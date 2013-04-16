Набрать 2% и доить бюджет. Как партии смогут жить за счет госказны после выборов

21:46, сегодня

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после грядущих досрочных выборов в Раду финансироваться будут уже все партии, которые завоюют не менее 2% голосов избирателей.

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Точную сумму сколько получит каждая партия пока назвать трудно. В формуле много составляющих (количество партий, набравших более 2%, число проголосовавших, гендерные квоты и так далее). Но по примерным подсчетам, партии, набравшие примерно 2-2,5% могут претендовать на суммы около 20 млн гривен в год. Чем выше результат на выборах - тем больше и сумма.

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"Не сумев сбить журавля в небе - зайти в Раду, эти политсилы сохранят синицу в руках - бюджетную поддержку на протяжении всего следующего политического цикла. А это гарантия функционирования и продолжения политической деятельности. А не находясь в Раде, они смогут безопасно критиковать действия парламента - вообще всей власти", - полагает политолог Руслан Бортник в комментарии “Стране”.



Интересно, что среди самих партий, у которых есть шансы, если не завести в Раду фракцию, то преодолеть 2%-й барьер, неоднозначное отношение к поддержке из бюджета.



“Нам плевать на госфинансирование партий. Мы не за этим идем в Раду”, - прокомментировал “Стране” блогер Анатолий Шарий, лидер партии своего имени.



В “Самопомощи”, напротив, считают норму жизненно необходимой.



“Это конечно, небольшие деньги, но их хватит хотя бы на аренду офисов и зарплату сотрудникам, а это позволит всем партячейкам вести какую-то работу”, - утверждает глава исполкома “Самопомощи”, народный депутат от партии Олег Лаврик.



По его словам, господдержка позволила “Самопомощи” на протяжении нескольких лет создать и содержать около 500 парторганизаций по стране.