Додано: Пон 15 лип, 2019 21:42

Andrey Portnov.

1 ч. ·

Издание Вести дозвонилось в пресс-службу Европарламента, где сообщили, что Петр Порошенко не значится в списке приглашённых гостей на 17 июля. Иными словами Порошенко врал, заявляя, что не может в этот день явиться на допрос в Государственное бюро расследований из-за визита в Европарламент.



Надо отметить, что раньше трусливый функционер сам выписывал всем повестки, санкционировал аресты имущества, меры пресечения и приговоры, а теперь прячется за выдуманными командировками и блокирующими работу следователей титушками.



Но в принципе, это и неплохо. Пока следователи скрупулёзно прокладывают его путь в тюрьму, все должны ещё раз увидеть, что управляло нашей страной последние пять лет и в очередной раз понять, что ему нет места в нашем обществе, он должен быть изолирован и больше никогда не поднять голову. Ни он, ни его воровское кубло.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин