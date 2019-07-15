Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Cler написав:аналогично можете сделать анализ экономики Украины входящей в состав СССР и сравнить с её нынешним плачевным состоянием - мы не то что не можем достигнуть уровня 1990 года, но даже пока уровень 2013 для нас не реален...
про ссср длинная история, богато люди стали жить только при Брежневе, когда де факто государство повернулось лицом к людям. Шабашники поехали строить по всей стране их никто не прессовал и даже налогов не требовали. Официально можно было заработать на Севере, неофициально торгуя заграничной техникой и тряпьём. Я будучи школьником продавал немецкие каталоги отто и журналы мод, об этом знала вся школа и никаких репрессий ко мне не было. Знакомый продал очередь на машину (за полцены жигулей) об этом тоже все знали и никаких санкций со стороны государства за это не последовало. Каким-то образом продавались квартиры (что было запрещено законами), официально оформлялось как обмен но все понимали что трешка в центре не может быть обменена на какой-то барак. Права и свободы при Брежневе стали появляться и люди начали с них получать дивиденды. Кроме того милиция действительно защищала права граждан, воров ловили и те сидели (а не откупались), массовой коррупции не было. В современной Украине царит право сильного и правовой нигилизм. Хотя разрешено заниматься бизнесом, продавать квартиры и валюту, права граждан не защищены. Поэтому не удивительно что мы живём хуже, чем при Брежневе, у кого есть деньги старается их хранить за пределами и в долгие проекты не вкладываться. А у кого их нет не могут рассчитывать на помощь от государства. Вот такие права и свободы, хуже чем при позднем совке.
Ну про отсутствие коррупции при Брежневе Вы загнули. И на самом высоком уровне и на уровне союзных республик и на уровне вахтера. Только масштаб разный. Там хлопок разами дорисовывали, там должностями торговали, а где-то за шоколадку номер можно было снять, где-то за бутылку договориться.
rjkz написав:Ну про отсутствие коррупции при Брежневе Вы загнули. И на самом высоком уровне и на уровне союзных республик и на уровне вахтера. Только масштаб разный. Там хлопок разами дорисовывали, там должностями торговали, а где-то за шоколадку номер можно было снять, где-то за бутылку договориться.
Да, про коррупцию это хорошо. Кто-то давал на сто рублей на лапу, чтобы ему очередь подвинули, а кто-то заваливал бриллиантами Брежнева, чтобы удержаться в кресле.
Ну а фамилии Гдлян и Иванов в свое время звучали почаще фамилий Гурченко и Пугачевой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
zРадио написав:средняя пенсия = 1470 грн, или 184 доллара. Пенсия / зарплата = 44,6%. средняя пенсия = 2480 грн, или 92 доллара. Пенсия / зарплата = 27,5%.
Тут все просто Кількість пенсіонерів і кількість працюючих- приблизно однакова , тому були відчислення 42% - була середня пенсія в 44% від бази нарахуваннь Стали відчислення 22% - стала середня пенсія і 27,5% до бази нарахувань При цьому а- в пенсіонерів зявились субсидії-яких не було в 2013 б - в дітей пенсіонерів зявилась різниця від ЄСВ і тепер самі діти можуть приймати рішення варто чи ні допомагати своїм батькам.. Як на мене це хороша прививка від урівнялівки
Середній розмір пенсії на 01.07.19 перебував на рівні 3006 грн. Вражають судді із середніми 45 тис. пожиттєвого. https://www.pfu.gov.ua/1789992-stanom-n ... 2019-roku/ Субсидії були, але достатньо рідко, а зараз тільки після недавньої монетизації 15 млрд. готівки виплатили. Діти звичайно можуть допомагати, але як на мене це краще формалізувати і якусь частину ЄСВ щоби прямо переходив від дітей до батьків. Це би певним чином настроювало і батьків виховувати у дітях потребу платити податки а не уникати їх, стимулювало демографію, давало певний бонус тим багатодітним, які виховали свідомих платників податків.
Черговий фейк з Твіттера, в якому будь яка мавпа може зареєструватись і чирікати.
Чому зе-біли і ольгинські троллі ніяк не вгамуються і пишуть лише про екс-президента? У нас вже третій місяць як новий преЗЕдент! Пишіть про його "здобутки", про гав-носеріал "Свати", про осіб з подвійним громадянством в партії "Слуга уро-да", про купання в фонтанах, заборону військового парада і т.п.!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців