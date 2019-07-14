Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Cler написав:аналогично можете сделать анализ экономики Украины входящей в состав СССР и сравнить с её нынешним плачевным состоянием - мы не то что не можем достигнуть уровня 1990 года, но даже пока уровень 2013 для нас не реален...
про ссср длинная история, богато люди стали жить только при Брежневе, когда де факто государство повернулось лицом к людям. Шабашники поехали строить по всей стране их никто не прессовал и даже налогов не требовали. Официально можно было заработать на Севере, неофициально торгуя заграничной техникой и тряпьём. Я будучи школьником продавал немецкие каталоги отто и журналы мод, об этом знала вся школа и никаких репрессий ко мне не было. Знакомый продал очередь на машину (за полцены жигулей) об этом тоже все знали и никаких санкций со стороны государства за это не последовало. Каким-то образом продавались квартиры (что было запрещено законами), официально оформлялось как обмен но все понимали что трешка в центре не может быть обменена на какой-то барак. Права и свободы при Брежневе стали появляться и люди начали с них получать дивиденды. Кроме того милиция действительно защищала права граждан, воров ловили и те сидели (а не откупались), массовой коррупции не было. В современной Украине царит право сильного и правовой нигилизм. Хотя разрешено заниматься бизнесом, продавать квартиры и валюту, права граждан не защищены. Поэтому не удивительно что мы живём хуже, чем при Брежневе, у кого есть деньги старается их хранить за пределами и в долгие проекты не вкладываться. А у кого их нет не могут рассчитывать на помощь от государства. Вот такие права и свободы, хуже чем при позднем совке.
2017 (січень) - 6008 грн при курсі 27,1908581 з річною інфляцією 13,7% 2018 (січень) - 7711 грн при курсі 28,067223 з річною інфляцією 9,8% 2019 (січень) - 9223 грн при курсі 27,6882
То хай Будівельник візьме в кредит калькулятор та нам всім обгрунтує свою радість щодо "50% (!!!) за два года" і подумає чи варто признавати таку економічну політику ефективною.
По вашим вірним цифрам вийшло приріст +53,5 у грн., 50,5% в доларах. Що ви заперечили не зрозумів?
Во-первых, эффективность социальной и экономической политик нужно мерять не в угоду порохофилам за пару лет, а за все 5!
Во-вторых, увеличение средней зарплаты (в гривнах), наблюдаемое с 2016-го года - это в первую очередь результат снижения ЕСВ, за счет которого финансируется Пенсионный фонд. А значит нужно анализировать и динамику пенсий!
Итак:
средняя зарплата в 2013-м = 3300 грн, или 413 долларов; средняя пенсия = 1470 грн, или 184 доллара. Пенсия / зарплата = 44,6%.
средняя зарплата в 2018-м = 9100 грн, или 335 долларов; средняя пенсия = 2480 грн, или 92 доллара. Пенсия / зарплата = 27,5%.
Таким образом, за 5 лет средняя зарплата в долларах снизилась на 18,9%, а средняя пенсия - на 50%!!!
Гривневое чисто статистическое увеличение зарплаты обеспечено путем перераспределения денег от пенсионеров, поставленных на грань выживания.
"Кто не работает, тот не ест" - так можно описать всю социальную политику Порошенко-Гройсмана-Яценюка-Парубия.
Ну а экономическую - просто "фиаско". Все микро и макро показатели в валюте ниже уровня 2013-го года - и ВВП, и экспорт, и средняя зарплата, и средняя пенсия...
PS: все, кроме тарифов на газ для населения и размера внешнего государственного долга
vitaliian написав:....... базис любого общества это права и свободы, не будет экономики когда вы знаете что у вас всё заработанное отберут и со временем окажешься что отбирать больше нечего. Так появляются богатые и бедные государства. Экономика таки вторична. Можно сравнить чего достигла ГДР и ФРГ с 1945 по 1990 благодаря разным подходам к праву и свободе.
Разница между ГДР и ФРГ объясняется ещё и тем, что их субсидировали, соответственно, Союз и Штаты. Вторые были побогаче. И рынок побольше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Во-первых, эффективность социальной и экономической политик нужно мерять не в угоду порохофилам за пару лет, а за все 5!
Товариш аполло заперечує, що за 2 роки зросли виплати на 50 % і каже що треба брати з січня-17 по січень-19, але там ті самі 50 %! І тут уже підтягуються інші зрадофіли давай за 5 років. Якщо брати по каденції президента, то вже з 7 червня 14 по травень 19 - 3500 - 10270, по Гройсману взагалі суцільний фантастичний ріст виплат. Я так розумію цього вам мало і з Зе ви очікуєте більшого?
Ой+ написав:Якщо брати по каденції президента, то вже з 7 червня 14 по травень 19 - 3500 - 10270, по Гройсману взагалі суцільний фантастичний ріст виплат. Я так розумію цього вам мало і з Зе ви очікуєте більшого?
Блин, хоть один ответственный за результаты марта-мая 2014-го в стране есть??? Уже который раз эту манипуляцию с 7-м июня читаю...
В списке перечисленных лиц у меня был Яценюк, если вы не заметили!
А вообще, по хорошему - отвечать должны все, благодаря кому в стране царило фактическое безвластие - т.е. все лидеры майдана, включая Порошенко...
Стоимость проведения парада на День Независимости будет примерно в 10 раз ниже, чем озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским сумма в 300 млн грн
Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Откровенно, меня удивила стоимость парада, которую озвучил президент. 300 млн грн. И отменил парад, лучше пусть выплатим каждому военному на День Независимости Зелену, или Володину, тысячу. Ну, ок. Правда, любимая Франция и США в этом году парады провели. А мы не будем, воюют же они, а не мы, нам патриотический дух и веру в победу поднимать не нужно", — написал министр
Он также дал совет Зеленскому: "Мой совет, не морочите голову. Парад надо проводить. Стоит он 30 млн грн. Не хотите — не приходите, проведем без Вас. И не врите!"
Вкладчик1234 написав: «А какая у Вас зарплата? 120 тысяч гривен.
120 тысяч на руки?
А у меня — 22 тысячи«, — возмутился Зеленский.
А кортежи, 3 самолёта, полное обеспечение своей семьи ЗЕ! из 22 тысяч грн оплачивает, или нет ? А 300 000 000 на переезд в Украинский Дом Офиса Президента (мне не надаёт покоя эта цифра. Та же цифра фигурирует в стоимости парада) тоже из 22 000 грн оплатит ? Мутный клоун - хам трамвайный
vitaliian написав:Стоимость проведения парада на День Независимости будет примерно в 10 раз ниже, чем озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским сумма в 300 млн грн
Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Откровенно, меня удивила стоимость парада, которую озвучил президент. 300 млн грн. И отменил парад, лучше пусть выплатим каждому военному на День Независимости Зелену, или Володину, тысячу. Ну, ок. Правда, любимая Франция и США в этом году парады провели. А мы не будем, воюют же они, а не мы, нам патриотический дух и веру в победу поднимать не нужно", — написал министр
Он также дал совет Зеленскому: "Мой совет, не морочите голову. Парад надо проводить. Стоит он 30 млн грн. Не хотите — не приходите, проведем без Вас. И не врите!"
Низкопробный пиар канущего в лету недореформатора. Парады - это очень дорого. При Порошенко цифры не светили, но еще в 2008-м с не самым большим количеством техники это стоило 70 млн грн. По тогдашнему курсу - 14 млн долларов!
Цифра 300 млн грн в 2019-м - это очень близко к правде. За 30 млн сегодня можно разве что концерт с хорошей сценой и звуком организовать, не более - Омелян несет лютую чушь!
vitaliian написав:Стоимость проведения парада на День Независимости будет примерно в 10 раз ниже, чем озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским сумма в 300 млн грн
Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Откровенно, меня удивила стоимость парада, которую озвучил президент. 300 млн грн. И отменил парад, лучше пусть выплатим каждому военному на День Независимости Зелену, или Володину, тысячу. Ну, ок. Правда, любимая Франция и США в этом году парады провели. А мы не будем, воюют же они, а не мы, нам патриотический дух и веру в победу поднимать не нужно", — написал министр
Он также дал совет Зеленскому: "Мой совет, не морочите голову. Парад надо проводить. Стоит он 30 млн грн. Не хотите — не приходите, проведем без Вас. И не врите!"