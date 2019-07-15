А кулі московитський тролль робить на українському сайті?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 15 лип, 2019 22:53
Re: Політичні дискусії
А кулі московитський тролль робить на українському сайті?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 15 лип, 2019 22:55
Да вообще некорректно пользоваться субъективными ощущениями. Тем более, когда доступна статистика. Нужно просто не полениться, и ровно 2 минуты посидеть над цифрами!
PS: и да, как бы этого не хотелось budivelnik-у, пенсионеры - не веганы-сыроеды, и физиологическая потребность в белке у них такая же высокая, как у детей!
Додано: Пон 15 лип, 2019 22:55
Інформація висмоктана з пальця.
Якийсь анонімний русскрмірець видав фейк, і зебіли раді старатись, копіювати сміттєву інформацію.
Може, насправді танк Т-64 не поміщається в турецьку радіостанцію, га?
зРадіо, чого ти ниєш?
Не вистачає пенсії - іди працювати!
Писака хрєнов.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 15 лип, 2019 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 15 лип, 2019 22:57
Додано: Пон 15 лип, 2019 22:59
Немає в Києві таких горе-письменників!
тому, зРадіо, ти
"У повітрі свистіли приклади, літали вигуки й зойки. Знову перед Чернишем з'явився німець, ніби той самий, якого він душив, кресали каміння ковані чоботи, тріпалася фляжка на заду, хтось близько кричав: «Стій!» І Черниш також закричав у потилицю німцеві:
— Стій! Стій!!!
На вигук німець озирнувся, зашкопиртав у камінні І впав.
— Я руський! — скрикнув він, похапцем зводячись на коліна і здіймаючи тремтячі руки. — Я з Солнечногорська!!!
— В Солнєчногорську таких нема! — видихнув Черниш і, піднявши пістолет, вистрілив йому прямо в груди."
Востаннє редагувалось Frant в Пон 15 лип, 2019 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 15 лип, 2019 23:01
Це про Зе- ???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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