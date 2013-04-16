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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3563356435653566>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 202
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
15
Опозиційний блок
3%
6
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
15
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:50

Набрать 2% и доить бюджет. Как партии смогут жить за счет госказны после выборов
21:46, сегодня
...
после грядущих досрочных выборов в Раду финансироваться будут уже все партии, которые завоюют не менее 2% голосов избирателей.
...
Точную сумму сколько получит каждая партия пока назвать трудно. В формуле много составляющих (количество партий, набравших более 2%, число проголосовавших, гендерные квоты и так далее). Но по примерным подсчетам, партии, набравшие примерно 2-2,5% могут претендовать на суммы около 20 млн гривен в год. Чем выше результат на выборах - тем больше и сумма.
...
"Не сумев сбить журавля в небе - зайти в Раду, эти политсилы сохранят синицу в руках - бюджетную поддержку на протяжении всего следующего политического цикла. А это гарантия функционирования и продолжения политической деятельности. А не находясь в Раде, они смогут безопасно критиковать действия парламента - вообще всей власти", - полагает политолог Руслан Бортник в комментарии “Стране”.

Интересно, что среди самих партий, у которых есть шансы, если не завести в Раду фракцию, то преодолеть 2%-й барьер, неоднозначное отношение к поддержке из бюджета.

“Нам плевать на госфинансирование партий. Мы не за этим идем в Раду”, - прокомментировал “Стране” блогер Анатолий Шарий, лидер партии своего имени.

В “Самопомощи”, напротив, считают норму жизненно необходимой.

“Это конечно, небольшие деньги, но их хватит хотя бы на аренду офисов и зарплату сотрудникам, а это позволит всем партячейкам вести какую-то работу”, - утверждает глава исполкома “Самопомощи”, народный депутат от партии Олег Лаврик.

По его словам, господдержка позволила “Самопомощи” на протяжении нескольких лет создать и содержать около 500 парторганизаций по стране.

https://strana.ua/articles/analysis/211 ... losov.html
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:53

  budivelnik написав:
  Аlександр написав:
  budivelnik написав:А я нагадю колективу товаришів з сніжної нігерії-що пенсіонери харчуються не доларами а нормалиним хлібом-мясом-цукром... і всі ці товари в доларах в порівнянні з 2013 - опустились в 2 рази...
Хорошая молочная колбаса в 2013 - 80 грн., сейчас 200 грн.
Сыры - 80 - 90 грн., сейчас 200 - 250 грн.
Рост цен согласно Госкомстату с 2014 г. 160% или в 2.6 раза.
Я розумію що для багатостаночників з засніженого пуйлостану треба крутитись як білочкам в колесі...
Але є простий спосіб їм вставити кілок поперек горла
1 На жаль пенсіонери ніколи не купували продуктів повищеної якості і постійно шукали подешевше
2 Станом на сьогодні валом ковбаси по 70-120 грн/кг (120 це вже більш-менш хороша)
Жоден з пуйлостанщиків не знайде фактів наявності в 2013 ковбаси по 25-40 грн/кг...
А тому йдіть по-парно і лісом...

Не знаю, как там в лесах заснеженных Карпат, но в киевском АШАНе в 2013-м дешевая колбаса примерно столько и стоила 25 - 40 грн.
Вареные колбасы разделяют по сортности в зависимости от количества добавляемого мяса. Так, в колбасе высшего сорта мяса должно быть не менее 80%. Традиционные виды — «Докторская», «Любительская», «Молочная», «Столичная», они не могут стоить менее 60 грн/кг. В первом сорте мяса должно быть 70–75%, это «Ветчинная», «Особая», «Краковская», «Детская», цена — от 50 грн. Второй сорт — колбасы, в которых мясного продукта (здесь это могут быть и субпродукты) должно быть 40–60%. Это колбасы «Чайная», «Закусочная», «Дачная», стоят 30–50 грн.

https://vesti-ukr.com/poleznoe/ceny-i-p ... ju-kolbasu
Да, картошка молодая, сегодня 15 грн. в Сильпо. Единственное, что в долларовом эквиваленте стало дешевле - огурцы-помидоры.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:07

  budivelnik написав:При цьому
а- в пенсіонерів зявились субсидії-яких не було в 2013


Лжешь! Причем нагло - субсидии были даже на те мизерные тарифы!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1807-12

  budivelnik написав:б - в дітей пенсіонерів зявилась різниця від ЄСВ і тепер самі діти можуть приймати рішення варто чи ні допомагати своїм батькам..
Як на мене це хороша прививка від урівнялівки


Все было бы так, если бы у работающих детей пенсионеров доходы возросли. Но нет - они снизились, и на цифрах я это доказал!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:08

  Вкладчик1234 написав:Пока следователи скрупулёзно прокладывают его путь в тюрьму


Какие интересные мечты у зекоманды. :mrgreen:

Наверное уже все остальное выполнено: коммуналка снизилась, учителя получают зарплату по 4000 долларов... осталось только По в тюрьму посадить! :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:19

  Аlександр написав:Единственное, что в долларовом эквиваленте стало дешевле - огурцы-помидоры.
Візьмемо як початковий аргумент це твердження і спробуємо порівняти його істиність з данними відЗрадіо і тими які надав я на підставі інтернет ресурсів...
отже
  zРадио написав:средняя зарплата в 2013-м = 3300 грн, или 413 долларов;
средняя пенсия = 1470 грн, или 184 доллара. Пенсия / зарплата = 44,6%.
средняя зарплата в 2018-м = 9100 грн, или 335 долларов;
средняя пенсия = 2480 грн, или 92 доллара. Пенсия / зарплата = 27,5%.
  budivelnik написав:Ага-це якщо з совком рівняти....
https://news.finance.ua/ua/news/-/300436/u-kyyevi-tsiny-na-ovochi-prodovzhuyut-strimko-zrostaty-kartoplya-5-grn-morkva-6-grn 16.04.2013
на Лук’янівському ринку в Києві ціна на
картоплю складає 5 гривень,
моркву – 6,
а на буряк – всі 7.
2019 сьогодні інтернет-магазин Шувар,Львів
https://vip.shuvar.com/produkty/Ovochi
Морква-11.05 грн/кг.
Капуста Молода-8.40 грн/кг.
Буряк молодий-10.80 грн/кг.
Складаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 роках
рік__________________2013_____2019
зарплата_____________3300_____9100
пенсія_______________1480_____2480
морква_________________6________11
буряк__________________7_______10,8
моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10%
моркви на зарплату___550кг___827кг____+60%
буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10%
буряка на зарплату___471кг___842кг____+70%

Питання на засипку
Чому група товаришів з сніжної нігерії так переживає про наші пенсії зарплати в доларах ,коли проста табличка наочно показує
а - працюючі отримали можливість в 1,5 рази більше купити за середню зарплату
пенсіонери - що мали в 2013 те мають і в 2019....
  zРадио написав:
  budivelnik написав:б - в дітей пенсіонерів зявилась різниця від ЄСВ і тепер самі діти можуть приймати рішення варто чи ні допомагати своїм батькам..
Як на мене це хороша прививка від урівнялівки
Все было бы так, если бы у работающих детей пенсионеров доходы возросли. Но нет - они снизились, и на цифрах я это доказал!
Дивно - а чому моя табличка показує що ви збрехали?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:24

  budivelnik написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Таким образом, за 5 лет средняя зарплата в долларах снизилась на 18,9%, а средняя пенсия - на 50%!!!
Напоминаю кремлеботу, в очередной раз открывшему методичку:
При Порошенко средняя зарплата выросла. Несмотря на войну с рашкой.
А я нагадю колективу товаришів з сніжної нігерії-що пенсіонери харчуються не доларами а нормалиним хлібом-мясом-цукром... і всі ці товари в доларах в порівнянні з 2013 - опустились в 2 рази...


И тут лжешь! Вдвое подешевело в долларах - значит, подорожало в гривнах на 62%.

Открываем ИПЦ в разрезе категорий, и смотрим группу "продовольственные товары":
2014 = 124,8;
2015 = 141,5;
2016 = 103,3;
2017 = 117,7;
2018 = 107,8.

Итого за 5 лет ИПЦ продольствия составил 1,248 * 1,415 * 1,033 * 1,177 * 1,078 = 2,32, или +132%!!!

Ты, как обычно, наврал вдвое! Стабильность - признак мастерства :mrgreen: В твоем случае мастерство - манипулировать и лажать...

https://index.minfin.com.ua/economy/ind ... tion/2017/
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:26

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  Вкладчик1234 написав:Пока следователи скрупулёзно прокладывают его путь в тюрьму


Какие интересные мечты у зекоманды. :mrgreen:

Наверное уже все остальное выполнено: коммуналка снизилась, учителя получают зарплату по 4000 долларов... осталось только По в тюрьму посадить! :mrgreen:


Ну с чего то надо начинать.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:27

  budivelnik написав:Складаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 роках
рік__________________2013_____2019
зарплата_____________3300_____9100
пенсія_______________1480_____2480
морква_________________6________11
буряк__________________7_______10,8
моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10%
моркви на зарплату___550кг___827кг____+60%
буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10%
буряка на зарплату___471кг___842кг____+70%


С какого потолка строитель взял цены на овощи? :mrgreen: Само по себе уже звучит смешно - не так ли? :mrgreen:

Я тебе выше дал ссылку на ИПЦ продовольственной группы, которые считает Госстат. Считает по науке, а не из носа выковыривает данные!
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:28

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
Інформація від А.Сміта https://twitter.com/_smithchenko
-------------------
Средняя зарплата в Украине (май к маю):
2017 - 6.840
2018 - 8.725
2019 - 10.239
+17% за год, +50% (!!!) за 2 года.
Экспорт товаров (янв.-апр.) за 2 года: +19%.
--------------------
А курс не росте....
Може все таки варто признати економічну політику Порошенко-Яценюк-Гройсман-Парубій - ефективною?

Может, стоит признать, что курс далеко не главный показатель эффективности экономической политики?
А рост зарплат без учёта инфляции это вообще ни о чём? Иначе придётся говорить о бурном росте зарплат в начале 90-х. Такого роста у нас никогда не было :) (и, надеюсь, не будет).
А хто каже що він головний?
Просто йде вирівнювання в доларах наших доходів в порівнянні з доходами тих самих поляків...

А расходов?
При чому це вирівнювання йде чисто механічно ,без підвищення продуктивності праці...

Вас это радует?
Меня - нет.
Таким чином
Економічна політика Порошенка привела б до того , що наші доходи в доларах=70-80% доходів в доларах наприклад поляка... і це при тому що наша продуктивність праці і становить 70-80% середньої продуктивності праці поляка....
Наголошую - 70% а не 5 разів(20%) як це виходить сьогодні

Такая политика привела бы к очередной существенной девальвации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:41

  budivelnik написав:
  Аlександр написав:Единственное, что в долларовом эквиваленте стало дешевле - огурцы-помидоры.

Візьмемо як початковий аргумент це твердження і спробуємо порівняти його істиність з данними відЗрадіо і тими які надав я на підставі інтернет ресурсів...
отже
  zРадио написав:средняя зарплата в 2013-м = 3300 грн, или 413 долларов;
средняя пенсия = 1470 грн, или 184 доллара. Пенсия / зарплата = 44,6%.
средняя зарплата в 2018-м = 9100 грн, или 335 долларов;
средняя пенсия = 2480 грн, или 92 доллара. Пенсия / зарплата = 27,5%.
  budivelnik написав:Ага-це якщо з совком рівняти....
https://news.finance.ua/ua/news/-/300436/u-kyyevi-tsiny-na-ovochi-prodovzhuyut-strimko-zrostaty-kartoplya-5-grn-morkva-6-grn 16.04.2013
на Лук’янівському ринку в Києві ціна на
картоплю складає 5 гривень,
моркву – 6,
а на буряк – всі 7.
2019 сьогодні інтернет-магазин Шувар,Львів
https://vip.shuvar.com/produkty/Ovochi
Морква-11.05 грн/кг.
Капуста Молода-8.40 грн/кг.
Буряк молодий-10.80 грн/кг.
Складаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 роках
рік__________________2013_____2019
зарплата_____________3300_____9100
пенсія_______________1480_____2480
морква_________________6________11
буряк__________________7_______10,8
моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10%
моркви на зарплату___550кг___827кг____+60%
буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10%
буряка на зарплату___471кг___842кг____+70%

Стоимость овощей в середине апреля (2013 год), когда они импортные или дорогие тепличные с стоимостью в середине июля (2019 год), когда пошел урожай, сравнивать некорректно. Вот, например, сравнение цен на огурцы (30 грн. в 20-х числах мая 2013-го и 40 грн. за тот же период 2019-го) будет верным.
Аlександр
 
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