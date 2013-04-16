Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Набрать 2% и доить бюджет. Как партии смогут жить за счет госказны после выборов 21:46, сегодня ... после грядущих досрочных выборов в Раду финансироваться будут уже все партии, которые завоюют не менее 2% голосов избирателей. ... Точную сумму сколько получит каждая партия пока назвать трудно. В формуле много составляющих (количество партий, набравших более 2%, число проголосовавших, гендерные квоты и так далее). Но по примерным подсчетам, партии, набравшие примерно 2-2,5% могут претендовать на суммы около 20 млн гривен в год. Чем выше результат на выборах - тем больше и сумма. ... "Не сумев сбить журавля в небе - зайти в Раду, эти политсилы сохранят синицу в руках - бюджетную поддержку на протяжении всего следующего политического цикла. А это гарантия функционирования и продолжения политической деятельности. А не находясь в Раде, они смогут безопасно критиковать действия парламента - вообще всей власти", - полагает политолог Руслан Бортник в комментарии “Стране”.
Интересно, что среди самих партий, у которых есть шансы, если не завести в Раду фракцию, то преодолеть 2%-й барьер, неоднозначное отношение к поддержке из бюджета.
“Нам плевать на госфинансирование партий. Мы не за этим идем в Раду”, - прокомментировал “Стране” блогер Анатолий Шарий, лидер партии своего имени.
В “Самопомощи”, напротив, считают норму жизненно необходимой.
“Это конечно, небольшие деньги, но их хватит хотя бы на аренду офисов и зарплату сотрудникам, а это позволит всем партячейкам вести какую-то работу”, - утверждает глава исполкома “Самопомощи”, народный депутат от партии Олег Лаврик.
По его словам, господдержка позволила “Самопомощи” на протяжении нескольких лет создать и содержать около 500 парторганизаций по стране.
budivelnik написав:А я нагадю колективу товаришів з сніжної нігерії-що пенсіонери харчуються не доларами а нормалиним хлібом-мясом-цукром... і всі ці товари в доларах в порівнянні з 2013 - опустились в 2 рази...
Хорошая молочная колбаса в 2013 - 80 грн., сейчас 200 грн. Сыры - 80 - 90 грн., сейчас 200 - 250 грн. Рост цен согласно Госкомстату с 2014 г. 160% или в 2.6 раза.
Я розумію що для багатостаночників з засніженого пуйлостану треба крутитись як білочкам в колесі... Але є простий спосіб їм вставити кілок поперек горла 1 На жаль пенсіонери ніколи не купували продуктів повищеної якості і постійно шукали подешевше 2 Станом на сьогодні валом ковбаси по 70-120 грн/кг (120 це вже більш-менш хороша) Жоден з пуйлостанщиків не знайде фактів наявності в 2013 ковбаси по 25-40 грн/кг... А тому йдіть по-парно і лісом...
Не знаю, как там в лесах заснеженных Карпат, но в киевском АШАНе в 2013-м дешевая колбаса примерно столько и стоила 25 - 40 грн.
Вареные колбасы разделяют по сортности в зависимости от количества добавляемого мяса. Так, в колбасе высшего сорта мяса должно быть не менее 80%. Традиционные виды — «Докторская», «Любительская», «Молочная», «Столичная», они не могут стоить менее 60 грн/кг. В первом сорте мяса должно быть 70–75%, это «Ветчинная», «Особая», «Краковская», «Детская», цена — от 50 грн. Второй сорт — колбасы, в которых мясного продукта (здесь это могут быть и субпродукты) должно быть 40–60%. Это колбасы «Чайная», «Закусочная», «Дачная», стоят 30–50 грн.
Складаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 роках рік__________________2013_____2019 зарплата_____________3300_____9100 пенсія_______________1480_____2480 морква_________________6________11 буряк__________________7_______10,8 моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10% моркви на зарплату___550кг___827кг____+60% буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10% буряка на зарплату___471кг___842кг____+70%
Питання на засипку Чому група товаришів з сніжної нігерії так переживає про наші пенсії зарплати в доларах ,коли проста табличка наочно показує а - працюючі отримали можливість в 1,5 рази більше купити за середню зарплату пенсіонери - що мали в 2013 те мають і в 2019....
zРадио написав:
budivelnik написав:б - в дітей пенсіонерів зявилась різниця від ЄСВ і тепер самі діти можуть приймати рішення варто чи ні допомагати своїм батькам.. Як на мене це хороша прививка від урівнялівки
Все было бы так, если бы у работающих детей пенсионеров доходы возросли. Но нет - они снизились, и на цифрах я это доказал!
Дивно - а чому моя табличка показує що ви збрехали?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Складаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 роках рік__________________2013_____2019 зарплата_____________3300_____9100 пенсія_______________1480_____2480 морква_________________6________11 буряк__________________7_______10,8 моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10% моркви на зарплату___550кг___827кг____+60% буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10% буряка на зарплату___471кг___842кг____+70%
С какого потолка строитель взял цены на овощи? Само по себе уже звучит смешно - не так ли?
Я тебе выше дал ссылку на ИПЦ продовольственной группы, которые считает Госстат. Считает по науке, а не из носа выковыривает данные!
Інформація від А.Сміта https://twitter.com/_smithchenko ------------------- Средняя зарплата в Украине (май к маю): 2017 - 6.840 2018 - 8.725 2019 - 10.239 +17% за год, +50% (!!!) за 2 года. Экспорт товаров (янв.-апр.) за 2 года: +19%. -------------------- А курс не росте.... Може все таки варто признати економічну політику Порошенко-Яценюк-Гройсман-Парубій - ефективною?
Может, стоит признать, что курс далеко не главный показатель эффективности экономической политики? А рост зарплат без учёта инфляции это вообще ни о чём? Иначе придётся говорить о бурном росте зарплат в начале 90-х. Такого роста у нас никогда не было (и, надеюсь, не будет).
А хто каже що він головний? Просто йде вирівнювання в доларах наших доходів в порівнянні з доходами тих самих поляків...
А расходов?
При чому це вирівнювання йде чисто механічно ,без підвищення продуктивності праці...
Вас это радует? Меня - нет.
Таким чином Економічна політика Порошенка привела б до того , що наші доходи в доларах=70-80% доходів в доларах наприклад поляка... і це при тому що наша продуктивність праці і становить 70-80% середньої продуктивності праці поляка.... Наголошую - 70% а не 5 разів(20%) як це виходить сьогодні
Такая политика привела бы к очередной существенной девальвации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Складаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 роках рік__________________2013_____2019 зарплата_____________3300_____9100 пенсія_______________1480_____2480 морква_________________6________11 буряк__________________7_______10,8 моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10% моркви на зарплату___550кг___827кг____+60% буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10% буряка на зарплату___471кг___842кг____+70%
Стоимость овощей в середине апреля (2013 год), когда они импортные или дорогие тепличные с стоимостью в середине июля (2019 год), когда пошел урожай, сравнивать некорректно. Вот, например, сравнение цен на огурцы (30 грн. в 20-х числах мая 2013-го и 40 грн. за тот же период 2019-го) будет верным.