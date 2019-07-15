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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3566356735683569> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.3 5 203 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 55 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 4% 9 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 22% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 16 Всього голосів : 203 Додано: Вів 16 лип, 2019 07:45 zРадио написав: budivelnik написав: Складаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 роках

рік__________________2013_____2019

зарплата_____________3300_____9100

пенсія_______________1480_____2480

морква_________________6________11

буряк__________________7_______10,8

моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10%

моркви на зарплату___550кг___827кг____+60%

буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10%

буряка на зарплату___471кг___842кг____+70% Складаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 рокахрік__________________2013_____2019зарплата_____________3300_____9100пенсія_______________1480_____2480морква_________________6________11буряк__________________7_______10,8моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10%моркви на зарплату___550кг___827кг____+60%буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10%буряка на зарплату___471кг___842кг____+70% С какого потолка строитель взял цены на овощи? Само по себе уже звучит смешно - не так ли?

Я тебе выше дал ссылку на ИПЦ продовольственной группы, которые считает Госстат. Считает по науке, а не из носа выковыривает данные! С какого потолка строитель взял цены на овощи?Само по себе уже звучит смешно - не так ли?Я тебе выше дал ссылку на ИПЦ продовольственной группы, которые считает Госстат. Считает по науке, а не из носа выковыривает данные! Без проблем

Давай візьмемо твої данні п зарплаті і твої данні по ІПЦ і подивимось

zРадио написав: И тут лжешь! Вдвое подешевело в долларах - значит, подорожало в гривнах на 62%.



Открываем ИПЦ в разрезе категорий, и смотрим группу "продовольственные товары":

2014 = 124,8;

2015 = 141,5;

2016 = 103,3;

2017 = 117,7;

2018 = 107,8.

Итого за 5 лет ИПЦ продольствия составил 1,248 * 1,415 * 1,033 * 1,177 * 1,078 = 2,32, или +132%!!!

Ты, как обычно, наврал вдвое! Стабильность - признак мастерства В твоем случае мастерство - манипулировать и лажать...

https://index.minfin.com.ua/economy/ind ... tion/2017/ И тут лжешь! Вдвое подешевело в долларах - значит, подорожало в гривнах на 62%.Открываем ИПЦ в разрезе категорий, и смотрим группу "продовольственные товары":2014 = 124,8;2015 = 141,5;2016 = 103,3;2017 = 117,7;2018 = 107,8.Итого за 5 лет ИПЦ продольствия составил 1,248 * 1,415 * 1,033 * 1,177 * 1,078 = 2,32, или +132%!!!Ты, как обычно, наврал вдвое! Стабильность - признак мастерстваВ твоем случае мастерство - манипулировать и лажать...... tion/2017/ рік_________2013____2019 по ІПЦ______2019 реально___

пенсія______1480_____+132%=3434________2480_________-30%

зарплата____3300_____+132%=7656________9100_________+20%

Додай до пенсій пенсіонерів 45млрд грн субсидій ( а це приблизно 20% пенсійного фонду)- і отримаєш ті ж мої результати..



То як, може не будеш далі натягувати сову на глобус? Без проблемДавай візьмемо твої данні п зарплаті і твої данні по ІПЦ і подивимосьрік_________2013____2019 по ІПЦ______2019 реально___пенсія______1480_____+132%=3434________2480_________-30%зарплата____3300_____+132%=7656________9100_________+20%Додай до пенсій пенсіонерів 45млрд грн субсидій ( а це приблизно 20% пенсійного фонду)- і отримаєш ті ж мої результати..То як, може не будеш далі натягувати сову на глобус? Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 16 лип, 2019 07:54, всього редагувалось 3 разів. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21180 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 07:52 Alex2006 написав: Ух как плющит порохоботов на фоне падения рейтинга ЕС, аж душа радуется Жаль кинконговца не проплатили дальше, веселый был кадр. Ух как плющит порохоботов на фоне падения рейтинга ЕС, аж душа радуетсяЖаль кинконговца не проплатили дальше, веселый был кадр.

Да, реванш "кремлёвских выбл..ов"* не пройдёт!



*цитата из речи Порошенко в Каменец-Подольском 05.07.19



Цитировать речи Порошенка ведь ещё не запретили?



Правду в Раду! Да, реванш "кремлёвских выбл..ов"* не пройдёт!*цитата из речи Порошенко в Каменец-Подольском 05.07.19Цитировать речи Порошенка ведь ещё не запретили?Правду в Раду! Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8807 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6136 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 07:56 Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил в эфире программы «Свобода слова», что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят с одного и того же номера. freeze 4 Повідомлень: 12266 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3602 раз. Подякували: 5246 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 08:05 Вкладчик1234 написав: Alex2006 написав: Ух как плющит порохоботов на фоне падения рейтинга ЕС, аж душа радуется Жаль кинконговца не проплатили дальше, веселый был кадр. Ух как плющит порохоботов на фоне падения рейтинга ЕС, аж душа радуетсяЖаль кинконговца не проплатили дальше, веселый был кадр.

Да, реванш "кремлёвских выбл..ов"* не пройдёт!



*цитата из речи Порошенко в Каменец-Подольском 05.07.19



Цитировать речи Порошенка ведь ещё не запретили?



Правду в Раду! Да, реванш "кремлёвских выбл..ов"* не пройдёт!*цитата из речи Порошенко в Каменец-Подольском 05.07.19Цитировать речи Порошенка ведь ещё не запретили?Правду в Раду!





А хто у нас зараз преЗЕдент?

Не Голобородько часом?

Який, подібно дешевому клоуну, купається в фонтанах, і подібно Пукіну, забороняє український військовий парад!

Який ставить на важливі посади своїх кумів та працівників клоунського кварталу!





А хто у нас зараз преЗЕдент?Не Голобородько часом?Який, подібно дешевому клоуну, купається в фонтанах, і подібно Пукіну, забороняє український військовий парад!Який ставить на важливі посади своїх кумів та працівників клоунського кварталу! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20316 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 08:06 freeze написав: Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил в эфире программы «Свобода слова», что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят с одного и того же номера. Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил в эфире программы «Свобода слова», что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят с одного и того же номера.

Славик какой-то слоупок. С этого и нужно было начинать, а не с "голосуй не по приколу".

А теперь уже "поздно пить Боржоми" Славик какой-то слоупок. С этого и нужно было начинать, а не с "голосуй не по приколу".А теперь уже "поздно пить Боржоми" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8807 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6136 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 08:10 Frant написав: А хто у нас зараз преЗЕдент?

Не Голобородько часом?

Який, подібно дешевому клоуну, купається в фонтанах, і подібно Пукіну, забороняє український військовий парад!

Який ставить на важливі посади своїх кумів та працівників клоунського кварталу! А хто у нас зараз преЗЕдент?Не Голобородько часом?Який, подібно дешевому клоуну, купається в фонтанах, і подібно Пукіну, забороняє український військовий парад!Який ставить на важливі посади своїх кумів та працівників клоунського кварталу!

Не Голобородько.

Ну хоть не проводит парады во время котлов, как "папередник", который рвётся к реваншу. И офшорки не открывает в то же время

Насчёт кумов - то вы опять путаете с "папередником" Не Голобородько.Ну хоть не проводит парады во время котлов, как "папередник", который рвётся к реваншу. И офшорки не открывает в то же времяНасчёт кумов - то вы опять путаете с "папередником" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8807 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6136 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 08:10 freeze написав: Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил в эфире программы «Свобода слова», что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят с одного и того же номера. Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил в эфире программы «Свобода слова», что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят с одного и того же номера. Подмена номера - это самое простое что можно сделать имея недорогое оборудование для работы в сетях GSM. Подмена номера - это самое простое что можно сделать имея недорогое оборудование для работы в сетях GSM. Подолянин Повідомлень: 589 З нами з: 25.05.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 08:16 rjkz написав: Подолянин написав: А мне кажется что дело не в деньгах.

Если бы Зе реально хотел сэкономить - он бы не бредил переездом в музей другого Вовы - Ленина



Зе боится. Боится что армия продемонстрирует к нему адекватное отношение. То на которое заслуживает этот главком в голубенькой рубашке на постановочных походах по "окопам". А мне кажется что дело не в деньгах.Если бы Зе реально хотел сэкономить - он бы не бредил переездом в музей другого Вовы - ЛенинаЗе боится. Боится что армия продемонстрирует к нему адекватное отношение. То на которое заслуживает этот главком в голубенькой рубашке на постановочных походах по "окопам".



Ну да, вот порох -другое дело. Брутальный мачо, в вышиванке, туго обтягивающей, мускулистое брюхо, глаза с поволокой от дернутого перед митингом стакана ярко блестят и вращаются от вида шариков. Ну да, вот порох -другое дело. Брутальный мачо, в вышиванке, туго обтягивающей, мускулистое брюхо, глаза с поволокой от дернутого перед митингом стакана ярко блестят и вращаются от вида шариков. Не видел в таком прикиде Пороха на позициях. Там он всегда был в военной форме. Форма мужчинам всегда идет



А скоморохам форма по понятным причинам не к лицу. Поэтому скоморох по "окопам" и ходит как скоморох - чтобы все его издалека видели. И смеялись Не видел в таком прикиде Пороха на позициях. Там он всегда был в военной форме. Форма мужчинам всегда идетА скоморохам форма по понятным причинам не к лицу. Поэтому скоморох по "окопам" и ходит как скоморох - чтобы все его издалека видели. И смеялись Подолянин Повідомлень: 589 З нами з: 25.05.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 08:30 Подолянин написав: А скоморохам форма по понятным причинам не к лицу. Поэтому скоморох по "окопам" и ходит как скоморох - чтобы все его издалека видели. И смеялис А скоморохам форма по понятным причинам не к лицу. Поэтому скоморох по "окопам" и ходит как скоморох - чтобы все его издалека видели. И смеялис А хіба клоун був в окопах?

Хоч одне фото є?



До речі, рейтинг "Слуги уро-ду" - падає, і повним ходом.

Ще би кілька місяців, і "Слуга уро-ду" взагалі не пройшов би в Верховну раду!



Вкладчик1234 написав: Не Голобородько.

Ну хоть не проводит парады во время котлов, как "папередник", Не Голобородько.Ну хоть не проводит парады во время котлов, как "папередник",

Московитський дауншифтер, де зараз котли на фронті?

Ненависть до української держави і до Порошенка, який багато зробив для її укріплення - роз,їдає твій мозок і засліплює очі. Поменше читай руССької пропаганди!



Ще раз напишу: Сталін проводив парад в грудні 1941 року, коли вермахт стояв за 50 км від Маскви.



Парад - то символ військової сили і спротиву.



Клоун показує Пукіну, що він його боїться, і що не буде проводити політику українізації.

Урот зелений.



Я недарма писав про криворукість "УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ".

Добровільно (!!!) обрати керівником держави іудея, який не знає державної мови - то є фініта ля комедія. Щось я не чув, щоб керувати Ізраїлем було обрано німця. А хіба клоун був в окопах?Хоч одне фото є?До речі, рейтинг "Слуги уро-ду" - падає, і повним ходом.Ще би кілька місяців, і "Слуга уро-ду" взагалі не пройшов би в Верховну раду!Московитський дауншифтер, де зараз котли на фронті?Ненависть до української держави і до Порошенка, який багато зробив для її укріплення - роз,їдає твій мозок і засліплює очі. Поменше читай руССької пропаганди!Ще раз напишу: Сталін проводив парад в грудні 1941 року, коли вермахт стояв за 50 км від Маскви.Парад - то символ військової сили і спротиву.Клоун показує Пукіну, що він його боїться, і що не буде проводити політику українізації.Урот зелений.Я недарма писав про криворукість "УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ".Добровільно (!!!) обрати керівником держави іудея, який не знає державної мови - то є фініта ля комедія. Щось я не чув, щоб керувати Ізраїлем було обрано німця. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20316 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 09:18 frant так залив брудом форум, що він вже як клоака в якій frant насолоджується життям innamax2008

Повідомлень: 312 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3566356735683569> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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