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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3561356235633564>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 202
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
15
Опозиційний блок
3%
6
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
15
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:53

Re: Політичні дискусії

Директор ГБР Роман Труба признал, что бюро сделало вывод о браке бронежилетов на основе следственных действий, а не экспертизы

Ранее, в замке у шефа
Кроме того, рассказывает глава ГБР, были закуплены 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - подчеркнул он.

То есть, сперва рассказываем всем, что бронежилеты простреливаются. Проводим обыски в МинОбороны, у Бирюкова. Тем самым создается информационный фон.
А потом, так у нас экспертизы не было.
Труба так стремится выслужится, что роняет тапки по дороге.
Трубе скоро труба.
Ведь теперь суды будут стремится по Закону поступать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:57

  Frant написав:Любителям русского міра і русскої мови - рекомендую почитати

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Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:11

  pesikot написав:Не боится ? пусть парад проведёт.
Но ведь опять зассал.


А что, управленческие решения должны приниматься на слабо? :shock: :mrgreen: Других факторов не существует?

Заканчивай уже - 2 прививки от политического авантюризма после майданов, по счастью, сделаны. Надеюсь, 3-я не понадобится. Хотя с таким то количеством взрощенных "шатунов", ломающих двери ГБР, АП и ЦВК... я, право, даже не знаю...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:30

  ЛАД написав:
Інформація від А.Сміта https://twitter.com/_smithchenko
Средняя зарплата в Украине (май к маю):
2017 - 6.840
2018 - 8.725
2019 - 10.239
+17% за год, +50% (!!!) за 2 года.
Экспорт товаров (янв.-апр.) за 2 года: +19%.
А курс не росте....
Може все таки варто признати економічну політику Порошенко-Яценюк-Гройсман-Парубій - ефективною?
Может, стоит признать, что курс далеко не главный показатель эффективности экономической политики?
А рост зарплат без учёта инфляции это вообще ни о чём? Иначе придётся говорить о бурном росте зарплат в начале 90-х. Такого роста у нас никогда не было :) (и, надеюсь, не будет).
А хто каже що він головний?
Просто йде вирівнювання в доларах наших доходів в порівнянні з доходами тих самих поляків...
При чому це вирівнювання йде чисто механічно ,без підвищення продуктивності праці...
Таким чином
Економічна політика Порошенка привела б до того , що наші доходи в доларах=70-80% доходів в доларах наприклад поляка... і це при тому що наша продуктивність праці і становить 70-80% середньої продуктивності праці поляка....
Наголошую - 70% а не 5 разів(20%) як це виходить сьогодні
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:34

  zРадио написав:средняя зарплата в 2013-м = 3300 грн, или 413 долларов;
средняя пенсия = 1470 грн, или 184 доллара. Пенсия / зарплата = 44,6%.
средняя зарплата в 2018-м = 9100 грн, или 335 долларов;
средняя пенсия = 2480 грн, или 92 доллара. Пенсия / зарплата = 27,5%.
Тут все просто
Кількість пенсіонерів і кількість працюючих- приблизно однакова , тому
були відчислення 42% - була середня пенсія в 44% від бази нарахуваннь
Стали відчислення 22% - стала середня пенсія і 27,5% до бази нарахувань
При цьому
а- в пенсіонерів зявились субсидії-яких не було в 2013
б - в дітей пенсіонерів зявилась різниця від ЄСВ і тепер самі діти можуть приймати рішення варто чи ні допомагати своїм батькам..
Як на мене це хороша прививка від урівнялівки
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 15 лип, 2019 20:41, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:38

  vitaliian написав:Кроме того милиция действительно защищала права граждан


https://ru.wikipedia.org/wiki/Убийство_на_«Ждановской»

Убийство на «Ждановской» — резонансное убийство заместителя начальника секретариата КГБ СССР майора госбезопасности Вячеслава Васильевича Афанасьева сотрудниками линейного отделения милиции на станции метро «Ждановская» Московского метрополитена 26 декабря 1980 года


И этот случай на слуху только потому, что убили майора КГБ-шника.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:39

  zРадио написав:Таким образом, за 5 лет средняя зарплата в долларах снизилась на 18,9%, а средняя пенсия - на 50%!!!


Напоминаю кремлеботу, в очередной раз открывшему методичку:
При Порошенко средняя зарплата выросла. Несмотря на войну с рашкой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:42

Хз, правда или нет, но выглядит печально.
Советую посмотреть 2 минуты, особенно поклонникам армовира и парада

https://www.facebook.com/irina.bambina/videos/10218800958552443/
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 15 лип, 2019 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:42

  Sommer написав:
  zРадио написав:Таким образом, за 5 лет средняя зарплата в долларах снизилась на 18,9%, а средняя пенсия - на 50%!!!
Напоминаю кремлеботу, в очередной раз открывшему методичку:
При Порошенко средняя зарплата выросла. Несмотря на войну с рашкой.
А я нагадю колективу товаришів з сніжної нігерії-що пенсіонери харчуються не доларами а нормалиним хлібом-мясом-цукром... і всі ці товари в доларах в порівнянні з 2013 - опустились в 2 рази...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:43

  pesikot написав:Директор ГБР Роман Труба признал, что бюро сделало вывод о браке бронежилетов на основе следственных действий, а не экспертизы

Ранее, в замке у шефа
Кроме того, рассказывает глава ГБР, были закуплены 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - подчеркнул он.

То есть, сперва рассказываем всем, что бронежилеты простреливаются. Проводим обыски в МинОбороны, у Бирюкова. Тем самым создается информационный фон.
А потом, так у нас экспертизы не было.
Труба так стремится выслужится, что роняет тапки по дороге.
Трубе скоро труба.
Ведь теперь суды будут стремится по Закону поступать.

Може, по Зе-кону?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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