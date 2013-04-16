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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3564356535663567 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 202 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 55 Опозиційна платформа - За життя 7% 15 Опозиційний блок 3% 6 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 4% 9 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 22% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 15 Всього голосів : 202 Додано: Пон 15 лип, 2019 23:25 tea написав: rjkz написав:

А что тут непонятного?

порох лезет в раду мерез голос пес+голос=ньюбпп А что тут непонятного?порох лезет в раду мерез голос пес+голос=ньюбпп

Інфо для роздумів - спікерів від "Голосу" не запрошують на ток-шоу на 5 каналі і каналі "прямий" Інфо для роздумів - спікерів від "Голосу" не запрошують на ток-шоу на 5 каналі і каналі "прямий"



И шо? Это говорит о том, что даже порохотехнологи понимают насколько токсично все что связано с порохом..

Сегодня по СТБ интервью с порохом было -как-же он боится признать свою гомофобию, но она лезет из него. И как он собирается Европе в глаза смотреть?

Он вышиватник. Самый настоящий славянский православный ватник в вышиванке. И шо? Это говорит о том, что даже порохотехнологи понимают насколько токсично все что связано с порохом..Сегодня по СТБ интервью с порохом было -как-же он боится признать свою гомофобию, но она лезет из него. И как он собирается Европе в глаза смотреть?Он вышиватник. Самый настоящий славянский православный ватник в вышиванке. rjkz

Повідомлень: 9718 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4243 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 23:25 Аlександр написав: budivelnik написав: Аlександр написав: Единственное, что в долларовом эквиваленте стало дешевле - огурцы-помидоры. Единственное, что в долларовом эквиваленте стало дешевле - огурцы-помидоры.

Візьмемо як початковий аргумент це твердження і спробуємо порівняти його істиність з данними відЗрадіо і тими які надав я на підставі інтернет ресурсів...

отже zРадио написав: средняя зарплата в 2013-м = 3300 грн, или 413 долларов;

средняя пенсия = 1470 грн, или 184 доллара. Пенсия / зарплата = 44,6%.

средняя зарплата в 2018-м = 9100 грн, или 335 долларов;

средняя пенсия = 2480 грн, или 92 доллара. Пенсия / зарплата = 27,5%. средняя зарплата в 2013-м = 3300 грн, или 413 долларов;средняя пенсия = 1470 грн, или 184 доллара. Пенсия / зарплата = 44,6%.средняя зарплата в 2018-м = 9100 грн, или 335 долларов;средняя пенсия = 2480 грн, или 92 доллара. Пенсия / зарплата = 27,5%. budivelnik написав: Ага-це якщо з совком рівняти....

16.04.2013

на Лук’янівському ринку в Києві ціна на

картоплю складає 5 гривень,

моркву – 6,

а на буряк – всі 7.

2019 сьогодні інтернет-магазин Шувар,Львів

https://vip.shuvar.com/produkty/Ovochi

Морква-11.05 грн/кг.

Капуста Молода-8.40 грн/кг.

Буряк молодий-10.80 грн/кг. Ага-це якщо з совком рівняти.... https://news.finance.ua/ua/news/-/300436/u-kyyevi-tsiny-na-ovochi-prodovzhuyut-strimko-zrostaty-kartoplya-5-grn-morkva-6-grn 16.04.2013на Лук’янівському ринку в Києві ціна накартоплю складає 5 гривень,моркву – 6,а на буряк – всі 7.2019 сьогодні інтернет-магазин Шувар,ЛьвівМорква-11.05 грн/кг.Капуста Молода-8.40 грн/кг.Буряк молодий-10.80 грн/кг. Складаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 роках

рік__________________2013_____2019

зарплата_____________3300_____9100

пенсія_______________1480_____2480

морква_________________6________11

буряк__________________7_______10,8

моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10%

моркви на зарплату___550кг___827кг____+60%

буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10%

буряка на зарплату___471кг___842кг____+70% Візьмемо як початковий аргумент це твердження і спробуємо порівняти його істиність з данними відЗрадіо і тими які надав я на підставі інтернет ресурсів...отжеСкладаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 рокахрік__________________2013_____2019зарплата_____________3300_____9100пенсія_______________1480_____2480морква_________________6________11буряк__________________7_______10,8моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10%моркви на зарплату___550кг___827кг____+60%буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10%буряка на зарплату___471кг___842кг____+70%

Стоимость овощей в середине апреля (2013 год), когда они импортные или дорогие тепличные с стоимостью в середине июля (2019 год), когда пошел урожай, сравнивать некорректно. Вот, например, сравнение цен на огурцы (30 грн. в 20-х числах мая 2013-го и 40 грн. за тот же период 2019-го) будет верным. Стоимость овощей в середине апреля (2013 год), когда они импортные или дорогие тепличные с стоимостью в середине июля (2019 год), когда пошел урожай, сравнивать некорректно. Вот, например, сравнение цен на огурцы (30 грн. в 20-х числах мая 2013-го и 40 грн. за тот же период 2019-го) будет верным.



Весенние цены на продукты нового урожая лучше не сравнивать - они наиболее подверженны спекуляционным накруткам. Например в 2012 (курс весной яблоки стоили 20-25 грн, в это году (курс 27) от 6 грн за кг.



Но если сравнивать периоды более менее стабильных цен на базовые отечественные продукты питания - они очень мало изменились относительно довоенного периода или не изменились вовсе. Производные - да несколько подорожали что доказывает исключительно спекулятивную составляющую этого роста. Весенние цены на продукты нового урожая лучше не сравнивать - они наиболее подверженны спекуляционным накруткам. Например в 2012 (курсвесной яблоки стоили 20-25 грн, в это году (курс 27) от 6 грн за кг.Но если сравнивать периоды более менее стабильных цен на базовые отечественные продукты питания - они очень мало изменились относительно довоенного периода или не изменились вовсе. Производные - да несколько подорожали что доказывает исключительно спекулятивную составляющую этого роста. Surfer

Повідомлень: 1939 З нами з: 14.11.13 Подякував: 125 раз. Подякували: 656 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 23:35 Sommer написав: zРадио написав: Тролль, таких, как я, в Киеве большинство - образованных, толерантных, законопослушных, критически мыслящих. Тролль, таких, как я, в Киеве большинство - образованных, толерантных, законопослушных,мыслящих.



Видишь ли, критикус, если бы ты еще не "мыслил" методичками от ольгино... Может быть тебе больше верили, образованный ты наш и толерантный. Видишь ли, критикус, если бы ты еще не "мыслил" методичками от ольгино... Может быть тебе больше верили, образованный ты наш и толерантный.



Зомбер, я тебе уже говорил, что делать - пиши ему в личку. Я тут при чем, параноик???



ЗЫ: тут на форуме есть еще, например, budivelnik - ты всех, кто использует слова "будувати" и "будівництво", тоже к нему причисляешь?? Зомбер, я тебе уже говорил, что делать - пиши ему в личку. Я тут при чем, параноик???ЗЫ: тут на форуме есть еще, например,- ты всех, кто использует слова "будувати" и "будівництво", тоже к нему причисляешь?? zРадио

Повідомлень: 2950 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 23:54 vitaliian написав: Cler написав: аналогично можете сделать анализ экономики Украины входящей в состав СССР и сравнить с её нынешним плачевным состоянием - мы не то что не можем достигнуть уровня 1990 года, но даже пока уровень 2013 для нас не реален... аналогично можете сделать анализ экономики Украины входящей в состав СССР и сравнить с её нынешним плачевным состоянием - мы не то что не можем достигнуть уровня 1990 года, но даже пока уровень 2013 для нас не реален...



про ссср длинная история, богато люди стали жить только при Брежневе, когда де факто государство повернулось лицом к людям. Шабашники поехали строить по всей стране их никто не прессовал и даже налогов не требовали. Официально можно было заработать на Севере, неофициально торгуя заграничной техникой и тряпьём. Я будучи школьником продавал немецкие каталоги отто и журналы мод, об этом знала вся школа и никаких репрессий ко мне не было. Знакомый продал очередь на машину (за полцены жигулей) об этом тоже все знали и никаких санкций со стороны государства за это не последовало. Каким-то образом продавались квартиры (что было запрещено законами), официально оформлялось как обмен но все понимали что трешка в центре не может быть обменена на какой-то барак. Права и свободы при Брежневе стали появляться и люди начали с них получать дивиденды. Кроме того милиция действительно защищала права граждан, воров ловили и те сидели (а не откупались), массовой коррупции не было. В современной Украине царит право сильного и правовой нигилизм. Хотя разрешено заниматься бизнесом, продавать квартиры и валюту, права граждан не защищены. Поэтому не удивительно что мы живём хуже, чем при Брежневе, у кого есть деньги старается их хранить за пределами и в долгие проекты не вкладываться. А у кого их нет не могут рассчитывать на помощь от государства. Вот такие права и свободы, хуже чем при позднем совке.



если интересуетесь рекомендую почитать

https://webveblen.files.wordpress.com/2 ... emoglu.pdf про ссср длинная история, богато люди стали жить только при Брежневе, когда де факто государство повернулось лицом к людям. Шабашники поехали строить по всей стране их никто не прессовал и даже налогов не требовали. Официально можно было заработать на Севере, неофициально торгуя заграничной техникой и тряпьём. Я будучи школьником продавал немецкие каталоги отто и журналы мод, об этом знала вся школа и никаких репрессий ко мне не было. Знакомый продал очередь на машину (за полцены жигулей) об этом тоже все знали и никаких санкций со стороны государства за это не последовало. Каким-то образом продавались квартиры (что было запрещено законами), официально оформлялось как обмен но все понимали что трешка в центре не может быть обменена на какой-то барак. Права и свободы при Брежневе стали появляться и люди начали с них получать дивиденды. Кроме того милиция действительно защищала права граждан, воров ловили и те сидели (а не откупались), массовой коррупции не было. В современной Украине царит право сильного и правовой нигилизм. Хотя разрешено заниматься бизнесом, продавать квартиры и валюту, права граждан не защищены. Поэтому не удивительно что мы живём хуже, чем при Брежневе, у кого есть деньги старается их хранить за пределами и в долгие проекты не вкладываться. А у кого их нет не могут рассчитывать на помощь от государства. Вот такие права и свободы, хуже чем при позднем совке.если интересуетесь рекомендую почитать



Ну про отсутствие коррупции при Брежневе Вы загнули.

И на самом высоком уровне и на уровне союзных республик и на уровне вахтера.

Только масштаб разный. Там хлопок разами дорисовывали, там должностями торговали, а где-то за шоколадку номер можно было снять, где-то за бутылку договориться.



Только тогда это называлось "уметь жить" Ну про отсутствие коррупции при Брежневе Вы загнули.И на самом высоком уровне и на уровне союзных республик и на уровне вахтера.Только масштаб разный. Там хлопок разами дорисовывали, там должностями торговали, а где-то за шоколадку номер можно было снять, где-то за бутылку договориться.Только тогда это называлось "уметь жить" rjkz

Повідомлень: 9718 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4243 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 00:00 Подолянин написав: А мне кажется что дело не в деньгах.

Если бы Зе реально хотел сэкономить - он бы не бредил переездом в музей другого Вовы - Ленина



Зе боится. Боится что армия продемонстрирует к нему адекватное отношение. То на которое заслуживает этот главком в голубенькой рубашке на постановочных походах по "окопам". А мне кажется что дело не в деньгах.Если бы Зе реально хотел сэкономить - он бы не бредил переездом в музей другого Вовы - ЛенинаЗе боится. Боится что армия продемонстрирует к нему адекватное отношение. То на которое заслуживает этот главком в голубенькой рубашке на постановочных походах по "окопам".



Ну да, вот порох -другое дело. Брутальный мачо, в вышиванке, туго обтягивающей, мускулистое брюхо, глаза с поволокой от дернутого перед митингом стакана ярко блестят и вращаются от вида шариков. Ну да, вот порох -другое дело. Брутальный мачо, в вышиванке, туго обтягивающей, мускулистое брюхо, глаза с поволокой от дернутого перед митингом стакана ярко блестят и вращаются от вида шариков. rjkz

Повідомлень: 9718 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4243 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 00:03 rjkz написав: Ну про отсутствие коррупции при Брежневе Вы загнули.

И на самом высоком уровне и на уровне союзных республик и на уровне вахтера.

Только масштаб разный. Там хлопок разами дорисовывали, там должностями торговали, а где-то за шоколадку номер можно было снять, где-то за бутылку договориться.

Ну про отсутствие коррупции при Брежневе Вы загнули.И на самом высоком уровне и на уровне союзных республик и на уровне вахтера.Только масштаб разный. Там хлопок разами дорисовывали, там должностями торговали, а где-то за шоколадку номер можно было снять, где-то за бутылку договориться.



Да, про коррупцию это хорошо. Кто-то давал на сто рублей на лапу, чтобы ему очередь подвинули, а кто-то заваливал бриллиантами Брежнева, чтобы удержаться в кресле.



Ну а фамилии Гдлян и Иванов в свое время звучали почаще фамилий Гурченко и Пугачевой. Да, про коррупцию это хорошо. Кто-то давал на сто рублей на лапу, чтобы ему очередь подвинули, а кто-то заваливал бриллиантами Брежнева, чтобы удержаться в кресле.Ну а фамилии Гдлян и Иванов в свое время звучали почаще фамилий Гурченко и Пугачевой. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4518 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 534 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3564356535663567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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