Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant ...... Ще раз напишу: Сталін проводив парад в грудні 1941 року, коли вермахт стояв за 50 км від Маскви.
Для русофоба Франта товарищ Сталин уже образец?
Парад - то символ військової сили і спротиву.
Клоун показує Пукіну, що він його боїться, і що не буде проводити політику українізації. Урот зелений.
Нынче это называется "критикой" (Кстати, такой уровень "критики" характерен для многих порохоботов).
Я недарма писав про криворукість "УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ". Добровільно (!!!) обрати керівником держави іудея, який не знає державної мови - то є фініта ля комедія. Щось я не чув, щоб керувати Ізраїлем було обрано німця.
Франт упорно доказывает отсутствие ксенофобии и антисемитизма в Украине.
Faceless, Вы опять удалите оба поста - Франта и мой - и без последствий? Франт будет продолжать?
P.s. Пока писал, меры приняты. Спасибо за удаление. И баня на целые сутки ( ).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
rjkz написав:Ну про отсутствие коррупции при Брежневе Вы загнули. И на самом высоком уровне и на уровне союзных республик и на уровне вахтера. Только масштаб разный. Там хлопок разами дорисовывали, там должностями торговали, а где-то за шоколадку номер можно было снять, где-то за бутылку договориться.
Да, про коррупцию это хорошо. Кто-то давал на сто рублей на лапу, чтобы ему очередь подвинули, а кто-то заваливал бриллиантами Брежнева, чтобы удержаться в кресле.
Ну а фамилии Гдлян и Иванов в свое время звучали почаще фамилий Гурченко и Пугачевой.
Коррупция была, и была самой махровой за время существования СССР. При других Генсеках тупо боялись, при горбатом она постепенно легализовалась через кооперативы, оказывающие "услуги" Тотальной она не стала при брежневе может лишь от того, что в подавляющем большинстве поголовья советских граждан был "моральный кодекс строителя коммунизма", гарантирующих им "стабильную работу за стабильно небольшую зарплату". Те, кому загрузили этот кодекс с системной ошибкой, жаждали денег - была масса возможностей их заработать. Например - Север, где работяга сходу начинал "получать" порядка 500 рублей при максимуме 250 (это жутко много) на Большой земле, а через каждые полгода ему +10% полярками, то есть 550-605-665,5-732,05-.... и на эту сумму потом коэффициенты, премии и тд. Через 2 года мало у кого было меньше 1000 рублей (кроме учителей, врачей, продавцов). В начале 90-х туда добрался рэкет. На Обской губе было создано СП (не помню, кажется с японцами) рабочим нефтяникам платили 2000 ДОЛЛАРОВ за 2-х недельную вахту, но на берегу их уже "ждали" и забирали больше половины.
“Зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати до того моменту, поки не буде завершено основні структурні реформи в економіці. Крім того, будь-які підвищення заробітних плат і надбавок у державному секторі поки теж небажані, оскільки в кінцевому підсумку вони матимуть негативні наслідки для економічного зростання. Тобто чистий економічний ефект від них буде негативним: обмежена кількість населення виграє від збільшення своїх доходів, тоді як решта економічних агентів постраждають”, – зазначила Головач.
За її словами, заробітні плати зростають виключно за рахунок підвищення продуктивності праці, в Україні ж це зростання відбувається при збереженні рівня продуктивності, тому попит всередині країни збільшується набагато швидше, ніж пропозиція встигає на нього відреагувати.
Подолянин написав:А мне кажется что дело не в деньгах. Если бы Зе реально хотел сэкономить - он бы не бредил переездом в музей другого Вовы - Ленина
Зе боится. Боится что армия продемонстрирует к нему адекватное отношение. То на которое заслуживает этот главком в голубенькой рубашке на постановочных походах по "окопам".
Ну да, вот порох -другое дело. Брутальный мачо, в вышиванке, туго обтягивающей, мускулистое брюхо, глаза с поволокой от дернутого перед митингом стакана ярко блестят и вращаются от вида шариков.
Не видел в таком прикиде Пороха на позициях. Там он всегда был в военной форме. Форма мужчинам всегда идет
А скоморохам форма по понятным причинам не к лицу. Поэтому скоморох по "окопам" и ходит как скоморох - чтобы все его издалека видели. И смеялись
А Вы точно Подолянин? Может Подолянка? Или Подолянин, которым нравятся мужчины в форме? Не, я ничего против не имею ни против первого ни против второго, но Ваш шеф "за традиционные ценности" . Мужчинам как и женщинам, относящих себя к виду Хомо Сапиенс, идет наличие интеллекта, а одеты они в униформу или в футболку и джинсы/шорты - не имеет никакого значения.
Cler написав:аналогично можете сделать анализ экономики Украины входящей в состав СССР и сравнить с её нынешним плачевным состоянием - мы не то что не можем достигнуть уровня 1990 года, но даже пока уровень 2013 для нас не реален...
про ссср длинная история, богато люди стали жить только при Брежневе, когда де факто государство повернулось лицом к людям. Шабашники поехали строить по всей стране их никто не прессовал и даже налогов не требовали. Официально можно было заработать на Севере, неофициально торгуя заграничной техникой и тряпьём. Я будучи школьником продавал немецкие каталоги отто и журналы мод, об этом знала вся школа и никаких репрессий ко мне не было. Знакомый продал очередь на машину (за полцены жигулей) об этом тоже все знали и никаких санкций со стороны государства за это не последовало. Каким-то образом продавались квартиры (что было запрещено законами), официально оформлялось как обмен но все понимали что трешка в центре не может быть обменена на какой-то барак. Права и свободы при Брежневе стали появляться и люди начали с них получать дивиденды. Кроме того милиция действительно защищала права граждан, воров ловили и те сидели (а не откупались), массовой коррупции не было. В современной Украине царит право сильного и правовой нигилизм. Хотя разрешено заниматься бизнесом, продавать квартиры и валюту, права граждан не защищены. Поэтому не удивительно что мы живём хуже, чем при Брежневе, у кого есть деньги старается их хранить за пределами и в долгие проекты не вкладываться. А у кого их нет не могут рассчитывать на помощь от государства. Вот такие права и свободы, хуже чем при позднем совке.
Ну про отсутствие коррупции при Брежневе Вы загнули. И на самом высоком уровне и на уровне союзных республик и на уровне вахтера. Только масштаб разный. Там хлопок разами дорисовывали, там должностями торговали, а где-то за шоколадку номер можно было снять, где-то за бутылку договориться.
Только тогда это называлось "уметь жить"
про верха я не знаю но внизу много вопросов можно было решить за бутылку столичной или коробкой конфет, сути это не меняет все мои знакомые получили квартиры и трудоустроились без коррупции. Если и торговали должностями то крупными и рыбными, работы за 5 копеек было полно. Было не принято откупаться от армии и тюрьмы. Не было политической коррупции когда в угоду одного чиновника могли нагнуть весь народ.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лип, 2019 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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rjkz написав:Ну про отсутствие коррупции при Брежневе Вы загнули. И на самом высоком уровне и на уровне союзных республик и на уровне вахтера. Только масштаб разный. Там хлопок разами дорисовывали, там должностями торговали, а где-то за шоколадку номер можно было снять, где-то за бутылку договориться.
Да, про коррупцию это хорошо. Кто-то давал на сто рублей на лапу, чтобы ему очередь подвинули, а кто-то заваливал бриллиантами Брежнева, чтобы удержаться в кресле.
Ну а фамилии Гдлян и Иванов в свое время звучали почаще фамилий Гурченко и Пугачевой.
Коррупция была, и была самой махровой за время существования СССР. При других Генсеках тупо боялись, при горбатом она постепенно легализовалась через кооперативы, оказывающие "услуги" Тотальной она не стала при брежневе может лишь от того, что в подавляющем большинстве поголовья советских граждан был "моральный кодекс строителя коммунизма", гарантирующих им "стабильную работу за стабильно небольшую зарплату". Те, кому загрузили этот кодекс с системной ошибкой, жаждали денег - была масса возможностей их заработать. Например - Север, где работяга сходу начинал "получать" порядка 500 рублей при максимуме 250 (это жутко много) на Большой земле, а через каждые полгода ему +10% полярками, то есть 550-605-665,5-732,05-.... и на эту сумму потом коэффициенты, премии и тд. Через 2 года мало у кого было меньше 1000 рублей (кроме учителей, врачей, продавцов). В начале 90-х туда добрался рэкет. На Обской губе было создано СП (не помню, кажется с японцами) рабочим нефтяникам платили 2000 ДОЛЛАРОВ за 2-х недельную вахту, но на берегу их уже "ждали" и забирали больше половины.
Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов)
Волгарь написав:Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов)
мои родственники в 80е подались кто в Салехард кто в Надым, за 10 лет заработали на квартиры в Москве и Сочи, простенькие жигули и так по мелочи, причём особо не экономили детей одевали в импортные тряпки видики и аудио у них тоже были. Без блата, без коррупции просто уехали из села а вернулись в Мск и Сочи. Им там сразу дали комнаты, а позже и квартиры.