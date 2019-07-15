Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:Стоимость овощей в середине апреля (2013 год), когда они импортные или дорогие тепличные с стоимостью в середине июля (2019 год), когда пошел урожай, сравнивать некорректно. Вот, например, сравнение цены на огурцы (30 грн. в 20-х числах мая 2013-го и 40 грн. за тот же период 2019-го) будет верным.
Да вообще некорректно пользоваться субъективными ощущениями. Тем более, когда доступна статистика. Нужно просто не полениться, и ровно 2 минуты посидеть над цифрами!
PS: и да, как бы этого не хотелось budivelnik-у, пенсионеры - не веганы-сыроеды, и физиологическая потребность в белке у них такая же высокая, как у детей!
Новый скандал в оборонке, на $100 млн. Всплыла махинация с турецкими рациями, закупленными в 2017 году. Они, во-первых, не прошли надлежащие испытания, а во-вторых, не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали. Контракт был подписан в присутствии Порошенко и Эрдогана.
Немає в Києві таких горе-письменників! тому, зРадіо, ти
zРадио написав:Лжешь! Причем нагло
"У повітрі свистіли приклади, літали вигуки й зойки. Знову перед Чернишем з'явився німець, ніби той самий, якого він душив, кресали каміння ковані чоботи, тріпалася фляжка на заду, хтось близько кричав: «Стій!» І Черниш також закричав у потилицю німцеві: — Стій! Стій!!! На вигук німець озирнувся, зашкопиртав у камінні І впав. — Я руський! — скрикнув він, похапцем зводячись на коліна і здіймаючи тремтячі руки. — Я з Солнечногорська!!! — В Солнєчногорську таких нема! — видихнув Черниш і, піднявши пістолет, вистрілив йому прямо в груди."
Вкладчик1234 написав:Но в принципе, это и неплохо. Пока следователи скрупулёзно прокладывают его путь в тюрьму, все должны ещё раз увидеть, что управляло нашей страной и в очередной раз понять, что ему нет места в нашем обществе, он должен быть изолирован и больше никогда не поднять голову. Ни он, ни его воровское кубло.
Це про Зе- ???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
ЛАД написав:Мог бы. Но доход "за кордоном" был бы существенно ниже.
Один только вопрос - почему он никак не проявил себя в прошлый раз в Раде и ушёл оттуда досрочно? И второй вопрос - прокомментируйте, пожалуйста, его "Голосуйте не по приколу" за несколько дней до второго тура.
Может не совсем правильно выразился, в раду пес может и попадет, но их там будет немного, а вот если "верный ленинец" Слава приведет в раду людей, которые обеспечат пороха голосами, то это и будет фракция бпп. Или кто-то верит, что Вакрчук вдруг прозрел и стал независимым в своих, скажем так, политических симпатиях?
А что тут непонятного? порох лезет в раду мерез голос пес+голос=ньюбпп
Интересно, а каким образом, по вашему, По может через Голос пролезть в Раду?