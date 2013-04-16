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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3564356535663567

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 202
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
55
Опозиційна платформа - За життя
7%
15
Опозиційний блок
3%
6
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
15
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:25

  tea написав:
  rjkz написав:
А что тут непонятного?
порох лезет в раду мерез голос пес+голос=ньюбпп

Інфо для роздумів - спікерів від "Голосу" не запрошують на ток-шоу на 5 каналі і каналі "прямий"


И шо? Это говорит о том, что даже порохотехнологи понимают насколько токсично все что связано с порохом..
Сегодня по СТБ интервью с порохом было -как-же он боится признать свою гомофобию, но она лезет из него. И как он собирается Европе в глаза смотреть?
Он вышиватник. Самый настоящий славянский православный ватник в вышиванке. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:25

  Аlександр написав:
  budivelnik написав:
  Аlександр написав:Единственное, что в долларовом эквиваленте стало дешевле - огурцы-помидоры.

Візьмемо як початковий аргумент це твердження і спробуємо порівняти його істиність з данними відЗрадіо і тими які надав я на підставі інтернет ресурсів...
отже
  zРадио написав:средняя зарплата в 2013-м = 3300 грн, или 413 долларов;
средняя пенсия = 1470 грн, или 184 доллара. Пенсия / зарплата = 44,6%.
средняя зарплата в 2018-м = 9100 грн, или 335 долларов;
средняя пенсия = 2480 грн, или 92 доллара. Пенсия / зарплата = 27,5%.
  budivelnik написав:Ага-це якщо з совком рівняти....
https://news.finance.ua/ua/news/-/300436/u-kyyevi-tsiny-na-ovochi-prodovzhuyut-strimko-zrostaty-kartoplya-5-grn-morkva-6-grn 16.04.2013
на Лук’янівському ринку в Києві ціна на
картоплю складає 5 гривень,
моркву – 6,
а на буряк – всі 7.
2019 сьогодні інтернет-магазин Шувар,Львів
https://vip.shuvar.com/produkty/Ovochi
Морква-11.05 грн/кг.
Капуста Молода-8.40 грн/кг.
Буряк молодий-10.80 грн/кг.
Складаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 роках
рік__________________2013_____2019
зарплата_____________3300_____9100
пенсія_______________1480_____2480
морква_________________6________11
буряк__________________7_______10,8
моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10%
моркви на зарплату___550кг___827кг____+60%
буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10%
буряка на зарплату___471кг___842кг____+70%

Стоимость овощей в середине апреля (2013 год), когда они импортные или дорогие тепличные с стоимостью в середине июля (2019 год), когда пошел урожай, сравнивать некорректно. Вот, например, сравнение цен на огурцы (30 грн. в 20-х числах мая 2013-го и 40 грн. за тот же период 2019-го) будет верным.


Весенние цены на продукты нового урожая лучше не сравнивать - они наиболее подверженны спекуляционным накруткам. Например в 2012 (курс 8) весной яблоки стоили 20-25 грн, в это году (курс 27) от 6 грн за кг.

Но если сравнивать периоды более менее стабильных цен на базовые отечественные продукты питания - они очень мало изменились относительно довоенного периода или не изменились вовсе. Производные - да несколько подорожали что доказывает исключительно спекулятивную составляющую этого роста.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:35

  Sommer написав:
  zРадио написав:Тролль, таких, как я, в Киеве большинство - образованных, толерантных, законопослушных, критически мыслящих.


Видишь ли, критикус, если бы ты еще не "мыслил" методичками от ольгино... Может быть тебе больше верили, образованный ты наш и толерантный. :mrgreen:


Зомбер, я тебе уже говорил, что делать - пиши ему в личку. Я тут при чем, параноик???

ЗЫ: тут на форуме есть еще, например, budivelnik - ты всех, кто использует слова "будувати" и "будівництво", тоже к нему причисляешь??
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:54

  vitaliian написав:
  Cler написав:аналогично можете сделать анализ экономики Украины входящей в состав СССР и сравнить с её нынешним плачевным состоянием - мы не то что не можем достигнуть уровня 1990 года, но даже пока уровень 2013 для нас не реален...


про ссср длинная история, богато люди стали жить только при Брежневе, когда де факто государство повернулось лицом к людям. Шабашники поехали строить по всей стране их никто не прессовал и даже налогов не требовали. Официально можно было заработать на Севере, неофициально торгуя заграничной техникой и тряпьём. Я будучи школьником продавал немецкие каталоги отто и журналы мод, об этом знала вся школа и никаких репрессий ко мне не было. Знакомый продал очередь на машину (за полцены жигулей) об этом тоже все знали и никаких санкций со стороны государства за это не последовало. Каким-то образом продавались квартиры (что было запрещено законами), официально оформлялось как обмен но все понимали что трешка в центре не может быть обменена на какой-то барак. Права и свободы при Брежневе стали появляться и люди начали с них получать дивиденды. Кроме того милиция действительно защищала права граждан, воров ловили и те сидели (а не откупались), массовой коррупции не было. В современной Украине царит право сильного и правовой нигилизм. Хотя разрешено заниматься бизнесом, продавать квартиры и валюту, права граждан не защищены. Поэтому не удивительно что мы живём хуже, чем при Брежневе, у кого есть деньги старается их хранить за пределами и в долгие проекты не вкладываться. А у кого их нет не могут рассчитывать на помощь от государства. Вот такие права и свободы, хуже чем при позднем совке.

если интересуетесь рекомендую почитать
https://webveblen.files.wordpress.com/2 ... emoglu.pdf


Ну про отсутствие коррупции при Брежневе Вы загнули.
И на самом высоком уровне и на уровне союзных республик и на уровне вахтера.
Только масштаб разный. Там хлопок разами дорисовывали, там должностями торговали, а где-то за шоколадку номер можно было снять, где-то за бутылку договориться.

Только тогда это называлось "уметь жить" :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 00:00

  Подолянин написав:А мне кажется что дело не в деньгах.
Если бы Зе реально хотел сэкономить - он бы не бредил переездом в музей другого Вовы - Ленина :wink:

Зе боится. Боится что армия продемонстрирует к нему адекватное отношение. То на которое заслуживает этот главком в голубенькой рубашке на постановочных походах по "окопам".


Ну да, вот порох -другое дело. Брутальный мачо, в вышиванке, туго обтягивающей, мускулистое брюхо, глаза с поволокой от дернутого перед митингом стакана ярко блестят и вращаются от вида шариков. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 00:03

  rjkz написав:Ну про отсутствие коррупции при Брежневе Вы загнули.
И на самом высоком уровне и на уровне союзных республик и на уровне вахтера.
Только масштаб разный. Там хлопок разами дорисовывали, там должностями торговали, а где-то за шоколадку номер можно было снять, где-то за бутылку договориться.


Да, про коррупцию это хорошо. Кто-то давал на сто рублей на лапу, чтобы ему очередь подвинули, а кто-то заваливал бриллиантами Брежнева, чтобы удержаться в кресле.

Ну а фамилии Гдлян и Иванов в свое время звучали почаще фамилий Гурченко и Пугачевой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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