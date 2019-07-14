Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Но будем справедливы - и Ленин/Сталин и Мао сотоварищи, и вся их кодла оправдания для зверств черпали именно в трудах Маркса.
с таким же успехом можно предъявлять претензии Исламу на основании того что исламские террористы читают Коран... не смотря на то что они все себя считали последователями Маркса, но таковыми никогда не являлись, так как никто из них не был последователем экономических теорий Маркса, а базис любого общества прежде всего это экономика...
Волгарь написав:Но будем справедливы - и Ленин/Сталин и Мао сотоварищи, и вся их кодла оправдания для зверств черпали именно в трудах Маркса.
с таким же успехом можно предъявлять претензии Исламу на основании того что исламские террористы читают Коран... не смотря на то что они все себя считали последователями Маркса, но таковыми никогда не являлись, так как никто из них не был последователем экономических теорий Маркса, а базис любого общества прежде всего это экономика...
базис любого общества это права и свободы, не будет экономики когда вы знаете что у вас всё заработанное отберут и со временем окажешься что отбирать больше нечего. Так появляются богатые и бедные государства. Экономика таки вторична. Можно сравнить чего достигла ГДР и ФРГ с 1945 по 1990 благодаря разным подходам к праву и свободе.
Frant написав:Я перепрошую, але у московитської пані - ніхто з предків чи родичів не був "розкуркулений", репресований, не валив ліс в сталінских концтаборах 20 років поспіль, не отримав 10 граммів свинцю в черепну коробку?
а какое отношение Сталин имел к теории Марса? это примерно тоже самое что государственный переворот назвать революцией достоинств...
Еще как имел. Именно Сталин и строил антигуманистическое по сути государство диктатуры пролетариата. Понимаете, ВСЕ, что произошло с СССР после смерти Ленина - НЕ ЗЛАЯ ВОЛЯ, а единственный возможный путь сохранения власти коммунистов над страной. Каждый управленческий шаг (сначала отмена продажи золота/валюты через госбанки в 1927-ом, потом вытрясывание хлеба из крестьян в 28-ом, конец НЕПа, колхозы, пятилетки, массовый террор-все это диктовалось именно этой целью) -СОХРАНЕНИЕМ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА (притом, что в 31-ом-33-ем этот самый пролетариат в городах вымирал от голода и ПОГОЛОВНО ненавидел Советскую власть). Вы почитайте Россию в концлагере И. Солоневича - одну из сохранившихся и доступных максимум 5-ти книг, реально описывающую ситуацию в СССР в 32-ом -34-ом. Советскую власть тогда НЕНАВИДЕЛИ ВСЕ, и удержалась она только чудовищным террором против собственного народа.
Волгарь многие историки пришли к выводу что репрессии были нужны для удержания ЛИЧНО тов.Сталина у власти. Внешних угроз для молодого СССР не было. Нет ни одного серьёзного документа о каких либо военных угрозах СССР со стороны других государств вплоть до 1941г.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 лип, 2019 16:17, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:базис любого общества это права и свободы, не будет экономики когда вы знаете что у вас всё отберут, а со временем окажешься что отбирать больше нечего. Так появляются бгатые и бедные государства. Экономика таки вторична.
это напоминает спор на тему что было раньше курица или яйцо... сначала у людей в результате какой-либо деятельности появлялись какие-либо материальные блага, а уж только после этого они объединялись в те или иные группы для совместной защиты своей собственности...
Frant написав:Я перепрошую, але у московитської пані - ніхто з предків чи родичів не був "розкуркулений", репресований, не валив ліс в сталінских концтаборах 20 років поспіль, не отримав 10 граммів свинцю в черепну коробку?
а какое отношение Сталин имел к теории Марса? это примерно тоже самое что государственный переворот назвать революцией достоинств...
Еще как имел. Именно Сталин и строил антигуманистическое по сути государство диктатуры пролетариата. Понимаете, ВСЕ, что произошло с СССР после смерти Ленина - НЕ ЗЛАЯ ВОЛЯ, а единственный возможный путь сохранения власти коммунистов над страной. Каждый управленческий шаг (сначала отмена продажи золота/валюты через госбанки в 1927-ом, потом вытрясывание хлеба из крестьян в 28-ом, конец НЕПа, колхозы, пятилетки, массовый террор-все это диктовалось именно этой целью) -СОХРАНЕНИЕМ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА (притом, что в 31-ом-33-ем этот самый пролетариат в городах вымирал от голода и ПОГОЛОВНО ненавидел Советскую власть). Вы почитайте Россию в концлагере И. Солоневича - одну из сохранившихся и доступных максимум 5-ти книг, реально описывающую ситуацию в СССР в 32-ом -34-ом. Советскую власть тогда НЕНАВИДЕЛИ ВСЕ, и удержалась она только чудовищным террором против собственного народа.
если Сталин был последователем Маркса, то расскажите как была в СССР реализована экономическая теория Маркса...
vitaliian написав:базис любого общества это права и свободы, не будет экономики когда вы знаете что у вас всё отберут, а со временем окажешься что отбирать больше нечего. Так появляются бгатые и бедные государства. Экономика таки вторична.
это напоминает спор на тему что было раньше курица или яйцо... сначала у людей в результате какой-либо деятельности появлялись какие-либо материальные блага, а уж только после этого они объединялись в те или иные группы для совместной защиты своей собственности...
Если вам нравиться жить в заблуждении это ваше право. Даже поверхностный анализ развития ГДР и ФРГ от момента разделения до 90х годов вам покажет что экономика развивается в определённых правовых условиях. Ни о каком развитии нельзя говорить в условиях отсутствия свобод. СССР как хромая утка постоянно пыталась "догнать и перегнать" Запад. Насколько это удалось можно судить по уровню жизни в странах СНГ.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 лип, 2019 16:32, всього редагувалось 2 разів.