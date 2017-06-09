Додано: Пон 15 лип, 2019 16:09

Cler написав: Frant написав: Я перепрошую, але у московитської пані - ніхто з предків чи родичів не був "розкуркулений", репресований, не валив ліс в сталінских концтаборах 20 років поспіль, не отримав 10 граммів свинцю в черепну коробку? Я перепрошую, але у московитської пані - ніхто з предків чи родичів не був "розкуркулений", репресований, не валив ліс в сталінских концтаборах 20 років поспіль, не отримав 10 граммів свинцю в черепну коробку?

а какое отношение Сталин имел к теории Марса? это примерно тоже самое что государственный переворот назвать революцией достоинств... а какое отношение Сталин имел к теории Марса? это примерно тоже самое что государственный переворот назвать революцией достоинств...

диктатуры пролетариата

Россию в концлагере

Еще как имел. Именно Сталин и строил антигуманистическое по сути государство. Понимаете, ВСЕ, что произошло с СССР после смерти Ленина - НЕ ЗЛАЯ ВОЛЯ, а единственный возможный путь сохранения власти коммунистов над страной. Каждый управленческий шаг (сначала отмена продажи золота/валюты через госбанки в 1927-ом, потом вытрясывание хлеба из крестьян в 28-ом, конец НЕПа, колхозы, пятилетки, массовый террор-все это диктовалось именно этой целью) -СОХРАНЕНИЕМ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА (притом, что в 31-ом-33-ем этот самый пролетариат в городах вымирал от голода и ПОГОЛОВНО ненавидел Советскую власть). Вы почитайтеИ. Солоневича - одну из сохранившихся и доступных максимум 5-ти книг, реально описывающую ситуацию в СССР в 32-ом -34-ом. Советскую власть тогда НЕНАВИДЕЛИ ВСЕ, и удержалась она только чудовищным террором против собственного народа.