Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Новый скандал в оборонке, на $100 млн. Всплыла махинация с турецкими рациями, закупленными в 2017 году. Они, во-первых, не прошли надлежащие испытания, а во-вторых, не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали. Контракт был подписан в присутствии Порошенко и Эрдогана.
Новый скандал в оборонке, на $100 млн. Всплыла махинация с турецкими рациями, закупленными в 2017 году. Они, во-первых, не прошли надлежащие испытания, а во-вторых, не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали. Контракт был подписан в присутствии Порошенко и Эрдогана.
zРадио написав:Таким образом, за 5 лет средняя зарплата в долларах снизилась на 18,9%, а средняя пенсия - на 50%!!!
Напоминаю кремлеботу, в очередной раз открывшему методичку: При Порошенко средняя зарплата выросла. Несмотря на войну с рашкой.
Вместе с долгами за коммуналку и запененными бабушками в очередях за субсидиями благодаря старому педруну и его педрофилам.
budivelnik написав:А я нагадю колективу товаришів з сніжної нігерії-що пенсіонери харчуються не доларами а нормалиним хлібом-мясом-цукром... і всі ці товари в доларах в порівнянні з 2013 - опустились в 2 рази...
Хорошая молочная колбаса в 2013 - 80 грн., сейчас 200 грн. Сыры - 80 - 90 грн., сейчас 200 - 250 грн. Рост цен согласно Госкомстату с 2014 г. 160% или в 2.6 раза.
Телеканал "Прямой", который связывают с Петром Порошенко и Игорем Кононенко. перешел под фактический контроль Виктора Медведчука. Об сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники на телеканале.
По словам собеседника издания, полторы недели назад между бенефициарами "Прямого" (которыми в СМИ называют Игоря Кононенко и Петра Порошенко - прим. ред.) и Виктором Медведчуком была достигнута договоренность о продаже телеканала. Кто именно станет номинальным владельцем "Прямого", пока неизвестно, но "запишут" точно не на соратника Медведчука Тараса Козака, который уже владеет каналами "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Как утверждает источник, теперь в четырех главных информационных каналов Украины, кроме общего фактического владельца, будет еще и общий менеджмент.
budivelnik написав:А я нагадю колективу товаришів з сніжної нігерії-що пенсіонери харчуються не доларами а нормалиним хлібом-мясом-цукром... і всі ці товари в доларах в порівнянні з 2013 - опустились в 2 рази...
Хорошая молочная колбаса в 2013 - 80 грн., сейчас 200 грн. Сыры - 80 - 90 грн., сейчас 200 - 250 грн. Рост цен согласно Госкомстату с 2014 г. 160% или в 2.6 раза.
Я розумію що для багатостаночників з засніженого пуйлостану треба крутитись як білочкам в колесі... Але є простий спосіб їм вставити кілок поперек горла 1 На жаль пенсіонери ніколи не купували продуктів повищеної якості і постійно шукали подешевше 2 Станом на сьогодні валом ковбаси по 70-120 грн/кг (120 це вже більш-менш хороша) Жоден з пуйлостанщиків не знайде фактів наявності в 2013 ковбаси по 25-40 грн/кг... А тому йдіть по-парно і лісом...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:а- в пенсіонерів зявились субсидії-яких не було в 2013
Вы серьезно? Оффсайт Минсоцполитики:
Субсидії
Програму житлових субсидій було започатковано у 1995 році рішенням Уряду України для допомоги малозабезпеченим родинам в оплаті житлово-комунальних послуг. Вже більше двадцяти років ця програма залишається головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.
Andrey Portnov. 1 ч. · Издание Вести дозвонилось в пресс-службу Европарламента, где сообщили, что Петр Порошенко не значится в списке приглашённых гостей на 17 июля. Иными словами Порошенко врал, заявляя, что не может в этот день явиться на допрос в Государственное бюро расследований из-за визита в Европарламент.
Надо отметить, что раньше трусливый функционер сам выписывал всем повестки, санкционировал аресты имущества, меры пресечения и приговоры, а теперь прячется за выдуманными командировками и блокирующими работу следователей титушками.
Но в принципе, это и неплохо. Пока следователи скрупулёзно прокладывают его путь в тюрьму, все должны ещё раз увидеть, что управляло нашей страной последние пять лет и в очередной раз понять, что ему нет места в нашем обществе, он должен быть изолирован и больше никогда не поднять голову. Ни он, ни его воровское кубло.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин