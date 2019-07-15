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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3563356435653566

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 202
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
15
Опозиційний блок
3%
6
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
15
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:53

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:С какого потолка строитель взял цены на овощи? Само по себе уже звучит смешно - не так ли?

А кулі московитський тролль робить на українському сайті?
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:55

  Аlександр написав:Стоимость овощей в середине апреля (2013 год), когда они импортные или дорогие тепличные с стоимостью в середине июля (2019 год), когда пошел урожай, сравнивать некорректно. Вот, например, сравнение цены на огурцы (30 грн. в 20-х числах мая 2013-го и 40 грн. за тот же период 2019-го) будет верным.


Да вообще некорректно пользоваться субъективными ощущениями. Тем более, когда доступна статистика. Нужно просто не полениться, и ровно 2 минуты посидеть над цифрами!

PS: и да, как бы этого не хотелось budivelnik-у, пенсионеры - не веганы-сыроеды, и физиологическая потребность в белке у них такая же высокая, как у детей!
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:55

  Sommer написав:
  Вкладчик1234 написав:
Новый скандал в оборонке, на $100 млн. Всплыла махинация с турецкими рациями, закупленными в 2017 году. Они, во-первых, не прошли надлежащие испытания, а во-вторых, не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали.
Контракт был подписан в присутствии Порошенко и Эрдогана.


https://twitter.com/ryabtchuk_roman/status/1150769801087922177


Ух ты, у кремлеботов закончились идеи для обгаживания ВСУ? Скоро пойдут ссылаться на расстрелянных мальчиков и запененных бабушек? :mrgreen:


Інформація висмоктана з пальця.
Якийсь анонімний русскрмірець видав фейк, і зебіли раді старатись, копіювати сміттєву інформацію.

Може, насправді танк Т-64 не поміщається в турецьку радіостанцію, га?

  zРадио написав:PS: и да, как бы этого не хотелось budivelnik-у, пенсионеры - не веганы-сыроеды, и физиологическая потребность в белке у них такая же высокая, как у детей!


зРадіо, чого ти ниєш?
Не вистачає пенсії - іди працювати!
Писака хрєнов. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 15 лип, 2019 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:57

  Frant написав:
  zРадио написав:С какого потолка строитель взял цены на овощи? Само по себе уже звучит смешно - не так ли?

А кулі московитський тролль робить на українському сайті?


Я - киевлянин. А вот из какого схрона вылез ты, провокатор, еще предстоит выяснить!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:59

  zРадио написав:Я - киевлянин


Немає в Києві таких горе-письменників!
тому, зРадіо, ти
  zРадио написав:Лжешь! Причем нагло


"У повітрі свистіли приклади, літали вигуки й зойки. Знову перед Чернишем з'явився німець, ніби той самий, якого він душив, кресали каміння ковані чоботи, тріпалася фляжка на заду, хтось близько кричав: «Стій!» І Черниш також закричав у потилицю німцеві:
— Стій! Стій!!!
На вигук німець озирнувся, зашкопиртав у камінні І впав.
— Я руський! — скрикнув він, похапцем зводячись на коліна і здіймаючи тремтячі руки. — Я з Солнечногорська!!!
— В Солнєчногорську таких нема! — видихнув Черниш і, піднявши пістолет, вистрілив йому прямо в груди."

http://bukvoid.com.ua/library/oles_gonc ... si/43.html
Востаннє редагувалось Frant в Пон 15 лип, 2019 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:01

  Вкладчик1234 написав:Но в принципе, это и неплохо. Пока следователи скрупулёзно прокладывают его путь в тюрьму, все должны ещё раз увидеть, что управляло нашей страной и в очередной раз понять, что ему нет места в нашем обществе, он должен быть изолирован и больше никогда не поднять голову. Ни он, ни его воровское кубло.

Це про Зе- ???
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