёт речь.

На самом деле это мега эффективная штука и она работает. Такими персонами являются как минимум:



Евгений Кошевой - лучший друг, в 95 квартале никогда не критикует Зе, соведущий в Чистоньюс, которые отбеливают Зеленского;



Валерий Жидков - это очень интересный человек. Буквально недавно была создана блог-программа «демократія?», которую ведёт Жидков, где он рассказывает, какой Владимир молодец, что он сделал, как и зачем. По сути оправдывая каждое телодвижение нового президента, а также неизменный тезис «ему все мешают». Проект идёт на канале «Студия Квартал 95 online”

Чистоньюс - это юмористический проект, где осмеиваются новости и политики. Высмеивают всех кроме)))) ну вы поняли.



Руслан Ханумак - тоже кварталовец, ведёт официальные блоги от зе команды, которые размещаются на официальных каналах Зеленского, фан-каналах. Канал «Зе Президент» подвязан к каналам Студии Квартала 95, Слуги Народа и всем аффилированными с Зеленским структурами.



Юрий Великий - пародист, часто выступал в Квартале. Очень круто пародирует всех политиков и Зеленского (но его по-доброму). Особо критикует Парубия и Ляшко. И у первого и у второго особо негативное отношение к Зе.



Может всем им и не платят за это, ведь Зеленский реально их друг, а может быть и иначе. В доле и в теме, как говорится.



В чем задача всех вышеупомянутых VIP - агитаторов? Свести все на юмор тем самым нивелировав проблематику. Ведь каждый из них выполнят свою четкую задачу. Один - прикольный лысый парень, дружаня, братюня. Второй - умный, разъясняющий, интеллектуально стебущий Асю эту грязную политику. Третий - рубаха-парень, простой - типа как мы с вами. Как 73%. Четвёртый - мегапародист, что заставляет нас смотреть на Ляшко и Парубия как полных идиотов.



Очень красиво получается. Чётко, технично. Юмор - сильнее чем страх. Сатира - сильнее чем ненависть. Работают на правильных эмоциях.



Но, скоро выборы, будет парламент, будет правительство, пройдёт 100 дней. Оправдывать и отбеливать 5 лет не получится. Посмотрим, как поменяется стратегия." freeze 4 Повідомлень: 12257 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3600 раз. Подякували: 5242 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 12:39 V2 написав: Микола Княжицький

Немає ніякого самостійного Зеленського. Це російський проект білорусизації України



Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час “керівництва на місцях” очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п‘ять років на морі. У Крижанівці. Микола КняжицькийЩо робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час “керівництва на місцях” очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п‘ять років на морі. У Крижанівці.



Странно что масоны поставили Фарион и Княжицкого на один мажоритарный округ бороться друг с другом, могли бы развести однодумцев по разным округам. А так будут съедать друг у друга голоса в пользу кандидатов от Голоса, Самопомощи и Слуги народа. Странно что масоны поставили Фарион и Княжицкого на один мажоритарный округ бороться друг с другом, могли бы развести однодумцев по разным округам. А так будут съедать друг у друга голоса в пользу кандидатов от Голоса, Самопомощи и Слуги народа. freeze 4 Повідомлень: 12257 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3600 раз. Подякували: 5242 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 12:48 Frant написав: Волгарь написав: Как сказать. Маркс в своем наследии не оставил ни строчки о том, КАК построить реальный коммунизм/социализм. Но в своих писаниях он явно опирался не на русский возможный опыт (учитывая, что такого русофоба еще поискать), а на торжество своих идей среди немецких рабочих. И, учитывая результаты социализма в DDR за 40 лет (о которых нынешние осси старшего поколениях до сих пор вспоминают с благоговением) У НИХ получиться, видимо, могло.

Лет 15 назад был в Чехии и общался с коллективом завода в небольшом городке. И рабочие и инженеры, не смотря на в целом негативное отношение к СССР и России, открыто говорили, что во времена ЧССР МАТЕРИАЛЬНО они жили лучше, чем в нынешней ЧР.

Ну конечно, когда им было 30-40 лет, и они работали - они жили лучше, чем сейчас, когда они на пенсии. Странно было бы, если бы было по-другому.

Плюс был у государств Варшавского договора еще один источник из которого затыкали дыры и делали жизнь лучше: дешевая советская нефть, которую перепродавали на Запад за реальные деньги.

Вы не дали себе труда прочитать мой пост - в ЧССР лучше жили именно РАБОТАЮЩИЕ во времена ЧР люди (по их сравнениям). А в ГДР 80-х ведь никого 20-ю сортами колбасы было удивить нельзя (в отличии от СССР). А вот 100% занятость, квартира от государства, которую получали молодожены, отсутствие преступности, мигрантов, чистота на улицах, ЧАСТНЫЕ МАГАЗИНЫ - неотъемлемые черты тех лет. Да, ездили на Трабантах и Жигулях, было всевластие Штази, но, видимо, не только это осталось в памяти людей.

А Карл Маркс был просто КРУПНЫМ экономистом 3-ей четверти 19-го века, эпохи золотого монометаллизма эпохи ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО капитала, показавший (весьма тяжеловесно и вульгарно) механизм производства и присвоения прибавочной (добавленной) стоимости. Не более того. И в своих труда он ни строчки не написал о том, что социальная революция должна осуществляться руками ПОДОНКОВ ОБЩЕСТВА, методами уничтожения буржуазия (т.е. значительной доли горожан), сгона крестьян в колхозы, отъема у них даже семенного зерна, а главное - НЕПРЕРЫВНОГО ТЕРРОРА против собственного населения на протяжении минимум 36 лет нахождения у власти самозванной партийной номенклатуры и вновь организованной тайной полиции. Вы не дали себе труда прочитать мой пост - в ЧССР лучше жили именно РАБОТАЮЩИЕ во времена ЧР люди (по их сравнениям). А в ГДР 80-х ведь никого 20-ю сортами колбасы было удивить нельзя (в отличии от СССР). А вот 100% занятость, квартира от государства, которую получали молодожены, отсутствие преступности, мигрантов, чистота на улицах, ЧАСТНЫЕ МАГАЗИНЫ - неотъемлемые черты тех лет. Да, ездили на Трабантах и Жигулях, было всевластие Штази, но, видимо, не только это осталось в памяти людей.А Карл Маркс был просто КРУПНЫМ экономистом 3-ей четверти 19-го века, эпохи золотого монометаллизма эпохи ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО капитала, показавший (весьма тяжеловесно и вульгарно) механизм производства и присвоения прибавочной (добавленной) стоимости. Не более того. И в своих труда он ни строчки не написал о том, что социальная революция должна осуществляться руками ПОДОНКОВ ОБЩЕСТВА, методами уничтожения буржуазия (т.е. значительной доли горожан), сгона крестьян в колхозы, отъема у них даже семенного зерна, а главное - НЕПРЕРЫВНОГО ТЕРРОРА против собственного населения на протяжении минимум 36 лет нахождения у власти самозванной партийной номенклатуры и вновь организованной тайной полиции.

Тобто керівництво СРСР і нинішньої власовської Росії - то все покидьки суспільства і тавровані негідники??? І недарма нинішній російський вождь отримав кличку Ху.ло??? Тобто керівництво СРСР і нинішньої власовської Росії - то все покидьки суспільства і тавровані негідники??? І недарма нинішній російський вождь отримав кличку Ху.ло???

Андрей Андреевич Власов (мой земляк, кстати) к нынешней России вообще не имеет никакого отношения. Это личность гораздо более многогранная, чем написано в учебниках - боевой генерал, командовавший до войны лучшим в РККА 4-ый мехкорспусом КОВО, внесший огромный вклад в оборону Киева летом 41-го (впрочем, для ВАС это не считается - ВЫ-ТО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ТОЙ ВОЙНЫ)во главе 37-ой армии и контрударе под Москвой во главе 20-ой. Посланный для проверки Мерецковым в окруженную 2-ю ударную армии, и понимая, что ситуация безнадежна,оставшийся во главе ее, отправив единственным самолетом больного командующего генерала Клыкова. И уж точно не душегуб, в отличии от Ваших героев.

Насчет подполковника, помнится, 5 лет назад вся страна пела: Путин Ху., трала-лала-ла-ла-лала. И что, это сильно помогло решить хоть ОДНУ ПРОБЛЕМУ? Андрей Андреевич Власов (мой земляк, кстати) к нынешней России вообще не имеет никакого отношения. Это личность гораздо более многогранная, чем написано в учебниках - боевой генерал, командовавший до войны лучшим в РККА 4-ый мехкорспусом КОВО, внесший огромный вклад в оборону Киева летом 41-го (впрочем, для ВАС это не считается - ВЫ-ТО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ТОЙ ВОЙНЫ)во главе 37-ой армии и контрударе под Москвой во главе 20-ой. Посланный для проверки Мерецковым в окруженную 2-ю ударную армии, и понимая, что ситуация безнадежна,оставшийся во главе ее, отправив единственным самолетом больного командующего генерала Клыкова. И уж точно не душегуб, в отличии от Ваших героев.Насчет подполковника, помнится, 5 лет назад вся страна пела: Путин Ху., трала-лала-ла-ла-лала. И что, это сильно помогло решить хоть ОДНУ ПРОБЛЕМУ? Волгарь Повідомлень: 6793 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 702 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 12:53 Парубий вдруг ни с того ни с сего запел осанну сенсорной кнопке для голосования в Раде. Ну просто вот-вот введут и он лично изо всех лап "за".

Даже как-то жалко его стало - сколько всего "не успел")))

А тут еще Петя со своим томос-туром... гм... то есть с предвыборным туром по весям Западной столько нафейлил, что спикер может и мимо Рады пролететь фанерой. antey1969 1

Повідомлень: 8480 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1007 раз. Подякували: 2258 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 12:54



Тем не менее 5 июля Печерский райсуд решил поддержать «Приватофис». Судьи решили, что арест имущества — слишком жесткая мера и несоразмеримая с гипотетическим причиненным вредом. В суде вспомнили о вердиктах Евросуда по правам человека. Следственный судья пришел к выводу, что в аресте недвижимости больше нет необходимости.

https://fakty.ua/311613-delo-o-kreditah ... lomojskogo Печерский суд Киева снял арест с 415 недвижимых объектов компании «Приватофис». С апреля 2017 года коммерческая недвижимость и земельные участки «Привата» попали под санкции. Арест должен был продлиться на все время следствия по делу о выдаче кредитов «ПриватБанком» до его национализации.Тем не менее 5 июля Печерский райсуд решил поддержать «Приватофис». Судьи решили, что арест имущества — слишком жесткая мера и несоразмеримая с гипотетическим причиненным вредом. В суде вспомнили о вердиктах Евросуда по правам человека. Следственный судья пришел к выводу, что в аресте недвижимости больше нет необходимости. Vadim V

Повідомлень: 1828 З нами з: 23.05.14 Подякував: 429 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 13:00 antey1969 написав: Парубий вдруг ни с того ни с сего запел осанну сенсорной кнопке для голосования в Раде. Ну просто вот-вот введут и он лично изо всех лап "за".

Даже как-то жалко его стало - сколько всего "не успел"))) Парубий вдруг ни с того ни с сего запел осанну сенсорной кнопке для голосования в Раде. Ну просто вот-вот введут и он лично изо всех лап "за".Даже как-то жалко его стало - сколько всего "не успел")))



Парубий боролся пять лет с сенсорной кнопкой и не было более яростного защитника кнопкодавства и незаконных десятикратных переголосований, ввел феерический термин - сигнальное голосование. На последок решил по выражению Богдана - какашек наложить следующей коалиции в Раде ))) Двуличный жучара )))



Но тут полностью согласен - за кнопкодавство уголовная ответственность, никаких переголосований и нарушений регламента.

Просто очень забавно будет наблюдать как в этих честных условиях будет работать новая правящая коалиция. Парубий боролся пять лет с сенсорной кнопкой и не было более яростного защитника кнопкодавства и незаконных десятикратных переголосований, ввел феерический термин - сигнальное голосование. На последок решил по выражению Богдана - какашек наложить следующей коалиции в Раде ))) Двуличный жучара )))Но тут полностью согласен - за кнопкодавство уголовная ответственность, никаких переголосований и нарушений регламента.Просто очень забавно будет наблюдать как в этих честных условиях будет работать новая правящая коалиция. freeze 4 Повідомлень: 12257 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3600 раз. Подякували: 5242 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 13:32 Faceless написав: Cler написав: Faceless написав: Потому, что то, что описывал Маркс - ванильная утопия Потому, что то, что описывал Маркс - ванильная утопия

не более чем другие утопии - демократия, права человека и т.д. не более чем другие утопии - демократия, права человека и т.д. Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах. Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах.

на сегодняшний день не было ни одной реальной попытки реализации комунизма, так что страшилки про голод и геноцид относятся к другим идеалогиям, которые мало имели общего с учением Маркса...



а какую из "демократий" вы считаете реализованной "с неплохим результатом"? на сегодняшний день не было ни одной реальной попытки реализации комунизма, так что страшилки про голод и геноцид относятся к другим идеалогиям, которые мало имели общего с учением Маркса...а какую из "демократий" вы считаете реализованной "с неплохим результатом"? Cler

Повідомлень: 2823 З нами з: 15.07.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 742 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 13:35 Волгарь написав: упуская тот факт, что флагу более 300 лет, и большинство побед русского оружия было одержано именно под этим стягом. упуская тот факт, что флагу более 300 лет, и большинство побед русского оружия было одержано именно под этим стягом.

Спроба підірвати знезаражувальну станцію в Харкові 15.07.2019 - це також невдала перемога московитського війська?

Розказуй краще далі, як в 1941-1945 московитське військо "без українців" і без допомоги Америки - закидало тапками німецьку армію.



https://censor.net.ua/ua/video_news/313 ... rkiv_video



Cler написав: на сегодняшний день не было ни одной реальной попытки реализации комунизма, так что страшилки про голод и геноцид относятся к другим идеалогиям, которые мало имели общего с учением Маркса... на сегодняшний день не было ни одной реальной попытки реализации комунизма, так что страшилки про голод и геноцид относятся к другим идеалогиям, которые мало имели общего с учением Маркса...

Я перепрошую, але у московитської пані - ніхто з предків чи родичів не був "розкуркулений", репресований, не валив ліс в сталінских концтаборах 20 років поспіль, не отримав 10 граммів свинцю в черепну коробку? Спроба підірвати знезаражувальну станцію в Харкові 15.07.2019 - це також невдала перемога московитського війська?Розказуй краще далі, як в 1941-1945 московитське військо "без українців" і без допомоги Америки - закидало тапками німецьку армію.Я перепрошую, але у московитської пані - ніхто з предків чи родичів не був "розкуркулений", репресований, не валив ліс в сталінских концтаборах 20 років поспіль, не отримав 10 граммів свинцю в черепну коробку? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20305 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 13:55 Frant написав: 15.07.19

Контррозвідка запобігла теракту спецслужб РФ, які планували залишити без води та отруїти Харків. ВIДЕО 15.07.19Контррозвідка запобігла теракту спецслужб РФ, які планували залишити без води та отруїти Харків. ВIДЕО



Вообще-то это давняя история с попыткой диверсии. Точно уже несколько лет назад эту историю читал, самый честный канал 1+1 и цензор подали так, что это только что случилось. Вообще-то это давняя история с попыткой диверсии. Точно уже несколько лет назад эту историю читал, самый честный канал 1+1 и цензор подали так, что это только что случилось. freeze 4 Повідомлень: 12257 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3600 раз. Подякували: 5242 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3554355535563557 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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