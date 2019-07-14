RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3560356135623563

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 202
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
15
Опозиційний блок
3%
6
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
15
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:53

Re: Політичні дискусії

Директор ГБР Роман Труба признал, что бюро сделало вывод о браке бронежилетов на основе следственных действий, а не экспертизы

Ранее, в замке у шефа
Кроме того, рассказывает глава ГБР, были закуплены 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - подчеркнул он.

То есть, сперва рассказываем всем, что бронежилеты простреливаются. Проводим обыски в МинОбороны, у Бирюкова. Тем самым создается информационный фон.
А потом, так у нас экспертизы не было.
Труба так стремится выслужится, что роняет тапки по дороге.
Трубе скоро труба.
Ведь теперь суды будут стремится по Закону поступать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2735
З нами з: 31.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:57

  Frant написав:Любителям русского міра і русскої мови - рекомендую почитати

Зображення
Аlександр
 
Повідомлень: 3246
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3560356135623563
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73308)
15.07.2019 21:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.