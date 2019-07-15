Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Складаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 роках рік__________________2013_____2019 зарплата_____________3300_____9100 пенсія_______________1480_____2480 морква_________________6________11 буряк__________________7_______10,8 моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10% моркви на зарплату___550кг___827кг____+60% буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10% буряка на зарплату___471кг___842кг____+70%
С какого потолка строитель взял цены на овощи? Само по себе уже звучит смешно - не так ли? Я тебе выше дал ссылку на ИПЦ продовольственной группы, которые считает Госстат. Считает по науке, а не из носа выковыривает данные!
Без проблем Давай візьмемо твої данні п зарплаті і твої данні по ІПЦ і подивимось
zРадио написав:И тут лжешь! Вдвое подешевело в долларах - значит, подорожало в гривнах на 62%.
Открываем ИПЦ в разрезе категорий, и смотрим группу "продовольственные товары": 2014 = 124,8; 2015 = 141,5; 2016 = 103,3; 2017 = 117,7; 2018 = 107,8. Итого за 5 лет ИПЦ продольствия составил 1,248 * 1,415 * 1,033 * 1,177 * 1,078 = 2,32, или +132%!!! Ты, как обычно, наврал вдвое! Стабильность - признак мастерства В твоем случае мастерство - манипулировать и лажать... https://index.minfin.com.ua/economy/ind ... tion/2017/
рік_________2013____2019 по ІПЦ______2019 реально___ пенсія______1480_____+132%=3434________2480_________-30% зарплата____3300_____+132%=7656________9100_________+20% Додай до пенсій пенсіонерів 45млрд грн субсидій ( а це приблизно 20% пенсійного фонду)- і отримаєш ті ж мої результати..
То як, може не будеш далі натягувати сову на глобус?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 16 лип, 2019 07:54, всього редагувалось 3 разів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил в эфире программы «Свобода слова», что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят с одного и того же номера.
Alex2006 написав:Ух как плющит порохоботов на фоне падения рейтинга ЕС, аж душа радуется Жаль кинконговца не проплатили дальше, веселый был кадр.
Да, реванш "кремлёвских выбл..ов"* не пройдёт!
*цитата из речи Порошенко в Каменец-Подольском 05.07.19
Цитировать речи Порошенка ведь ещё не запретили?
Правду в Раду!
А хто у нас зараз преЗЕдент? Не Голобородько часом? Який, подібно дешевому клоуну, купається в фонтанах, і подібно Пукіну, забороняє український військовий парад! Який ставить на важливі посади своїх кумів та працівників клоунського кварталу!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
freeze написав:Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил в эфире программы «Свобода слова», что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят с одного и того же номера.
Славик какой-то слоупок. С этого и нужно было начинать, а не с "голосуй не по приколу". А теперь уже "поздно пить Боржоми"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин