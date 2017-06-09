Додано: Пон 15 лип, 2019 16:25

vitaliian написав: Волгарь многие историки пришли к выводу что репрессии были нужны для удержания ЛИЧНО тов.Сталина у власти. Внешних угроз для молодого СССР не было. Нет ни одного серьёзного документа о каких либо военных угрозах СССР со стороны других государств вплоть до 1941г. многие историки пришли к выводу что репрессии были нужны для удержания ЛИЧНО тов.Сталина у власти. Внешних угроз для молодого СССР не было. Нет ни одного серьёзного документа о каких либо военных угрозах СССР со стороны других государств вплоть до 1941г.

штык в землю

Ну, что Вы - все было гораздо проще и страшнее. К началу 34-го Советскую власть в стране НЕ ПОДДЕРЖИВАЛ НИКТО. Но репрессии начались летом 37-го.Потому что после мятежа Франко и участия в нем немцев, стало очевидно, что война - дело ближайших нескольких лет. А перспективаили поддержка основной массой населения армий противника (в тот момент предполагалось Польша+Германия) была абсолютно реальной. Поэтому и началась БОЛЬШАЯ ЧИСТКА - изъятие и уничтожения социальных и национальных групп, в чье лояльности были серьезные сомнения. Достаточно сказать, что при население в 164 млн. за 16 месяцев (июль 37-го-октябрь 38-го) было арестовано по политическим мотивам 1,5 млн. человек и расстреляно около 700 тыс. (еще несколько сот тысяч погибло в лагерях от нечеловеческих условий)