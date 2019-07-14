Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Демократия худо-бедно, но реализована на практике, с неплохим результатом. Коммунизм из попыток его реализации даже близко не приблизился к "идеологическому эталону", при этом все закончились полным провалом и попутно геноцидом собственного населения, в ряде случаев - голодом, деградацией в больших или меньших масштабах.
на сегодняшний день не было ни одной реальной попытки реализации комунизма, так что страшилки про голод и геноцид относятся к другим идеалогиям, которые мало имели общего с учением Маркса... а какую из "демократий" вы считаете реализованной "с неплохим результатом"? Это немного странно читать, ведь термин Диктатура Пролетариата как раз и появился в труде Маркса[/quote]
Термин Диктатура пролетариата появился в середине XIX века. Первое известное использование термина — в работе Карла Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 годы» (написана в январе — марте 1850 года): «Этот социализм есть объявление непрерывной революции, классовая диктатура пролетариата как необходимая переходная ступень к уничтожению классовых различий вообще, к уничтожению всех производственных отношений, на которых покоятся эти различия, к уничтожению всех общественных отношений, соответствующих этим производственным отношениям, к перевороту во всех идеях, вытекающих из этих общественных отношений» (т. 7, с. 91).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 1%82%D0%B0 Конечно, 170 лет назад, никто и не подозревал что ее (диктатуры) практическое приложение к действительности означает УНИЧТОЖЕНИЕ миллионов людей КАК МУРАВЬЕВ, на основании классовой принадлежности. Но будем справедливы - и Ленин/Сталин и Мао сотоварищи, и вся их кодла оправдания для зверств черпали именно в трудах Маркса.
На официальном сайте президента Украины появился указ Владимира Зеленского о праздновании 28-й годовщины независимости страны.
В указе перечислены мероприятия, которые президент поручает подготовить Кабинету Министров. Среди них значатся торжественные мероприятия с участием представителей власти, возложения цветов к памятникам, тематические конференции и круглые столы, а также образовательные и воспитательные мероприятия.
В указе президента отсутствуют распоряжения по поводу проведения военного парада. Поскольку указ вступает в силу со дня его опубликования, то уже ясно наверняка, что 24 августа парада не будет.
Волгарь написав:.......... Но будем справедливы - и Ленин/Сталин и Мао сотоварищи, и вся их кодла оправдания для зверств черпали именно в трудах Маркса.
Оправдание зверств при желании можно найти в чём угодно. И история это подтверждает. Христианство весьма миролюбивая религия. Вроде бы. "Ударили по левой щеке, подставь правую" и т.д, и т.п. Тем не менее под его флагом и лозунгами за 2000 лет войн и зверств было более чем достаточно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:уже ясно наверняка, что 24 августа парада не будет.
респект!
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Волгарь Cтесняюсь спросить, - а вы Маркса точно читали? Карл, пишучи свой бесценный труд о добавочной стоимости даже такого термина не знал как "коммунизм". Не приплетайте к своре полуграмотных уголовников-романтиков, уважаемого экономиста.
mmds написав:Волгарь Cтесняюсь спросить, - а вы Маркса точно читали? Карл, пишучи свой бесценный труд о добавочной стоимости даже такого термина не знал как "коммунизм". Не приплетайте к своре полуграмотных уголовников-романтиков, уважаемого экономиста.
Читал, правда только 1-ый том Капитала. Но довольно быстро понял, что к к экономическим реалиям 3-ей четверти 20-го века этот труд практически не применим. А насчет не знал термина, боюсь Вы бородатого философа ТОЧНО НЕ ЧИТАЛИ, ведь едва ли не главный его труд так и называется - КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ. А начинается он словами: Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма.