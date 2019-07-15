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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3566356735683569>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.3 5 203
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
55
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:45

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Складаємо табличку і порівнюємо скільки чого міг купити середньостатистичний пенсіонер і середньостатистичний працівник в 2013 і в 2019 роках
рік__________________2013_____2019
зарплата_____________3300_____9100
пенсія_______________1480_____2480
морква_________________6________11
буряк__________________7_______10,8
моркви на пенсію_____246кг___226кг____-10%
моркви на зарплату___550кг___827кг____+60%
буряка на пенсію_____210кг___229кг____+10%
буряка на зарплату___471кг___842кг____+70%
С какого потолка строитель взял цены на овощи? :mrgreen: Само по себе уже звучит смешно - не так ли? :mrgreen:
Я тебе выше дал ссылку на ИПЦ продовольственной группы, которые считает Госстат. Считает по науке, а не из носа выковыривает данные!
Без проблем
Давай візьмемо твої данні п зарплаті і твої данні по ІПЦ і подивимось
  zРадио написав:И тут лжешь! Вдвое подешевело в долларах - значит, подорожало в гривнах на 62%.

Открываем ИПЦ в разрезе категорий, и смотрим группу "продовольственные товары":
2014 = 124,8;
2015 = 141,5;
2016 = 103,3;
2017 = 117,7;
2018 = 107,8.
Итого за 5 лет ИПЦ продольствия составил 1,248 * 1,415 * 1,033 * 1,177 * 1,078 = 2,32, или +132%!!!
Ты, как обычно, наврал вдвое! Стабильность - признак мастерства :mrgreen: В твоем случае мастерство - манипулировать и лажать...
https://index.minfin.com.ua/economy/ind ... tion/2017/
рік_________2013____2019 по ІПЦ______2019 реально___
пенсія______1480_____+132%=3434________2480_________-30%
зарплата____3300_____+132%=7656________9100_________+20%
Додай до пенсій пенсіонерів 45млрд грн субсидій ( а це приблизно 20% пенсійного фонду)- і отримаєш ті ж мої результати..

То як, може не будеш далі натягувати сову на глобус?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 16 лип, 2019 07:54, всього редагувалось 3 разів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:52

  Alex2006 написав:Ух как плющит порохоботов на фоне падения рейтинга ЕС, аж душа радуется :) Жаль кинконговца не проплатили дальше, веселый был кадр.

Да, реванш "кремлёвских выбл..ов"* не пройдёт!

*цитата из речи Порошенко в Каменец-Подольском 05.07.19

Цитировать речи Порошенка ведь ещё не запретили? :)

Правду в Раду!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:56

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил в эфире программы «Свобода слова», что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят с одного и того же номера.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:05

  Вкладчик1234 написав:
  Alex2006 написав:Ух как плющит порохоботов на фоне падения рейтинга ЕС, аж душа радуется :) Жаль кинконговца не проплатили дальше, веселый был кадр.

Да, реванш "кремлёвских выбл..ов"* не пройдёт!

*цитата из речи Порошенко в Каменец-Подольском 05.07.19

Цитировать речи Порошенка ведь ещё не запретили? :)

Правду в Раду!



А хто у нас зараз преЗЕдент?
Не Голобородько часом? :mrgreen:
Який, подібно дешевому клоуну, купається в фонтанах, і подібно Пукіну, забороняє український військовий парад!
Який ставить на важливі посади своїх кумів та працівників клоунського кварталу!


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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:06

  freeze написав:Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил в эфире программы «Свобода слова», что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят с одного и того же номера.

Славик какой-то слоупок. С этого и нужно было начинать, а не с "голосуй не по приколу".
А теперь уже "поздно пить Боржоми"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:10

  Frant написав:А хто у нас зараз преЗЕдент?
Не Голобородько часом?
Який, подібно дешевому клоуну, купається в фонтанах, і подібно Пукіну, забороняє український військовий парад!
Який ставить на важливі посади своїх кумів та працівників клоунського кварталу!

Не Голобородько.
Ну хоть не проводит парады во время котлов, как "папередник", который рвётся к реваншу. И офшорки не открывает в то же время
Насчёт кумов - то вы опять путаете с "папередником"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:10

  freeze написав:Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил в эфире программы «Свобода слова», что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят с одного и того же номера.
Подмена номера - это самое простое что можно сделать имея недорогое оборудование для работы в сетях GSM.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:16

  rjkz написав:
  Подолянин написав:А мне кажется что дело не в деньгах.
Если бы Зе реально хотел сэкономить - он бы не бредил переездом в музей другого Вовы - Ленина :wink:

Зе боится. Боится что армия продемонстрирует к нему адекватное отношение. То на которое заслуживает этот главком в голубенькой рубашке на постановочных походах по "окопам".


Ну да, вот порох -другое дело. Брутальный мачо, в вышиванке, туго обтягивающей, мускулистое брюхо, глаза с поволокой от дернутого перед митингом стакана ярко блестят и вращаются от вида шариков. :mrgreen:
Не видел в таком прикиде Пороха на позициях. Там он всегда был в военной форме. Форма мужчинам всегда идет :wink:

А скоморохам форма по понятным причинам не к лицу. Поэтому скоморох по "окопам" и ходит как скоморох - чтобы все его издалека видели. И смеялись :?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:30

  Подолянин написав:А скоморохам форма по понятным причинам не к лицу. Поэтому скоморох по "окопам" и ходит как скоморох - чтобы все его издалека видели. И смеялис
А хіба клоун був в окопах?
Хоч одне фото є?

До речі, рейтинг "Слуги уро-ду" - падає, і повним ходом.
Ще би кілька місяців, і "Слуга уро-ду" взагалі не пройшов би в Верховну раду!

  Вкладчик1234 написав:Не Голобородько.
Ну хоть не проводит парады во время котлов, как "папередник",

Московитський дауншифтер, де зараз котли на фронті?
Ненависть до української держави і до Порошенка, який багато зробив для її укріплення - роз,їдає твій мозок і засліплює очі. Поменше читай руССької пропаганди!

Ще раз напишу: Сталін проводив парад в грудні 1941 року, коли вермахт стояв за 50 км від Маскви.

Парад - то символ військової сили і спротиву.

Клоун показує Пукіну, що він його боїться, і що не буде проводити політику українізації.
Урот зелений.

Я недарма писав про криворукість "УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ".
Добровільно (!!!) обрати керівником держави іудея, який не знає державної мови - то є фініта ля комедія. Щось я не чув, щоб керувати Ізраїлем було обрано німця. :D
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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frant так залив брудом форум, що він вже як клоака в якій frant насолоджується життям
innamax2008
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