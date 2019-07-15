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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3565356635673568

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 203
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
55
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
3%
6
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
15
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:31

Re: Політичні дискусії

Ух как плющит порохоботов на фоне падения рейтинга ЕС, аж душа радуется :) Жаль кинконговца не проплатили дальше, веселый был кадр.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:45

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Складаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 роках
рік__________________2013_____2019
зарплата_____________3300_____9100
пенсія_______________1480_____2480
морква_________________6________11
буряк__________________7_______10,8
моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10%
моркви на зарплату___550кг___827кг____+60%
буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10%
буряка на зарплату___471кг___842кг____+70%
С какого потолка строитель взял цены на овощи? :mrgreen: Само по себе уже звучит смешно - не так ли? :mrgreen:
Я тебе выше дал ссылку на ИПЦ продовольственной группы, которые считает Госстат. Считает по науке, а не из носа выковыривает данные!
Без проблем
Давай візьмемо твої данні п зарплаті і твої данні по ІПЦ і подивимось
  zРадио написав:И тут лжешь! Вдвое подешевело в долларах - значит, подорожало в гривнах на 62%.

Открываем ИПЦ в разрезе категорий, и смотрим группу "продовольственные товары":
2014 = 124,8;
2015 = 141,5;
2016 = 103,3;
2017 = 117,7;
2018 = 107,8.
Итого за 5 лет ИПЦ продольствия составил 1,248 * 1,415 * 1,033 * 1,177 * 1,078 = 2,32, или +132%!!!
Ты, как обычно, наврал вдвое! Стабильность - признак мастерства :mrgreen: В твоем случае мастерство - манипулировать и лажать...
https://index.minfin.com.ua/economy/ind ... tion/2017/
рік_________2013____2019 по ІПЦ______2019 реально___
пенсія______1480_____+132%=3434________2480_________-30%
зарплата____3300_____+132%=7656________9100_________+20%
Додай до пенсій пенсіонерів 45млрд грн субсидій ( а це приблизно 20% пенсійного фонду)- і отримаєш ті ж мої результати..

То як, може не будеш далі натягувати сову на глобус?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 16 лип, 2019 07:54, всього редагувалось 3 разів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:52

  Alex2006 написав:Ух как плющит порохоботов на фоне падения рейтинга ЕС, аж душа радуется :) Жаль кинконговца не проплатили дальше, веселый был кадр.

Да, реванш "кремлёвских выбл..ов"* не пройдёт!

*цитата из речи Порошенко в Каменец-Подольском 05.07.19

Цитировать речи Порошенка ведь ещё не запретили? :)

Правду в Раду!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:56

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил в эфире программы «Свобода слова», что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят с одного и того же номера.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:05

  Вкладчик1234 написав:
  Alex2006 написав:Ух как плющит порохоботов на фоне падения рейтинга ЕС, аж душа радуется :) Жаль кинконговца не проплатили дальше, веселый был кадр.

Да, реванш "кремлёвских выбл..ов"* не пройдёт!

*цитата из речи Порошенко в Каменец-Подольском 05.07.19

Цитировать речи Порошенка ведь ещё не запретили? :)

Правду в Раду!



А хто у нас зараз преЗЕдент?
Не Голобородько часом? :mrgreen:
Який, подібно дешевому клоуну, купається в фонтанах, і подібно Пукіну, забороняє український військовий парад!
Який ставить на важливі посади своїх кумів та працівників клоунського кварталу!


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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:06

  freeze написав:Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил в эфире программы «Свобода слова», что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят с одного и того же номера.

Славик какой-то слоупок. С этого и нужно было начинать, а не с "голосуй не по приколу".
А теперь уже "поздно пить Боржоми"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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