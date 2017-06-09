Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vitaliian написав:базис любого общества это права и свободы, не будет экономики когда вы знаете что у вас всё отберут, а со временем окажешься что отбирать больше нечего. Так появляются бгатые и бедные государства. Экономика таки вторична.
это напоминает спор на тему что было раньше курица или яйцо... сначала у людей в результате какой-либо деятельности появлялись какие-либо материальные блага, а уж только после этого они объединялись в те или иные группы для совместной защиты своей собственности...
Если вам нравиться жить в заблуждении это ваше право. Даже поверхностный анализ развития ГДР и ФРГ от момента разделения до 90х годов вам покажет что экономика развивается в определённых правовых условиях. Ни о каком развитии нельзя говорить в условиях отсутствия свобод. СССР как хромая утка постоянно пыталась "догнать и перегнать" Запад. Насколько это удалось можно судить по уровню жизни в странах СНГ.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 лип, 2019 16:32, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Волгарь многие историки пришли к выводу что репрессии были нужны для удержания ЛИЧНО тов.Сталина у власти. Внешних угроз для молодого СССР не было. Нет ни одного серьёзного документа о каких либо военных угрозах СССР со стороны других государств вплоть до 1941г.
Ну, что Вы - все было гораздо проще и страшнее. К началу 34-го Советскую власть в стране НЕ ПОДДЕРЖИВАЛ НИКТО. Но репрессии начались летом 37-го. Потому что после мятежа Франко и участия в нем немцев, стало очевидно, что война - дело ближайших нескольких лет. А перспектива штык в землю или поддержка основной массой населения армий противника (в тот момент предполагалось Польша+Германия) была абсолютно реальной. Поэтому и началась БОЛЬШАЯ ЧИСТКА - изъятие и уничтожения социальных и национальных групп, в чье лояльности были серьезные сомнения. Достаточно сказать, что при население в 164 млн. за 16 месяцев (июль 37-го-октябрь 38-го) было арестовано по политическим мотивам 1,5 млн. человек и расстреляно около 700 тыс. (еще несколько сот тысяч погибло в лагерях от нечеловеческих условий)
Волгарь написав:Ну, что Вы - все было гораздо проще и страшнее. К началу 34-го Советскую власть в стране НЕ ПОДДЕРЖИВАЛ НИКТО.
а что этот мистер никто что-то решал в советской политике? У Сталина были конкуренты от которых он методично избавлялся, машина террора вселяла страх и это была её единственная задача, даже жену Молотова не пощадила. Уж жена никак не угрожала советской власти, пользуясь всеми её благами, но для запугивания верхушки её арест был оправдан.
vitaliian написав:Даже поверхностный анализ развития ГДР и ФРГ от момента разделения до 90х годов вам покажет что экономика развивается в определённых правовых условиях.
а что было не так с правовыми условиями в ГДР? формально наличие демократии, многопартийная система, причём при власти была не коммунистическая партия и т.д., а например в тоталитарном Китае однопартийная система и нормально развивающаяся экономика... аналогично можете сделать анализ экономики Украины входящей в состав СССР и сравнить с её нынешним плачевным состоянием - мы не то что не можем достигнуть уровня 1990 года, но даже пока уровень 2013 для нас не реален...
Средняя зарплата в Украине (май к маю): 2017 - 6.840 2018 - 8.725 2019 - 10.239 +17% за год, +50% (!!!) за 2 года. Экспорт товаров (янв.-апр.) за 2 года: +19%.
А курс не росте.... Може все таки варто признати економічну політику Порошенко-Яценюк-Гройсман-Парубій - ефективною?
А якщо взяти показники заробітної плати не із перепостів твітера, а із офіційних державних джерел, то побачимо, що цифри 2019 року Сміт і Будівельник взяли станом на червень, а 2017 і 2018 станом на січень (і то невірні). А вірні цифри такі:
2017 (січень) - 6008 грн при курсі 27,1908581 з річною інфляцією 13,7% 2018 (січень) - 7711 грн при курсі 28,067223 з річною інфляцією 9,8% 2019 (січень) - 9223 грн при курсі 27,6882
То хай Будівельник візьме в кредит калькулятор та нам всім обгрунтує свою радість щодо "50% (!!!) за два года" і подумає чи варто признавати таку економічну політику ефективною.
Зеленский возмущен зарплатой чиновника, которая в 5 раз больше президентской. Видео Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу заслушал доклады местных чиновников, зарплата одного из которых вызвала у главы государства удивление.
Видео инцидента опубликовал YouTube-канал NEWS.UA.
Президент задает чиновнику вопрос о том, кто ему назначил зарплату.
Тот ответил, что данным вопросом занимается профильное министерство.
Затем Зеленский спросил у чиновника о размере его зарплаты.
«А какая у Вас зарплата? 120 тысяч гривен.
120 тысяч на руки?
А у меня — 22 тысячи«, — возмутился Зеленский.
1-минутное видео —
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин