Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав: А что тут непонятного? порох лезет в раду мерез голос пес+голос=ньюбпп
Інфо для роздумів - спікерів від "Голосу" не запрошують на ток-шоу на 5 каналі і каналі "прямий"
И шо? Это говорит о том, что даже порохотехнологи понимают насколько токсично все что связано с порохом.. Сегодня по СТБ интервью с порохом было -как-же он боится признать свою гомофобию, но она лезет из него. И как он собирается Европе в глаза смотреть? Он вышиватник. Самый настоящий славянский православный ватник в вышиванке.
Складаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 роках рік__________________2013_____2019 зарплата_____________3300_____9100 пенсія_______________1480_____2480 морква_________________6________11 буряк__________________7_______10,8 моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10% моркви на зарплату___550кг___827кг____+60% буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10% буряка на зарплату___471кг___842кг____+70%
Стоимость овощей в середине апреля (2013 год), когда они импортные или дорогие тепличные с стоимостью в середине июля (2019 год), когда пошел урожай, сравнивать некорректно. Вот, например, сравнение цен на огурцы (30 грн. в 20-х числах мая 2013-го и 40 грн. за тот же период 2019-го) будет верным.
Весенние цены на продукты нового урожая лучше не сравнивать - они наиболее подверженны спекуляционным накруткам. Например в 2012 (курс весной яблоки стоили 20-25 грн, в это году (курс 27) от 6 грн за кг.
Но если сравнивать периоды более менее стабильных цен на базовые отечественные продукты питания - они очень мало изменились относительно довоенного периода или не изменились вовсе. Производные - да несколько подорожали что доказывает исключительно спекулятивную составляющую этого роста.
Cler написав:аналогично можете сделать анализ экономики Украины входящей в состав СССР и сравнить с её нынешним плачевным состоянием - мы не то что не можем достигнуть уровня 1990 года, но даже пока уровень 2013 для нас не реален...
про ссср длинная история, богато люди стали жить только при Брежневе, когда де факто государство повернулось лицом к людям. Шабашники поехали строить по всей стране их никто не прессовал и даже налогов не требовали. Официально можно было заработать на Севере, неофициально торгуя заграничной техникой и тряпьём. Я будучи школьником продавал немецкие каталоги отто и журналы мод, об этом знала вся школа и никаких репрессий ко мне не было. Знакомый продал очередь на машину (за полцены жигулей) об этом тоже все знали и никаких санкций со стороны государства за это не последовало. Каким-то образом продавались квартиры (что было запрещено законами), официально оформлялось как обмен но все понимали что трешка в центре не может быть обменена на какой-то барак. Права и свободы при Брежневе стали появляться и люди начали с них получать дивиденды. Кроме того милиция действительно защищала права граждан, воров ловили и те сидели (а не откупались), массовой коррупции не было. В современной Украине царит право сильного и правовой нигилизм. Хотя разрешено заниматься бизнесом, продавать квартиры и валюту, права граждан не защищены. Поэтому не удивительно что мы живём хуже, чем при Брежневе, у кого есть деньги старается их хранить за пределами и в долгие проекты не вкладываться. А у кого их нет не могут рассчитывать на помощь от государства. Вот такие права и свободы, хуже чем при позднем совке.
Ну про отсутствие коррупции при Брежневе Вы загнули. И на самом высоком уровне и на уровне союзных республик и на уровне вахтера. Только масштаб разный. Там хлопок разами дорисовывали, там должностями торговали, а где-то за шоколадку номер можно было снять, где-то за бутылку договориться.
rjkz написав:Ну про отсутствие коррупции при Брежневе Вы загнули. И на самом высоком уровне и на уровне союзных республик и на уровне вахтера. Только масштаб разный. Там хлопок разами дорисовывали, там должностями торговали, а где-то за шоколадку номер можно было снять, где-то за бутылку договориться.
Да, про коррупцию это хорошо. Кто-то давал на сто рублей на лапу, чтобы ему очередь подвинули, а кто-то заваливал бриллиантами Брежнева, чтобы удержаться в кресле.
Ну а фамилии Гдлян и Иванов в свое время звучали почаще фамилий Гурченко и Пугачевой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
zРадио написав:средняя пенсия = 1470 грн, или 184 доллара. Пенсия / зарплата = 44,6%. средняя пенсия = 2480 грн, или 92 доллара. Пенсия / зарплата = 27,5%.
Тут все просто Кількість пенсіонерів і кількість працюючих- приблизно однакова , тому були відчислення 42% - була середня пенсія в 44% від бази нарахуваннь Стали відчислення 22% - стала середня пенсія і 27,5% до бази нарахувань При цьому а- в пенсіонерів зявились субсидії-яких не було в 2013 б - в дітей пенсіонерів зявилась різниця від ЄСВ і тепер самі діти можуть приймати рішення варто чи ні допомагати своїм батькам.. Як на мене це хороша прививка від урівнялівки
Середній розмір пенсії на 01.07.19 перебував на рівні 3006 грн. Вражають судді із середніми 45 тис. пожиттєвого. https://www.pfu.gov.ua/1789992-stanom-n ... 2019-roku/ Субсидії були, але достатньо рідко, а зараз тільки після недавньої монетизації 15 млрд. готівки виплатили. Діти звичайно можуть допомагати, але як на мене це краще формалізувати і якусь частину ЄСВ щоби прямо переходив від дітей до батьків. Це би певним чином настроювало і батьків виховувати у дітях потребу платити податки а не уникати їх, стимулювало демографію, давало певний бонус тим багатодітним, які виховали свідомих платників податків.