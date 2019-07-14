Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Микола Княжицький Немає ніякого самостійного Зеленського. Це російський проект білорусизації України
Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час “керівництва на місцях” очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п‘ять років на морі. У Крижанівці.
У Порошенко были порохоботы. Не очень хорошо пахнущие, в основном. Любящие войну и ненавидящие все, что хоть потенциально можно приплести к России. Они отличались жестокостью и особым человеконенавистничеством. Самых отпетых было около 50ти, мы с вами их все знаем.
У Зеленского другая история. Да есть зеботы, но они не такие радикальные, что радует. Основная их аргументация - это дайте ему 100 дней, «у Зеленского нет своего большинства, нет правительства», критикуйте после выборов. Есть ещё и те, кто все ещё реально верят, что новые лица придут - порядок наведут и прочее.
Но есть и VIP блоггеры-агитаторы-отбеливатели. О них и пойдёт речь. На самом деле это мега эффективная штука и она работает. Такими персонами являются как минимум:
Евгений Кошевой - лучший друг, в 95 квартале никогда не критикует Зе, соведущий в Чистоньюс, которые отбеливают Зеленского;
Валерий Жидков - это очень интересный человек. Буквально недавно была создана блог-программа «демократія?», которую ведёт Жидков, где он рассказывает, какой Владимир молодец, что он сделал, как и зачем. По сути оправдывая каждое телодвижение нового президента, а также неизменный тезис «ему все мешают». Проект идёт на канале «Студия Квартал 95 online” Чистоньюс - это юмористический проект, где осмеиваются новости и политики. Высмеивают всех кроме)))) ну вы поняли.
Руслан Ханумак - тоже кварталовец, ведёт официальные блоги от зе команды, которые размещаются на официальных каналах Зеленского, фан-каналах. Канал «Зе Президент» подвязан к каналам Студии Квартала 95, Слуги Народа и всем аффилированными с Зеленским структурами.
Юрий Великий - пародист, часто выступал в Квартале. Очень круто пародирует всех политиков и Зеленского (но его по-доброму). Особо критикует Парубия и Ляшко. И у первого и у второго особо негативное отношение к Зе.
Может всем им и не платят за это, ведь Зеленский реально их друг, а может быть и иначе. В доле и в теме, как говорится.
В чем задача всех вышеупомянутых VIP - агитаторов? Свести все на юмор тем самым нивелировав проблематику. Ведь каждый из них выполнят свою четкую задачу. Один - прикольный лысый парень, дружаня, братюня. Второй - умный, разъясняющий, интеллектуально стебущий Асю эту грязную политику. Третий - рубаха-парень, простой - типа как мы с вами. Как 73%. Четвёртый - мегапародист, что заставляет нас смотреть на Ляшко и Парубия как полных идиотов.
Очень красиво получается. Чётко, технично. Юмор - сильнее чем страх. Сатира - сильнее чем ненависть. Работают на правильных эмоциях.
Но, скоро выборы, будет парламент, будет правительство, пройдёт 100 дней. Оправдывать и отбеливать 5 лет не получится. Посмотрим, как поменяется стратегия."
V2 написав:Микола Княжицький Немає ніякого самостійного Зеленського. Це російський проект білорусизації України
Що робив Лукашенко? Переміг на виборах з антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі у 1994 році 44 відсотки, а у другому 80. Найменше голосів Лукашенко набрав у Мінську й у західній Гродненській області. Перемога стала можливою через конфлікти між демократичними політиками. Лукашенко відразу провів русифікацію і скасував початки декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор. Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його у 1995 році після виборів. Стояло 4 питання: про надання російській мові статусу державної, про повернення прапора і герба БРСР , про посилення співпраці з Росією і про право президента розпускати парламент. Він сказав, що у парламент мають прийти « нові обличчя» і привів їх. Олігархів немає. Все державне : лукашенківське за російські гроші. Церква російська. Те саме , що говорять і чинять Зеленський і Узеленського. Те, що зараз відбувається на наших очах, а багато хто з українців і далі не ставиться до цього серйозно. Наслідок цієї лукашенківсько-кимченірівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час “керівництва на місцях” очевидні. Безвіз скасують, про Європейський Союз можна забути. У Європейський Союз диктаторів не беруть. Різка реакція послів G7 на спробу безпідставно усунути від влади тих, хто був на Майдані, проводив проєвропейські реформи в економіці й армії - перші ластівки. Хочете бути Слугами народу? Будете. Російського. З кордонами на заході, велосипедами "Україна" між ногами і відпусткою раз у п‘ять років на морі. У Крижанівці.
Странно что масоны поставили Фарион и Княжицкого на один мажоритарный округ бороться друг с другом, могли бы развести однодумцев по разным округам. А так будут съедать друг у друга голоса в пользу кандидатов от Голоса, Самопомощи и Слуги народа.
Как сказать. Маркс в своем наследии не оставил ни строчки о том, КАК построить реальный коммунизм/социализм. Но в своих писаниях он явно опирался не на русский возможный опыт (учитывая, что такого русофоба еще поискать), а на торжество своих идей среди немецких рабочих. И, учитывая результаты социализма в DDR за 40 лет (о которых нынешние осси старшего поколениях до сих пор вспоминают с благоговением) У НИХ получиться, видимо, могло.
Лет 15 назад был в Чехии и общался с коллективом завода в небольшом городке. И рабочие и инженеры, не смотря на в целом негативное отношение к СССР и России, открыто говорили, что во времена ЧССР МАТЕРИАЛЬНО они жили лучше, чем в нынешней ЧР.
Ну конечно, когда им было 30-40 лет, и они работали - они жили лучше, чем сейчас, когда они на пенсии. Странно было бы, если бы было по-другому. Плюс был у государств Варшавского договора еще один источник из которого затыкали дыры и делали жизнь лучше: дешевая советская нефть, которую перепродавали на Запад за реальные деньги.
Вы не дали себе труда прочитать мой пост - в ЧССР лучше жили именно РАБОТАЮЩИЕ во времена ЧР люди (по их сравнениям). А в ГДР 80-х ведь никого 20-ю сортами колбасы было удивить нельзя (в отличии от СССР). А вот 100% занятость, квартира от государства, которую получали молодожены, отсутствие преступности, мигрантов, чистота на улицах, ЧАСТНЫЕ МАГАЗИНЫ - неотъемлемые черты тех лет. Да, ездили на Трабантах и Жигулях, было всевластие Штази, но, видимо, не только это осталось в памяти людей. А Карл Маркс был просто КРУПНЫМ экономистом 3-ей четверти 19-го века, эпохи золотого монометаллизма эпохи ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО капитала, показавший (весьма тяжеловесно и вульгарно) механизм производства и присвоения прибавочной (добавленной) стоимости. Не более того. И в своих труда он ни строчки не написал о том, что социальная революция должна осуществляться руками ПОДОНКОВ ОБЩЕСТВА, методами уничтожения буржуазия (т.е. значительной доли горожан), сгона крестьян в колхозы, отъема у них даже семенного зерна, а главное - НЕПРЕРЫВНОГО ТЕРРОРА против собственного населения на протяжении минимум 36 лет нахождения у власти самозванной партийной номенклатуры и вновь организованной тайной полиции.
Тобто керівництво СРСР і нинішньої власовської Росії - то все покидьки суспільства і тавровані негідники??? І недарма нинішній російський вождь отримав кличку Ху.ло???
Андрей Андреевич Власов (мой земляк, кстати) к нынешней России вообще не имеет никакого отношения. Это личность гораздо более многогранная, чем написано в учебниках - боевой генерал, командовавший до войны лучшим в РККА 4-ый мехкорспусом КОВО, внесший огромный вклад в оборону Киева летом 41-го (впрочем, для ВАС это не считается - ВЫ-ТО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ТОЙ ВОЙНЫ)во главе 37-ой армии и контрударе под Москвой во главе 20-ой. Посланный для проверки Мерецковым в окруженную 2-ю ударную армии, и понимая, что ситуация безнадежна,оставшийся во главе ее, отправив единственным самолетом больного командующего генерала Клыкова. И уж точно не душегуб, в отличии от Ваших героев. Насчет подполковника, помнится, 5 лет назад вся страна пела: Путин Ху., трала-лала-ла-ла-лала. И что, это сильно помогло решить хоть ОДНУ ПРОБЛЕМУ?
Парубий вдруг ни с того ни с сего запел осанну сенсорной кнопке для голосования в Раде. Ну просто вот-вот введут и он лично изо всех лап "за". Даже как-то жалко его стало - сколько всего "не успел"))) А тут еще Петя со своим томос-туром... гм... то есть с предвыборным туром по весям Западной столько нафейлил, что спикер может и мимо Рады пролететь фанерой.
Печерский суд Киева снял арест с 415 недвижимых объектов компании «Приватофис». С апреля 2017 года коммерческая недвижимость и земельные участки «Привата» попали под санкции. Арест должен был продлиться на все время следствия по делу о выдаче кредитов «ПриватБанком» до его национализации.
Тем не менее 5 июля Печерский райсуд решил поддержать «Приватофис». Судьи решили, что арест имущества — слишком жесткая мера и несоразмеримая с гипотетическим причиненным вредом. В суде вспомнили о вердиктах Евросуда по правам человека. Следственный судья пришел к выводу, что в аресте недвижимости больше нет необходимости. https://fakty.ua/311613-delo-o-kreditah ... lomojskogo
antey1969 написав:Парубий вдруг ни с того ни с сего запел осанну сенсорной кнопке для голосования в Раде. Ну просто вот-вот введут и он лично изо всех лап "за". Даже как-то жалко его стало - сколько всего "не успел")))
Парубий боролся пять лет с сенсорной кнопкой и не было более яростного защитника кнопкодавства и незаконных десятикратных переголосований, ввел феерический термин - сигнальное голосование. На последок решил по выражению Богдана - какашек наложить следующей коалиции в Раде ))) Двуличный жучара )))
Но тут полностью согласен - за кнопкодавство уголовная ответственность, никаких переголосований и нарушений регламента. Просто очень забавно будет наблюдать как в этих честных условиях будет работать новая правящая коалиция.
Faceless написав:Потому, что то, что описывал Маркс - ванильная утопия
не более чем другие утопии - демократия, права человека и т.д.
Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах.
на сегодняшний день не было ни одной реальной попытки реализации комунизма, так что страшилки про голод и геноцид относятся к другим идеалогиям, которые мало имели общего с учением Маркса...
а какую из "демократий" вы считаете реализованной "с неплохим результатом"?
Волгарь написав:упуская тот факт, что флагу более 300 лет, и большинство побед русского оружия было одержано именно под этим стягом.
Спроба підірвати знезаражувальну станцію в Харкові 15.07.2019 - це також невдала перемога московитського війська? Розказуй краще далі, як в 1941-1945 московитське військо "без українців" і без допомоги Америки - закидало тапками німецьку армію.
Cler написав:на сегодняшний день не было ни одной реальной попытки реализации комунизма, так что страшилки про голод и геноцид относятся к другим идеалогиям, которые мало имели общего с учением Маркса...
Я перепрошую, але у московитської пані - ніхто з предків чи родичів не був "розкуркулений", репресований, не валив ліс в сталінских концтаборах 20 років поспіль, не отримав 10 граммів свинцю в черепну коробку?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців