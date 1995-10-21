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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3561356235633564

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 202
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
15
Опозиційний блок
3%
6
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
15
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:45

  Sommer написав:
  zРадио написав:Таким образом, за 5 лет средняя зарплата в долларах снизилась на 18,9%, а средняя пенсия - на 50%!!!


Напоминаю кремлеботу, в очередной раз открывшему методичку:
При Порошенко средняя зарплата выросла. Несмотря на войну с рашкой.

Московіти ниють, що це погано.
Їм не потрібні високі ЗП в Україні.

Московитам треба хаос і русскій язик в Україні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:47

Новый скандал в оборонке, на $100 млн. Всплыла махинация с турецкими рациями, закупленными в 2017 году. Они, во-первых, не прошли надлежащие испытания, а во-вторых, не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали.
Контракт был подписан в присутствии Порошенко и Эрдогана.


https://twitter.com/ryabtchuk_roman/status/1150769801087922177
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:53

  Вкладчик1234 написав:
Новый скандал в оборонке, на $100 млн. Всплыла махинация с турецкими рациями, закупленными в 2017 году. Они, во-первых, не прошли надлежащие испытания, а во-вторых, не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали.
Контракт был подписан в присутствии Порошенко и Эрдогана.


https://twitter.com/ryabtchuk_roman/status/1150769801087922177


Ух ты, у кремлеботов закончились идеи для обгаживания ВСУ? Скоро пойдут ссылаться на расстрелянных мальчиков и запененных бабушек? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:15

  Sommer написав:
  zРадио написав:Таким образом, за 5 лет средняя зарплата в долларах снизилась на 18,9%, а средняя пенсия - на 50%!!!
Напоминаю кремлеботу, в очередной раз открывшему методичку:
При Порошенко средняя зарплата выросла. Несмотря на войну с рашкой.

Вместе с долгами за коммуналку и запененными бабушками в очередях за субсидиями благодаря старому педруну и его педрофилам.
  budivelnik написав:А я нагадю колективу товаришів з сніжної нігерії-що пенсіонери харчуються не доларами а нормалиним хлібом-мясом-цукром... і всі ці товари в доларах в порівнянні з 2013 - опустились в 2 рази...

Хорошая молочная колбаса в 2013 - 80 грн., сейчас 200 грн.
Сыры - 80 - 90 грн., сейчас 200 - 250 грн.
Рост цен согласно Госкомстату с 2014 г. 160% или в 2.6 раза.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:22

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:Хорошая молочная колбаса в 2013 - 80 грн., сейчас 200 грн.
Сыры - 80 - 90 грн., сейчас 200 - 250 грн.
Рост цен согласно Госкомстату с 2014 г. 160% или в 2.6 раза.

овощи в 10 раз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:26

Телеканал "Прямой", который связывают с Петром Порошенко и Игорем Кононенко. перешел под фактический контроль Виктора Медведчука. Об сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники на телеканале.

По словам собеседника издания, полторы недели назад между бенефициарами "Прямого" (которыми в СМИ называют Игоря Кононенко и Петра Порошенко - прим. ред.) и Виктором Медведчуком была достигнута договоренность о продаже телеканала. Кто именно станет номинальным владельцем "Прямого", пока неизвестно, но "запишут" точно не на соратника Медведчука Тараса Козака, который уже владеет каналами "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Как утверждает источник, теперь в четырех главных информационных каналов Украины, кроме общего фактического владельца, будет еще и общий менеджмент.

https://vesti-ukr.com/strana/343509-med ... -kanal-smi
На зло запененным порохоботам ПАП слил свой канал медведчуку :mrgreen:
Так и до блогеров-ЛОМов, в том числе тутошних, очередь дойдет :oops:
Востаннє редагувалось Аlександр в Пон 15 лип, 2019 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:26

  Аlександр написав:
  budivelnik написав:А я нагадю колективу товаришів з сніжної нігерії-що пенсіонери харчуються не доларами а нормалиним хлібом-мясом-цукром... і всі ці товари в доларах в порівнянні з 2013 - опустились в 2 рази...
Хорошая молочная колбаса в 2013 - 80 грн., сейчас 200 грн.
Сыры - 80 - 90 грн., сейчас 200 - 250 грн.
Рост цен согласно Госкомстату с 2014 г. 160% или в 2.6 раза.
Я розумію що для багатостаночників з засніженого пуйлостану треба крутитись як білочкам в колесі...
Але є простий спосіб їм вставити кілок поперек горла
1 На жаль пенсіонери ніколи не купували продуктів повищеної якості і постійно шукали подешевше
2 Станом на сьогодні валом ковбаси по 70-120 грн/кг (120 це вже більш-менш хороша)
Жоден з пуйлостанщиків не знайде фактів наявності в 2013 ковбаси по 25-40 грн/кг...
А тому йдіть по-парно і лісом...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:28

  vitaliian написав:
  Аlександр написав:Хорошая молочная колбаса в 2013 - 80 грн., сейчас 200 грн.
Сыры - 80 - 90 грн., сейчас 200 - 250 грн.
Рост цен согласно Госкомстату с 2014 г. 160% или в 2.6 раза.
овощи в 10 раз
Ага-це якщо з совком рівняти....
https://news.finance.ua/ua/news/-/300436/u-kyyevi-tsiny-na-ovochi-prodovzhuyut-strimko-zrostaty-kartoplya-5-grn-morkva-6-grn
16.04.2013
на Лук’янівському ринку в Києві ціна на картоплю складає 5 гривень, моркву – 6, а на буряк – всі 7.

2019 сьогодні інтернет-магазин Шувар,Львів
https://vip.shuvar.com/produkty/Ovochi
Морква-11.05 грн/кг.
Капуста Молода-8.40 грн/кг.
Буряк молодий-10.80 грн/кг.

А тепер курси-сьогоднішній - 26 грн/долар
квітень 2013 - https://index.minfin.com.ua/exchange/archive/bank/2013-04-24/ USD доллар США 8,1200
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 15 лип, 2019 21:36, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:35

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:а- в пенсіонерів зявились субсидії-яких не було в 2013

Вы серьезно?
Оффсайт Минсоцполитики:
Субсидії

Програму житлових субсидій було започатковано у 1995 році рішенням Уряду України для допомоги малозабезпеченим родинам в оплаті житлово-комунальних послуг. Вже більше двадцяти років ця програма залишається головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

https://www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html
Документ 848-95-п, перша редакція — Прийняття від 21.10.1995

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 21 жовтня 1995 р. N 848
Київ


Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та пічного
побутового (рідкого) палива

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848 ... ed19951021
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