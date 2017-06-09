Додано: Пон 15 лип, 2019 18:29

Любителям русского міра і русскої мови - рекомендую почитати про Калінінград-Кенігсберг та область.Як московіти за 74 роки засрали все те хороше, що залишилось від німців.Як завжди у московитів, нічого пристойного взамін вони не зробили."Сам Калининград также оставил двоякое впечатление. С одной стороны, чувствуется красота и старина города, его история, но с другой стороны - все как-то запущено и неухожено. Причем это бросается в глаза сразу после пересечения границы с Литвой. Мало где есть бесплатный Wi-Fi, мало парковок, мусорников и туалетов.Раньше Калининград был немецким Кенигсбергом, и СССР пришел в этот регион с мыслью полностью уничтожить немецкую культуру.У меня сложилось впечатление, что это как раз и удалось. В области есть 40 старинных замков 13-14-го веков, из них 9 считаются сохранившимися, но на самом деле в нашем понимании это развалины. А 15 замков считаются развалинами, но это совсем уже »два камня в кустах«"