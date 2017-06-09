Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Подолянин написав:А мне кажется что дело не в деньгах. Если бы Зе реально хотел сэкономить - он бы не бредил переездом в музей другого Вовы - Ленина
Зе боится. Боится что армия продемонстрирует к нему адекватное отношение. То на которое заслуживает этот главком в голубенькой рубашке на постановочных походах по "окопам".
было бы логичнее здание АП передать в длительную аренду например под отель, взять аванс в сумме переезда в украинский дом, пусть отель пополняет бюджет арендой и налогами. Заодно будет гарантия, что следующий президент туда не вернётся, потратив очередные 500 народных мио.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 лип, 2019 18:16, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Низкопробный пиар канущего в лету недореформатора. Парады - это очень дорого. При Порошенко цифры не светили, но еще в 2008-м с не самым большим количеством техники это стоило 70 млн грн. По тогдашнему курсу - 14 млн долларов!
Если вы не передёрните факты, так спать не сможете. Брать цифры с дорогостоящего парада и натягивать их на 2019 год
2008 у Києві з нагоди 17-ї річниці незалежності України пройшов перший за останні 7 років військовий парад за участю військ та техніки. Взяли участь 19 парадних розрахунків, 144 одиниці озброєння та військової техніки у складі механізованої колони та 30 літальних апаратів (8 гелікоптерів і 22 літаки) — у складі повітряної колони над центральною частиною Києва пролетіли літак-розвідник Су-24МР і три бомбардувальники Су-24М, шість винищувачів МіГ-29, шість винищувачів Су-27, 4 штурмовики Су-25, літак транспортної авіації Іл-76, літак транспортної авіації Ан-26, ланки гелікоптерів Мі-8 і Мі-24 (по 4 одиниці кожна). Загальна кількість особового складу, що взяли участь у параді військ в пішому порядку — понад 3 тис. військовослужбовців.
Авиационное топливо и стоит дорого. И самолеты его кушают очень много + многократные тренировки пролётов. Провести парад с оркестрами, пешие колонны, наземная военная техника, имхо, дорого не будет. Но ЗЕ! боится самого факта парада.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:И чего Зеленскому бояться, если армия, несмотря на чудовищный админресурс, на выборах Президента отдала ему больше голосов, чем своему героическому (по словам порохоботов ) главнокомандующему?
Не боится ? пусть парад проведёт. Но ведь опять зассал. Хотя и зассал, и деньги на парад закрысятничал на переезд в Украинский Дом.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Любителям русского міра і русскої мови - рекомендую почитати про Калінінград-Кенігсберг та область. Як московіти за 74 роки засрали все те хороше, що залишилось від німців. Як завжди у московитів, нічого пристойного взамін вони не зробили.
"Сам Калининград также оставил двоякое впечатление. С одной стороны, чувствуется красота и старина города, его история, но с другой стороны - все как-то запущено и неухожено. Причем это бросается в глаза сразу после пересечения границы с Литвой. Мало где есть бесплатный Wi-Fi, мало парковок, мусорников и туалетов.
Раньше Калининград был немецким Кенигсбергом, и СССР пришел в этот регион с мыслью полностью уничтожить немецкую культуру.
У меня сложилось впечатление, что это как раз и удалось. В области есть 40 старинных замков 13-14-го веков, из них 9 считаются сохранившимися, но на самом деле в нашем понимании это развалины. А 15 замков считаются развалинами, но это совсем уже »два камня в кустах«"
Средняя зарплата в Украине (май к маю): 2017 - 6.840 2018 - 8.725 2019 - 10.239 +17% за год, +50% (!!!) за 2 года. Экспорт товаров (янв.-апр.) за 2 года: +19%.
А курс не росте.... Може все таки варто признати економічну політику Порошенко-Яценюк-Гройсман-Парубій - ефективною?
Может, стоит признать, что курс далеко не главный показатель эффективности экономической политики? А рост зарплат без учёта инфляции это вообще ни о чём? Иначе придётся говорить о бурном росте зарплат в начале 90-х. Такого роста у нас никогда не было (и, надеюсь, не будет).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Блин, хоть один ответственный за результаты марта-мая 2014-го в стране есть??? Уже который раз эту манипуляцию с 7-м июня читаю... В списке перечисленных лиц у меня был Яценюк, если вы не заметили!
З березня історія не почалась, а продовжилась слідом за оспіваним зрадофілами 2013 р. в якому внутрішній борг зріс на рекордні 10 млрд. доларів! Потім і і сусід поміг та і свої іредентисти підіс*али. Яценюк навряд чи і очікував таких реалій, але свою політичну оцінку отримав.
pesikot написав:Если вы не передёрните факты, так спать не сможете. Брать цифры с дорогостоящего парада и натягивать их на 2019 год
Нет, это если вы не сманипулируете, то спать спокойно не будете! 2008-й - 19 расчетов, 2018-й - 24 расчета. Механизированные колонны и авиация были и тогда, и тогда - даже фотоотчет по ссылке приложен!
Но обязательно же было что-то рявкнуть не по делу, не так ли?
zРадио написав:Нет, это если вы не сманипулируете, то спать спокойно не будете! 2008-й - 19 расчетов, 2018-й - 24 расчета. Механизированные колонны и авиация были и тогда, и тогда - даже фотоотчет по ссылке приложен!
Но обязательно же было что-то рявкнуть не по делу, не так ли?
"Рявкнуть" ? really ? Ах ты ж москалык Опять уселся ж*** в лужу Истеришь ? правильно делаешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Знайомий журналіст пише: "Пляж у Коблево. Десь років 5 тому... "Мама, хочу какать!" - кричить голосно маленький хлопчик. Матуся заспокоює: "Тихо, не кричи! Ми ж тільки прийшли... Але якщо дуже хочеш - відійти туди трошки вбік і покакай у морі..." Народ, який сидів поруч і чув усе - охренів і втратив дар мови... Але одна жіночка таки оговталася: "Як у море!? Тут же скрізь люди купаються..." - "Ну це ж маленька дитина! - виправдовується мамка. - Та й море все рівно грязне..." В море дитина таки не пішла. Ображена мамка зібрала речі і кудись потягнула малого... Ця історія якось призабулася. Але тепер знову згадалася. Після того, як президент під час візиту в Одесу доручив припинити на 2 місяці перевірки кораблів на дотримання екологічних норм. ЗМІ цитують діалог президента із держекоінспектором: - Ніхто ж не помре від цього за два місяці... - Окрім дельфінів і екології Чорного моря, - парирував представник Держекоінспекції. - Море і так брудне, - поставив крапку гарант."