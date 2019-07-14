Додано: Пон 15 лип, 2019 17:12

Cler написав: аналогично можете сделать анализ экономики Украины входящей в состав СССР и сравнить с её нынешним плачевным состоянием - мы не то что не можем достигнуть уровня 1990 года, но даже пока уровень 2013 для нас не реален... аналогично можете сделать анализ экономики Украины входящей в состав СССР и сравнить с её нынешним плачевным состоянием - мы не то что не можем достигнуть уровня 1990 года, но даже пока уровень 2013 для нас не реален...

про ссср длинная история, богато люди стали жить только при Брежневе, когда де факто государство повернулось лицом к людям. Шабашники поехали строить по всей стране их никто не прессовал и даже налогов не требовали. Официально можно было заработать на Севере, неофициально торгуя заграничной техникой и тряпьём. Я будучи школьником продавал немецкие каталоги отто и журналы мод, об этом знала вся школа и никаких репрессий ко мне не было. Знакомый продал очередь на машину (за полцены жигулей) об этом тоже все знали и никаких санкций со стороны государства за это не последовало. Каким-то образом продавались квартиры (что было запрещено законами), официально оформлялось как обмен но все понимали что трешка в центре не может быть обменена на какой-то барак. Права и свободы при Брежневе стали появляться и люди начали с них получать дивиденды. Кроме того милиция действительно защищала права граждан, воров ловили и те сидели (а не откупались), массовой коррупции не было. В современной Украине царит право сильного и правовой нигилизм. Хотя разрешено заниматься бизнесом, продавать квартиры и валюту, права граждан не защищены. Поэтому не удивительно что мы живём хуже, чем при Брежневе, у кого есть деньги старается их хранить за пределами и в долгие проекты не вкладываться. А у кого их нет не могут рассчитывать на помощь от государства. Вот такие права и свободы, хуже чем при позднем совке.если интересуетесь рекомендую почитать