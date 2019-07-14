Додано: Пон 15 лип, 2019 14:15

Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах.

Термин Диктатура пролетариата появился в середине XIX века. Первое известное использование термина — в работе Карла Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 годы» (написана в январе — марте 1850 года): «Этот социализм есть объявление непрерывной революции, классовая диктатура пролетариата как необходимая переходная ступень к уничтожению классовых различий вообще, к уничтожению всех производственных отношений, на которых покоятся эти различия, к уничтожению всех общественных отношений, соответствующих этим производственным отношениям, к перевороту во всех идеях, вытекающих из этих общественных отношений» (т. 7, с. 91).

на сегодняшний день не было ни одной реальной попытки реализации комунизма, так что страшилки про голод и геноцид относятся к другим идеалогиям, которые мало имели общего с учением Маркса...а какую из "демократий" вы считаете реализованной "с неплохим результатом"?Это немного странно читать, ведь термин Диктатура Пролетариата как раз и появился в труде Маркса[/quote]Конечно, 170 лет назад, никто и не подозревал что ее (диктатуры) практическое приложение к действительности означает УНИЧТОЖЕНИЕ миллионов людей КАК МУРАВЬЕВ, на основании классовой принадлежности. Но будем справедливы - и Ленин/Сталин и Мао сотоварищи, и вся их кодла оправдания для зверств черпали именно в трудах Маркса.