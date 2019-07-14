Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
То есть, сперва рассказываем всем, что бронежилеты простреливаются. Проводим обыски в МинОбороны, у Бирюкова. Тем самым создается информационный фон. А потом, так у нас экспертизы не было. Труба так стремится выслужится, что роняет тапки по дороге. Трубе скоро труба. Ведь теперь суды будут стремится по Закону поступать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой