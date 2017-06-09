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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3557355835593560>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.3 5 202
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
12
Європейська Солідарність
27%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
15
Опозиційний блок
3%
6
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:00

Інформація від А.Сміта https://twitter.com/_smithchenko
Средняя зарплата в Украине (май к маю):
2017 - 6.840
2018 - 8.725
2019 - 10.239
+17% за год, +50% (!!!) за 2 года.
Экспорт товаров (янв.-апр.) за 2 года: +19%.
А курс не росте....
Може все таки варто признати економічну політику Порошенко-Яценюк-Гройсман-Парубій - ефективною?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:00

  Волгарь написав:Но будем справедливы - и Ленин/Сталин и Мао сотоварищи, и вся их кодла оправдания для зверств черпали именно в трудах Маркса.

с таким же успехом можно предъявлять претензии Исламу на основании того что исламские террористы читают Коран... не смотря на то что они все себя считали последователями Маркса, но таковыми никогда не являлись, так как никто из них не был последователем экономических теорий Маркса, а базис любого общества прежде всего это экономика...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:05

  freeze написав:В Кабмине на заседании 10 июля приняли решение компенсировать до 300 тысяч гривен за разрушенное в ходе боевых действий жилье на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

очередная постанова противоречащая закону? - закон не ограничивает сумму компенсации...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:06

  Cler написав:
  Волгарь написав:Но будем справедливы - и Ленин/Сталин и Мао сотоварищи, и вся их кодла оправдания для зверств черпали именно в трудах Маркса.

с таким же успехом можно предъявлять претензии Исламу на основании того что исламские террористы читают Коран... не смотря на то что они все себя считали последователями Маркса, но таковыми никогда не являлись, так как никто из них не был последователем экономических теорий Маркса, а базис любого общества прежде всего это экономика...

базис любого общества это права и свободы, не будет экономики когда вы знаете что у вас всё заработанное отберут и со временем окажешься что отбирать больше нечего. Так появляются богатые и бедные государства. Экономика таки вторична. Можно сравнить чего достигла ГДР и ФРГ с 1945 по 1990 благодаря разным подходам к праву и свободе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:09

  Cler написав:
  Frant написав:Я перепрошую, але у московитської пані - ніхто з предків чи родичів не був "розкуркулений", репресований, не валив ліс в сталінских концтаборах 20 років поспіль, не отримав 10 граммів свинцю в черепну коробку?

а какое отношение Сталин имел к теории Марса? это примерно тоже самое что государственный переворот назвать революцией достоинств...

Еще как имел. Именно Сталин и строил антигуманистическое по сути государство диктатуры пролетариата. Понимаете, ВСЕ, что произошло с СССР после смерти Ленина - НЕ ЗЛАЯ ВОЛЯ, а единственный возможный путь сохранения власти коммунистов над страной. Каждый управленческий шаг (сначала отмена продажи золота/валюты через госбанки в 1927-ом, потом вытрясывание хлеба из крестьян в 28-ом, конец НЕПа, колхозы, пятилетки, массовый террор-все это диктовалось именно этой целью) -СОХРАНЕНИЕМ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА (притом, что в 31-ом-33-ем этот самый пролетариат в городах вымирал от голода и ПОГОЛОВНО ненавидел Советскую власть). Вы почитайте Россию в концлагере И. Солоневича - одну из сохранившихся и доступных максимум 5-ти книг, реально описывающую ситуацию в СССР в 32-ом -34-ом. Советскую власть тогда НЕНАВИДЕЛИ ВСЕ, и удержалась она только чудовищным террором против собственного народа.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:09

Re: Політичні дискусії

Сегодня Верховный суд Австрии принял эпохальное решение, закончив пятилетний судебный спор и разрешив экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Там бизнесмену грозит 50 лет заключения под стражей и конфискация всех активов.

В 2018 году издание Новое Время оценило состояние олигарха в $489 млн.

Все это Фирташ рискует потерять в случае признания вины в США.

В Украине Фирташ не появляется уже больше пяти лет - по прилету его обещал задержать глава МВД Арсен Аваков.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>


От экстрадиции его отделяет только подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение.

https://biz.liga.net/ekonomika/all/arti ... ign=Social
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 лип, 2019 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:11

  Вкладчик1234 написав:Труба: Партия Порошенко с титушками захватила офис ГБР, чтобы оказать давление по делу экс-президента
Зображення
https://inforesist.org/partiya-poroshenko-s-titushkami-zahvatila-ofis-gbr-chtoby-okazat-davlenie-po-delu-eks-prezidenta/


Я смотрю титушки уже пять лет даже не переодеваются, спортивные штаны, кроссовки, характерные лица, не обезображенные интеллектом.
То Федорович наймет, то Алексеевич, работники сферы услуг прямо.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:15

Волгарь многие историки пришли к выводу что репрессии были нужны для удержания ЛИЧНО тов.Сталина у власти. Внешних угроз для молодого СССР не было. Нет ни одного серьёзного документа о каких либо военных угрозах СССР со стороны других государств вплоть до 1941г.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 лип, 2019 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:16

  vitaliian написав:базис любого общества это права и свободы, не будет экономики когда вы знаете что у вас всё отберут, а со временем окажешься что отбирать больше нечего. Так появляются бгатые и бедные государства. Экономика таки вторична.

это напоминает спор на тему что было раньше курица или яйцо... сначала у людей в результате какой-либо деятельности появлялись какие-либо материальные блага, а уж только после этого они объединялись в те или иные группы для совместной защиты своей собственности...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:20

  Волгарь написав:
  Cler написав:
  Frant написав:Я перепрошую, але у московитської пані - ніхто з предків чи родичів не був "розкуркулений", репресований, не валив ліс в сталінских концтаборах 20 років поспіль, не отримав 10 граммів свинцю в черепну коробку?

а какое отношение Сталин имел к теории Марса? это примерно тоже самое что государственный переворот назвать революцией достоинств...

Еще как имел. Именно Сталин и строил антигуманистическое по сути государство диктатуры пролетариата. Понимаете, ВСЕ, что произошло с СССР после смерти Ленина - НЕ ЗЛАЯ ВОЛЯ, а единственный возможный путь сохранения власти коммунистов над страной. Каждый управленческий шаг (сначала отмена продажи золота/валюты через госбанки в 1927-ом, потом вытрясывание хлеба из крестьян в 28-ом, конец НЕПа, колхозы, пятилетки, массовый террор-все это диктовалось именно этой целью) -СОХРАНЕНИЕМ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА (притом, что в 31-ом-33-ем этот самый пролетариат в городах вымирал от голода и ПОГОЛОВНО ненавидел Советскую власть). Вы почитайте Россию в концлагере И. Солоневича - одну из сохранившихся и доступных максимум 5-ти книг, реально описывающую ситуацию в СССР в 32-ом -34-ом. Советскую власть тогда НЕНАВИДЕЛИ ВСЕ, и удержалась она только чудовищным террором против собственного народа.

если Сталин был последователем Маркса, то расскажите как была в СССР реализована экономическая теория Маркса...
Cler
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