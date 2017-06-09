Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
То есть, сперва рассказываем всем, что бронежилеты простреливаются. Проводим обыски в МинОбороны, у Бирюкова. Тем самым создается информационный фон. А потом, так у нас экспертизы не было. Труба так стремится выслужится, что роняет тапки по дороге. Трубе скоро труба. Ведь теперь суды будут стремится по Закону поступать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Не боится ? пусть парад проведёт. Но ведь опять зассал.
А что, управленческие решения должны приниматься на слабо? Других факторов не существует?
Заканчивай уже - 2 прививки от политического авантюризма после майданов, по счастью, сделаны. Надеюсь, 3-я не понадобится. Хотя с таким то количеством взрощенных "шатунов", ломающих двери ГБР, АП и ЦВК... я, право, даже не знаю...
Средняя зарплата в Украине (май к маю): 2017 - 6.840 2018 - 8.725 2019 - 10.239 +17% за год, +50% (!!!) за 2 года. Экспорт товаров (янв.-апр.) за 2 года: +19%.
А курс не росте.... Може все таки варто признати економічну політику Порошенко-Яценюк-Гройсман-Парубій - ефективною?
Может, стоит признать, что курс далеко не главный показатель эффективности экономической политики? А рост зарплат без учёта инфляции это вообще ни о чём? Иначе придётся говорить о бурном росте зарплат в начале 90-х. Такого роста у нас никогда не было (и, надеюсь, не будет).
А хто каже що він головний? Просто йде вирівнювання в доларах наших доходів в порівнянні з доходами тих самих поляків... При чому це вирівнювання йде чисто механічно ,без підвищення продуктивності праці... Таким чином Економічна політика Порошенка привела б до того , що наші доходи в доларах=70-80% доходів в доларах наприклад поляка... і це при тому що наша продуктивність праці і становить 70-80% середньої продуктивності праці поляка.... Наголошую - 70% а не 5 разів(20%) як це виходить сьогодні
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:средняя зарплата в 2013-м = 3300 грн, или 413 долларов; средняя пенсия = 1470 грн, или 184 доллара. Пенсия / зарплата = 44,6%. средняя зарплата в 2018-м = 9100 грн, или 335 долларов; средняя пенсия = 2480 грн, или 92 доллара. Пенсия / зарплата = 27,5%.
Тут все просто Кількість пенсіонерів і кількість працюючих- приблизно однакова , тому були відчислення 42% - була середня пенсія в 44% від бази нарахуваннь Стали відчислення 22% - стала середня пенсія і 27,5% до бази нарахувань При цьому а- в пенсіонерів зявились субсидії-яких не було в 2013 б - в дітей пенсіонерів зявилась різниця від ЄСВ і тепер самі діти можуть приймати рішення варто чи ні допомагати своїм батькам.. Як на мене це хороша прививка від урівнялівки
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 15 лип, 2019 20:41, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Убийство на «Ждановской» — резонансное убийство заместителя начальника секретариата КГБ СССР майора госбезопасности Вячеслава Васильевича Афанасьева сотрудниками линейного отделения милиции на станции метро «Ждановская» Московского метрополитена 26 декабря 1980 года
И этот случай на слуху только потому, что убили майора КГБ-шника.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
То есть, сперва рассказываем всем, что бронежилеты простреливаются. Проводим обыски в МинОбороны, у Бирюкова. Тем самым создается информационный фон. А потом, так у нас экспертизы не было. Труба так стремится выслужится, что роняет тапки по дороге. Трубе скоро труба. Ведь теперь суды будут стремится по Закону поступать.
Може, по Зе-кону?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців